「龍」重「燈」場！廣州越秀公園新春燈會正式開啟

2月2日晚，被譽為廣州春節文化名片的越秀公園新春燈會「龍」重「燈」場。



本屆燈會以「粵彩中國年」為主題，共設置72組燈組作品，包括大型燈組16組、中型燈組35組、小型燈組21組，融合中國龍年、璀璨灣區、綠美廣東、廣府文化等元素，繪就了一幅幅人與自然和諧共生的壯麗畫卷。據悉，越秀公園新春燈會將持續至3月4日，春節假期票價為8折優惠。

粵彩龍年，越秀公園新春燈會閃「靚」重啟

龍年將至，越秀公園以炫彩巨龍光耀羊城。北秀湖之上，一條長達100米的巨龍昂首而立，光影折射之間營造出「龍行天下」的威武氣魄。

高空俯瞰，巨龍璀璨。（羊城晚報）

彩燈巨龍打破傳統工藝，由數千個小魚形狀的光片燈組成，白天在陽光的照射下呈現不同色彩，夜晚則有流線型的彩燈隨著光影變幻，與廣州城市文脈起點越秀山相互呼應。

「今年在燈組設計與材料選擇上，我們都有了新的突破。」越秀公園業務部部長孟越介紹道，公園此次布置了高11米的橘子樹燈組，100顆金色橘子掛滿枝頭，寓意11個灣區城市同心協力綻放光彩，共赴未來；而《綠水青山就是金山銀山．綠美灣區》《節節高升》等作品則採用環保材料製作，傳遞「以終為始」的可迴圈理念，進一步繪就了綠美生態畫卷。

不少街坊早早來到越秀公園，等待正式亮燈。（羊城晚報）

福氣盈門、巨龍呈祥、出彩灣區、嶺南千燈、萬福長廊……72組燈組作品與上萬盞氛圍彩燈共同打造了華燈璀璨、流光溢彩的喜慶景象，給遊客帶來沉浸式體驗和美妙享受。從2012年舉辦至今，越秀公園新春燈會已經舉辦至第十屆，不僅是「老廣」相聚的春節默契，更成為滿載著溫暖和絢爛的羊城記憶。

眾多遊客早早便趕來「守花燈」。（羊城晚報）

70歲的「老廣」譚爺爺早早便趕來「守花燈」。「從2012年開始，我一屆燈會都沒有落下。」他笑稱自己是越秀燈會發展和進步的見證者，「越秀燈會白天有白天的精彩，晚上又有晚上的熱鬧。現在花燈工藝越來越好，燈會也越來越熱鬧。」

「北有冰燈、南有花燈，能夠見證花燈千年歷史的發展與變遷，是我作為廣州市民的榮幸。」廣州城市形象國際傳播大使林穎表示，越秀公園的花燈是廣州年味的重要組成部分，她每一年都來參加越秀燈會，今年也為燈會的如期舉辦感到由衷開心，「這次燈會設置了詩詞主題花燈和學生作品花燈，也讓我感覺到越秀公園將藝術與生活融合，回應了我們廣州市民的精神需求。」

潮趣新春，感受傳統與現代文化的激情碰撞

「除了賞燈，市民遊客還可以在公園裡面繪花燈、集五福、走福道、品詩詞、享美食、逛市集。」孟越笑著介紹道，隨著燈會的開啟，越秀公園2024年新春主題系列活動也同步拉開序幕。

繪花燈、點花燈、購花燈，越秀公園正讓傳統花燈文化深入市民群眾、走進百姓生活。

現場喜慶熱鬧，孩子們舞龍助興。（羊城晚報）

此前越秀公園舉辦了2024年越秀花燈創意繪畫徵集活動，其中50餘幅作品入選作為花燈素材在《七彩童夢》《創意長廊》燈組區域進行展示。燈會期間，公園也將通過燈會活動現場互動小遊戲和定向邀請各行業代表的方式，選取每天的幸運點燈人，在每天18:00進行點燈儀式。

品詩詞、賞非遺、遊園會，這裡還能感受浪漫國潮。

遊客泛舟賞燈。（羊城晚報）

公園以「詩詞裡的廣州」為主題，結合新春燈會，整體打造融詩詞鑒賞、詩詞創作、詩詞競技、詩詞集市等於一體的詩詞燈會文化遊園區域，市民旅客可飲茶吟詩、品讀廣州詩詞。

「粵年味·非遺潮年墟」同步登場，來自全國各地的各式非遺產品輪番呈現，有廣州老字型大小、北京老字型大小、內蒙古老字型大小、非遺剪紙、朝鮮族非遺等，更有漢服體驗活動加持，現場品味中華傳統非遺的魅力。

春節期間，公園還特別舉辦「粵有趣·新春遊園會」活動，書法文化、國瑞醒獅、文創燈籠、潮玩盲盒、非遺糖畫等琳琅滿目、文化氛圍十足，傳統與潮流的碰撞，盡享文化盛宴，盡展文化自信。

2024年越秀公園新春燈會將一直持續至3月4日，春節假日期間票價為8折優惠。大年初一醒獅遊園表演、大年初二賀年粵語歌群舞快閃、大年初三新春in浪對抗賽、大年初八漢服遊園派福糖……琴棋詩畫滿園皆是，歌舞樂劇輪番上演，越秀燈會將為市民遊客營造歡樂祥和的春節遊園氛圍。

本文獲《羊城晚報》授權刊載。

