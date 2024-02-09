「坐著高鐵來趕海」　汕尾特色年貨+非遺美食邀客過年

今年新年，汕尾以非遺年貨美食節等多彩活動誠邀四方遊客。搶年貨、賞非遺、嘗美食……隨著汕汕高鐵、廣汕高鐵開通運營，汕尾的冬季旅遊市場進一步被啟動，春節期間，汕尾正在緊鑼密鼓地籌備一系列豐富多彩的活動，迎接四面八方的遊客前來共度佳節。



「特色年貨+非遺美食」讓年味兒更濃

過年的儀式感，從置辦年貨開始。《羊城晚報》記者了解到，為了迎接新春佳節，汕尾市城區特別策劃了「坐著高鐵來趕海，尋味汕尾過大年」2024年汕尾市非遺年貨美食節活動。活動從年初延續至2月24日，以非遺和年貨為主題，為市民和遊客帶來了一場視覺和味覺的盛宴。

「汕尾海鮮」「非遺特色」是此次年貨節的兩大亮點，汕尾美食、文創產品、農特產品在鳳山媽祖廣場擺設攤位，以集市的形式展出各類豐盛年貨，此外還有各類年貨DIY活動、傳統文化色彩的趣味互動遊戲、非遺演出、新式國潮風年味節目等，一站式滿足市民對年貨的所有想像。

「我們做海鮮已經幾十年了，對品質要求很高，我們展示的海鮮禮盒，價格在100元至1000元人民幣不等，適合不同消費群體。」商戶王先生表示，年貨節將大家都聚在了一起，非常熱鬧，過年的年味兒回來了。

非遺年貨美食節帶來視覺味覺「雙重盛宴」。（羊城晚報）

「新春盛宴+高鐵直達」 冬養汕尾更有性價比

「今年春節高鐵開通後，我回家過年也方便了！」2月7日早上，在廣州做生意的劉先生搭乘廣汕高鐵順利抵達汕尾高鐵站。

廣汕高鐵開通運營後，廣州到汕尾的路程壓縮至1小時以內，春節期間，汕尾向各地發出「坐著高鐵來趕海，請到汕尾過大年」邀請，透過「旅遊+」融合演藝、體育、非遺等，推出一系列新春活動：

鳳山媽祖文化廣場除了年貨美食節活動外，還將於春節假期連續多日舉辦非遺巡演等春節系列活動，展示海陸豐獨特的文化底蘊。

2月11日晚，品清湖畔人工沙灘至善美廣場將舉行音樂煙花匯演，火樹銀花將照亮四海。2月14日，中國明星足球隊汕尾邀請賽將在汕尾市體育中心精彩上演。多位中國足球明星將到場切磋交流。

元宵節當天，汕尾籍歌手莊心妍將到汕尾市體育中心舉行演唱會，紅海灣旅遊區東岸沙灘演唱會龍騰四海，唱響未來……

新春文旅活動紛呈，趣味與誠意兼備，汕尾正統籌抓好春節期間文化旅遊市場各項工作，用真情服務展示暖人心、聚民心的汕尾形象。

本文獲《羊城晚報》授權刊載。

