買蘭花不會養？問「Ta」就對了　國內首個蘭花AI「蘭先生」上線

「行花街，過大年」是廣東人的春節習俗，作為「花中君子」的蘭花，當仁不讓地成為新春必備年花。但是，該如何挑選蘭花？如何養護蘭花才能讓它花開更久？花市上蘭花行情如何變動？什麼時候買最合適？

買來的蘭花不會養怎麼辦？動動手指問問Ta！

近日，廣東肇慶市舉辦「一朵花溫暖一座城」——美麗肇慶蘭香龍年行系列活動，將年花搬到了七星岩景區、鼎湖山服務區、小肇上菜體驗館、騎樓街等，以促進年花、年貨暢銷旺銷為切入點，打造農業爆品，擦亮城市名片。作為系列活動之一，肇慶市為解決「愛蘭之人」問題，推出專屬答疑解惑專家——「蘭先生」。這是國內首個蘭花AI智能對話機器人。

「專業知識+AI大模型」打造蘭花界「百科全書」

「蘭先生」是在肇慶市委、市政府指導下，肇慶市農業農村局聯合四會市委、市政府，與一畝田集團合作研發，由中華財險肇慶中心支公司提供支援的全國首款基於大模型技術的蘭花Al智能對話機器人。

四會蘭花。（羊城晚報）

「蘭先生」的知識庫可全面觸達生產、流通、採購等全鏈條多個場景，為蘭花產業提供覆蓋產前、產中、產後智能化應用解決方案。在種植方面，解決用戶們「蘭花田裡怎麼種」難題，面對農戶提出的「蝴蝶蘭什麼時候施肥」等田間種植問題，「蘭先生」能提供全面的技術指導和建議，提高種植效率，降低生產成本。

在銷售方面，以資料驅動決策，依託一畝田大資料系統的全國主要花卉市場價格資訊和產地供應情況，説明使用者即時掌握蘭花市場的動態。當用戶詢問蘭花價格時，「蘭先生」能夠及時回答今日價格，並推送行情報告，使用者可根據報告中的市場價格走勢科學判斷買賣節點，提高銷售收益，促進肇慶蘭花的產銷對接。

在管護方面，有了「蘭先生」這個智能大腦，消費者再也不必擔心「蘭花買來不會養」，遇到任何家庭蘭花管護問題，只要動動手指開啟掌上「蘭先生」，描述相關的蘭花病症，例如「家養蘭花葉片發黃怎麼辦」，並發送隨手拍的蘭花病蟲害照片就能隨時隨地得到及時解答。「蘭先生」幾乎可以說是蘭花界的「百科全書」，任何關於蘭花的一切，它都能憑著淵博的知識體系，給出貼心的建議。

「技術+IP+金融」為肇慶蘭花產業發展賦能

選擇「蘭先生」作為首個蘭花AI智能對話機器人的名字，是延續了肇慶首創的「父愛如蘭」大IP，進一步以擬人化的IP形象，打造一個具有智能化的集數位技術、農業產業體系、生產體系、經營體系融合發展的產業「最強大腦」。

四會蘭花。（羊城晚報）

蘭花，是四會的城市名片。四會市擁有粵港澳大灣區最大的蘭花種植基地，種植面積約1萬畝，品種有國蘭、洋蘭、雜交蘭、蝴蝶蘭四大系列200多個品種，年產值約6億元（人民幣，下同），並透過金融助力，由中華財險肇慶中心支公司提供約1600萬元風險保障。據了解，為全面落實「百縣千鎮萬村高品質發展工程」，做好「土特產」文章，以特色產業推動鄉村振興，四會結合蘭花產業發展實際，多舉措著力，持續提升四會蘭花的知名度和影響力，以創新、優質的蘭花產品進一步開拓消費市場，著力打造四會蘭花特色品牌。

作為依託互聯網的AI智能對話機器人，「蘭先生」就是線上管道助力肇慶蘭花產業發展的最佳推手。AI「蘭先生」存在於微信生態，以「肇慶農業農村」微信公眾號和「小肇上菜」小程式為載體，為所有用戶提供24小時線上一對一農技問答、行情分析等服務。用戶可直接微信搜索「肇慶農業農村」，關注公眾號並點擊「發消息」，在聊天對話方塊輸入需要諮詢的內容即可體驗。此外，用戶也可以通過直接搜索「小肇上菜」小程式，或在公眾號底部導航功能表列的「辦事服務」處進入「小肇上菜」小程式，在商城首頁點擊「蘭先生」海報長按掃碼體驗。

本文獲《羊城晚報》授權刊載。

