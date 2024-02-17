古朝鮮醫女要提供性服務？　因淫君一離譜做法淪貴族玩物

古朝鮮受到儒家禮教和封建思想的影響，男女有別的觀念深植於社會中，在醫生多為男性的時代下，導致女性缺乏治療的機會，因而促成「醫女」制度，讓女性可以從事醫療行為。



然而醫女的發展歷程卻含有許多曲折，在朝鮮第十代君主「燕山君」登基後，醫女逐漸淪落為服侍皇帝的工作。

原為天資聰穎女生專為女性看診 卻慘淪為貴族性玩具（點圖放大閱讀）：

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根據《搜狐網》報導，在古朝鮮父系社會的背景下，女性的地位相對低下，女子也不得隨意和陌生男子接觸，而古代醫生大多為男性，也堅守「傳男不傳女」的封建思想，因此，有許多生病或受傷的女性，經常因缺乏治療而導致喪命。

不過，在西元1406年的朝鮮則創立「醫女」一職來解決這樣的問題，朝鮮皇帝李芳遠在宮中增設「醫女」官職，召集聰資天穎的女童，向其傳授醫學知識，訓練成專為宮中女性看病的專家，在空暇之餘也可替民間的婦女看診。

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醫女制度隨著時間的推移逐漸完整，不過卻在朝鮮第十代君主「燕山君」登基後，產生巨大的轉變。醫女原只專注於治療與看診的工作，然而燕山君卻命令長相姣好的醫女學習各類宮廷歌舞來服務自己，成為「醫妓」侍寢。

醫女變成宮廷宴會的娛樂，更淪為貴族的玩物，在宴會結束後，燕山君會將醫女賞賜給王公大臣，使醫女治病的責任逐漸被削弱，逐漸陷入「藥局妓生」的慘況。

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西元1506年燕山君因無道的統治被大臣逼迫退位，然而「醫妓」的亂象仍然沒有停止，甚至變本加厲。

直到朝鮮在西元1885年後引進西方醫學，對於醫女的需求逐漸降低，加上朝鮮被日本佔領後，醫女制度才正式被廢除，走入歷史。

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：古代朝鮮女醫生不只要看病救人！她們還要做1件害羞事滿足權貴，真實工作內容難以啟齒】