三星堆—金沙遺址申遺文本初稿本月形成　項目名稱初步確定

位於四川省的三星堆遺址及金沙遺址近年來在考古發掘領域取得一系列成果，今年全國兩會期間，四川代表團提出關於支持三星堆遺址—金沙遺址申報世界文化遺產的全團建議，冀通過加快推進申遺工作，向世界佐證中華文明多元一體的歷史根源和史前基礎。周二（5日），四川省文物局副局長何振華透露，目前三星堆遺址—金沙遺址申遺保護工作進展順利，現已初步確定了以「三星堆和金沙遺址：青銅時代的古蜀文明」作為遺產項目名稱。



據《紅星新聞》報道，何振華表示，文本編制工作也將圍繞上述名稱的內涵與外延進行深化和細化，預計本月就能形成較為完整的申遺文本初稿。報道指，確定遺產項目名稱為申遺工作的一個關鍵點，甚至是決定申遺工作成敗的重要因素，例如2021年申遺成功的「泉州：宋元中國的世界海洋商貿中心」及2023年申遺成功的「普洱景邁山古茶林文化景觀」都具有豐富的內涵與外延意義。另一方面，申遺文本的編制也是核心內容，重點是「列入理由」—提煉遺產價值，確定遺產的申報類型和符合的世界遺產突出普遍價值標準。

《保護世界文化和自然遺產公約》關於世界文化遺產的列入標準共有六條，包括必須代表一種獨特的藝術成就，是一種創造性的天才傑作；在一定的時期內或者在世界某一特定的文化區域內，反映了人類有關建築藝術或紀念性建築物藝術的觀念轉變；為一種延續至今或業已消失的文明或文化傳統提供一種獨特的至少是特殊的見證；作為人類歷史上一個重要階段的代表性建築，能夠反映這個時代的建築或景觀的傑出範例；代表某一個或數個文化的人類傳統聚落的出色典範——特別是這些文化因為難以抗拒的歷史潮流正處於消滅危機中；與具特殊普遍意義的事件、現行傳統、思想、信仰或文學藝術，有直接或實質的聯繫。不過最後一點不能單獨使用，可作為補充項。

只要符合前五條中的任何一條，就可列入《世界遺產名錄》，根據目前形成的申遺文本初稿，以上標準中的三條都得到了充分論證。第一，三星堆遺址—金沙遺址的祭祀用器物所代表的藝術風格是人類創造力的傑作，在藝術史上具有重要地位。第二，其反映的生業模式、文化因素和思想觀念，見證了古蜀文化與黃河和長江文明的密切聯繫以及與其他文明的交流互動，反映古蜀文明對外來文化要素的本土化改造和對周邊區域的文化影響。第三，其見證了青銅時代古蜀獨特的城市文明，以及其空前盛大的祭祀活動傳統、神權支配的社會組織形式和順應自然的生存智慧。

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何振華表示，下一步將在國家文物局的統籌指導下，按照申遺時間表、路線圖，聚焦價值提煉、文本編制、考古研究、保護展示、交流傳播等重點工作，加快推進申遺關鍵事項。包括高標準形成申遺文本、高質量做好保護展示和高水平推進交流傳播等，確保在申遺時間表的關鍵節點，一一圓滿完成任務。

全國人大代表、四川省文物考古研究院舊石器考古研究所所長鄭喆軒則表示，兩個遺址出土器物體現了世界青銅文明時代藝術創造力的高峰，是全人類共同的精神財富。加快推進實質申遺進程，有助於中華文明瑰寶「走出去」。