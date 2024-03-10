漢風古韻春日靚麗畫卷！寶墨園櫻花盛會啟幕　花期持續至3月下旬

陽春3月，寶墨園內廣州櫻次第綻放，燦若雲霞、美如仙子。3月9日，寶墨園·南粵苑漢風古韻櫻花節暨「櫻緣群仙會」系列活動在廣州番禺寶墨園開幕，浪漫櫻花花海與古建園林、漢服佳人，形成一幅春日靚麗「畫卷」。



9日上午，一場以「漢風古韻 寶墨櫻姿」為主題的櫻花盛會在寶墨園拉開帷幕。以櫻花花海為背景，以亭臺樓閣、碧水畫舫、古韻石橋等實景為舞台，《櫻花三月天》還原盛唐出遊賞櫻情景。接著，情景劇《櫻緣群仙會》《群仙獻藝》上演，呈現了群仙雲遊路經寶墨園的故事。

水上演出《情定櫻花渡》在清平湖上開展，以古建築為布幕，以畫舫為舞台，展示才子佳人于櫻花渡口初相遇的故事。

廣州寶墨園櫻花盛會啟幕。（羊城晚報）

據介紹，寶墨園、南粵苑內種植有數百棵廣州櫻，花期將持續至3月下旬。南粵苑內，一百多棵「廣州櫻」與廣場旁邊層層疊疊的蔓馬纓丹紫色花浪形成一條赫赫有名的粉紫相間的「萬紫千紅櫻花道」。依山而上，是紅粉芳菲、層巒疊翠的大川崗，漫山遍野櫻花海，近觀觸手可及，遠觀如雲似霞，這裡也是南粵苑賞櫻的最佳位置。接下來，3月10日、16日、17日、23日，寶墨園、南粵苑將舉辦一系列精彩的沉浸式表演。