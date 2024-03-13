《填詞L》雋永清新　有血有肉有笑有淚有共鳴的故事｜何故專欄

《填詞L》是一個有血有肉有笑有淚有共鳴的故事，可以看見你和你身邊親友的影子，雋永清新，真摯動人，充滿餘韻。



《填詞L》是黃綺琳憑《金都》獲得第39屆香港電影金像獎新晉導演獎，以及入圍金馬獎最佳新導演後的第二部劇情長片，繼續由她自編自導，並且為主題曲〈填詞魂〉填詞，故事改編自她在2013年出版的散文集《我很想成為文盲填詞人》，是關於她未成為編劇和導演前，如何努力成為填詞人的個人奮鬥經歷。

《填詞L》劇照

《填詞L》是一個「夢想成為填詞人」的少女的成長故事，由鍾雪瑩主演，她跟黃綺琳一樣，都是填詞人，以「鍾說」作為筆名，由她來飾演立志成為填詞人的「羅穎詩」，可算是事半功倍，而且更有說服力，加上鍾雪瑩恰到好處不過火的演繹，讓她同時獲提名第60屆金馬獎和第42屆香港電影金像獎的最佳女主角。

《填詞L》劇照

《填詞L》除了鍾雪瑩表現出色，其他演員都好精彩，個人最愛葛民輝，演活了支持女兒追夢的慈父，朱栢康飾演的填詞班老師魯永康亦非常抵死，吳冰、鄧麗英、陳書昕、陳毅燊（ANSONBEAN）、周漢寧和戴玉麒，分別飾演羅穎詩中學同學何雞、丸丸、豬精和肥乜、萬人迷校草William、以及大學同學宅聰，他們作為羅穎詩追夢旅程上的過客，為她帶來不同程度的衝擊，也在悲歡離合之間，豐富了以文戲為主的劇情，然而，最有趣的卻是由曾翠珊導演客串羅穎詩中學修女Sister Che。

《填詞L》劇照

《填詞L》看似是以「夢想」為主題，其實是告訴我們「現實」有多殘酷！香港曾經充滿無限可能，很多影響中國、亞洲、甚至全世界的重要事件，都是在這個國際大都會發生，但現在已變成「一個懲罰夢想的地方」，如果你的「夢想」不能賺錢，你不只沒有資格發夢，就連生活也成為問題！

《填詞L》劇照

《填詞L》共分為七個「Lesson」，分別是《啱音》、《押韻》、《0243》、《情歌》、《Cash會員》、《填詞人合約》和《出街歌》，故事由「羅穎詩」高中時代開始，她自覺擁有寫歌詞的天賦，以填詞人作為奮鬥目標，十年間不斷裝備自己，用盡各種方法入行，但每次成功在望時，總是遇上不同挫折，而且一次比一次的嚴重，令她最後選擇離開這個不斷令她失望，甚至絕望的城市，也許正是不少香港年輕人的寫照。

《填詞L》是一部非常沉重的寫實悲劇，但也是一部「笑住喊，喊住笑」的勵志喜劇，重點是你上了一課又一課後，早已接受現實？或仍然堅持夢想？

（專欄「何故火鍋館」每月刊出，標題由編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場。）

作者簡介︱何故，內向、憂鬱而文靜的作家，已推出超過 20 本小說。從電影和打邊爐領悟人生道理。



更多電影評論文章，可參看作者Facebook