藝術三月看展指南第一彈！圓明園文物展、野口勇趙無極重量級群展

【藝術三月/展覽】來到藝術三月，各大展覽以及文化活動百花齊放，但不少活動都集中於月尾舉行。那麼那麼在藝術週以前，什麼展覽值得一看？



這次我們精選了五個不同類別展覽，分別有細膩記錄香港「好地方」的攝影師陳傑個展、展示逾190件文物之圓明園展覽、美國著名藝術家莎拉·摩里斯帶來新作、野口勇及趙無極等多位重量級藝術家群展，而另一主題展覽則透過畫作探索空間構建。藝術三月上半場各個展覽精彩紛呈，不妨跟著看展指南找出心水展覽。



陳傑「香港原來」攝影展

陳傑是記者又是攝影師，去年推出《香港知埞》，透過個人視角重新發現香港「好地方」，也記錄各處人情故事。這次「香港原來」攝影展延續「知埞」精神，展出見微知著攝影作品，讓大家重新觀看這城市——從前被忽略的，今天成為鮮活美好日常，哪怕只是一個角落，還是會禁不住想要細看。大家觀看照片時，不妨猜猜取景地為何處。陳傑亦將在展覽尾聲舉行分享會，為觀眾揭曉鏡頭背後種種故事。

【展覽詳情】

日期：即日至2024年4月1日

地點：誠品銅鑼灣店9/F FORUM



【活動詳情】

名稱：陳傑「香港原來」攝影展分享會

時間：2024年3月31日 19:00 – 20:00

地點：誠品銅鑼灣店9/F FORUM



圓明園——清代皇家園居文化

圓明園萬方安和殿燙樣，圓明園工程處樣式房，清同治十二年至十三年（1873–1874 年） 松木、竹紙、皮紙、瀝粉、水膠、油蠟、顔料、墨 故宮博物院（圖片來源：故宮博物院）

圓明園是五代帝王園居理政的主要場所，亦是傳統造園藝術巔峰之作。繼 2022年開幕展後，香港故宮文化博物館再次舉辦以故宮博物院珍藏為主的大型特別展覽，透過逾190件珍貴文物，再現有「萬園之園」美譽之皇家園林。展覽以新穎策展手法展示圓明園昔日輝煌，並講述清代宮廷歷史、園林佈局象徵涵義、時令節慶豐富活動，以及皇室成員園居故事和藝文雅趣。

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展品包括與圓明園相關繪畫、書法、器物、燙樣 （建築模型）及圖樣等，是圓明園原址被毀後，了解其面貌最珍貴的遺存，當中絕大多數文物為首次在香港展出。

【展覽詳情】

日期：2024年3月20日至2024年8月12日

地點：香港故宮文化博物館展廳 8



莎拉·摩里斯:誰是誰

莎拉·摩里斯《ETC》，2024 年，4K 高清畫質，79 分 17 秒，© Parallax 由 M+和大館當代美術館聯合委約

第三個介紹的展覽則是美國著名藝術家莎拉·摩里斯（Sarah Morris）個展「誰是誰」，摩里斯作品以電影刻畫城市面貌，在場景和製作之間產生連鎖關聯。這次展覽將審視在晚期工業主義下，全球各地之間千絲萬縷關係。

展覽焦點是其2023年執導長片《ETC》，作品拍攝於 2023年春天香港，以電子提款卡(ETC)「易通財」英文簡稱命名，將城市電子和數碼生活形象化。電影反思城市空間使用，展示香港多個貿易、金融和政府樞紐，包括深水埗鴨寮街、亞洲貨櫃物流中心、滙豐銀行總部和立法會綜合大樓。多位本地名人亦在片中亮相，如平面設計師石漢瑞、建築師木下一（James H. Kinoshita）及演員何超儀，片中還有貨幣、水桶、的士、水果、扶手電梯、筆、竹子、卡車等特色物品。藝術家兼顧微觀和宏觀視角，帶領觀眾進入碎片的敘事，延續她對地方互聯性的研究。

【展覽詳情】

日期：2024 年 3 月 16 日至 4 月 14 日

地點：賽馬會藝方三樓展廳



山鳴水應

「山鳴水應」展覽現場，2024年，攝影：梁譽聰，圖片由M+提供

山水是構成中國哲學思想和詩意想像之文化底蘊，「山鳴水應」展覽將山水概念延伸至流動影像、聲音、設計及建築，在後工業時代日漸虛擬化世界裏，探討人與自然千絲萬縷的牽連。

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展覽分為九大主題，展出近 130 件作品，主題分別為「擴闊經典」、「觀看的方式」、「宇宙 觀」、「此岸彼岸」、「體驗時間」、「光與聲」、「介入自然」、「重新出發」和「通訊設備」。「山鳴水應」展覽為期兩年，將定期輪換展品，展出國際上重要的藝術家、建築師和流動影像創作者作品。現時展覽藏品包括野口勇 《雲峰》、李禹煥 《關係項——鏡之道》以及趙無極 《無題》 （1969 年 ）等多個重量級作品，有興趣讀者不妨花上一天慢慢探索。

【展覽詳情】

日期：即日起

地點：M+南展廳



門圖

周俊輝《廟街夜繽紛》 2024年作，壓克力 畫布，50 x 37 公分（圖片由邦瀚斯提供）

最後一個介紹的展覽「門圖」同樣是群展，將展出包括黃進曦、周俊輝、蘿拉‧伯格（Laura Berger）、大衛‧卡耶（David Kaye）及荊智勇等12位來自各地藝術家作品。展覽以畫喻門，呈現繪畫本質：既是逃離現實世界的出口，亦能從之走進各式各樣空間和體驗。

畫作穿梭於各種空間景象，如荊智勇《假日狂想曲》描繪安靜又神秘海邊景色、蘿拉‧伯格《柔光與清新空氣》中異境夜幕下人物姿態柔媚，而黃進曦則在《電玩風景：家中的蒙地卡羅》中重新演繹電子遊戲世界。

【展覽詳情】

日期：2024年3月21日至4月8日

地點：金鐘太古廣場一座20樓香港邦瀚斯拍賣中心

