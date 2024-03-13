百老匯音樂劇《搖滾教室》五月來港！Webber操刀譜曲曾破票房記錄

【音樂劇】繼《仙樂飄飄處處聞》後，又一套百老匯音樂劇即將來港巡迴演出！由 Andrew Lloyd Webber譜曲之《搖滾教室》（School of Rock）將在五月來港演出，劇目自2015年在百老匯首演後廣受好評，不僅打破票房記錄，更獲四項音樂劇界奧斯卡Tony Awards提名，並奪下2017年英國Olivier Awards最傑出音樂成就獎，難得來港不容錯過。



音樂劇《搖滾教室》劇照（GWB entertainment）

不同於《孤星淚》《西城故事》先有音樂劇後有電影，《搖滾教室》卻是從2003年同名電影改編而成（電影港譯《阿SIR嚟自樂人谷》）。電影由Jack Black主演，Mike White 編劇，故事講述落魄搖滾明星Dewey Finn被樂團開除，陰差陽錯地成為貴族寄宿學校代理老師，發現學生音樂天賦後，偷偷開始向學生傳授搖滾樂奧妙。他將一群成績優異學生組成樂隊，最後在樂團競賽取得成功，電影當年曾獲得1.31億美元全球票房記錄。

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音樂劇版《搖滾教室》由Andrew Lloyd Webber譜曲 ，Glenn Slater填詞，Julian Fellowes編寫故事。對音樂劇有了解的讀者，肯定聽過Andrew Lloyd Webber大名，《貓》、《歌聲魅影》等出自其手的經典作品多不勝數。在《搖滾教室》音樂劇版中，他於電影基礎之上創作14首新曲，包括《You’re in the Band》以及《Stick it to the Man》等著名曲目。而編劇Julian Fellowes同樣大有來頭，是熱門劇集《唐頓莊園》編劇，填詞人Glenn Slater則創作過《魔髮奇緣》、《修女也瘋狂》等作品，創作陣容十分夢幻。

《搖滾教室》自2015年百老匯上演後，多次於世界巡迴演出，這次是劇目首次來港。劇中各年輕演員將每晚在台上現場演奏樂器，喜歡音樂劇的讀者不妨到場體驗換歡樂氣氛。

【演出詳情】

名稱：音樂劇《搖滾教室》香港2024

地點： 香港演藝學院歌劇院

日期： 2024年5月25日至6月16日

