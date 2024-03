百老匯音樂劇《搖滾教室》五月來港！Webber操刀譜曲曾破票房記錄

【音樂劇】繼《仙樂飄飄處處聞》後,又一套百老匯音樂劇即將來港巡迴演出!由 Andrew Lloyd Webber譜曲之《搖滾教室》(School of Rock)將在五月來港演出,劇目自2015年在百老匯首演後廣受好評,不僅打破票房記錄,更獲四項音樂劇界奧斯卡Tony Awards提名,並奪下2017年英國Olivier Awards最傑出音樂成就獎,難得來港不容錯過。



音樂劇《搖滾教室》劇照(GWB entertainment)

不同於《孤星淚》《西城故事》先有音樂劇後有電影,《搖滾教室》卻是從2003年同名電影改編而成(電影港譯《阿SIR嚟自樂人谷》)。電影由Jack Black主演,Mike White 編劇,故事講述落魄搖滾明星Dewey Finn被樂團開除,陰差陽錯地成為貴族寄宿學校代理老師,發現學生音樂天賦後,偷偷開始向學生傳授搖滾樂奧妙。他將一群成績優異學生組成樂隊,最後在樂團競賽取得成功,電影當年曾獲得1.31億美元全球票房記錄。

+ 2

音樂劇版《搖滾教室》由Andrew Lloyd Webber譜曲 ,Glenn Slater填詞,Julian Fellowes編寫故事。對音樂劇有了解的讀者,肯定聽過Andrew Lloyd Webber大名,《貓》、《歌聲魅影》等出自其手的經典作品多不勝數。在《搖滾教室》音樂劇版中,他於電影基礎之上創作14首新曲,包括《You’re in the Band》以及《Stick it to the Man》等著名曲目。而編劇Julian Fellowes同樣大有來頭,是熱門劇集《唐頓莊園》編劇,填詞人Glenn Slater則創作過《魔髮奇緣》、《修女也瘋狂》等作品,創作陣容十分夢幻。

《搖滾教室》自2015年百老匯上演後,多次於世界巡迴演出,這次是劇目首次來港。劇中各年輕演員將每晚在台上現場演奏樂器,喜歡音樂劇的讀者不妨到場體驗換歡樂氣氛。

【演出詳情】

名稱:音樂劇《搖滾教室》香港2024

地點: 香港演藝學院歌劇院

日期: 2024年5月25日至6月16日