瑞典陶藝大師Lisa Larson逝世　創作經典Mikey貓以動物陶瓷聞名

【Lisa Larson RIP/ 陶藝】瑞典國寶級陶藝家Lisa Larson於3月11日在斯德哥爾摩離世，終年92歲。她以純樸可愛的陶瓷動物塑像聞名於世，經典條紋貓「Mikey」形象正是出自她手。其作品於世界各地均大受歡迎，更是日本最著名北歐藝術家之一，曾與多個品牌聯乘合作。



被喻為瑞典「國寶級」陶藝家的Lisa Larson(LISA LARSON)

Lisa Larson經典陶藝作品（Tonkachi）

Lisa Larson 1931年出生於瑞典北部，自小就展現出獨特藝術天分，1954年自哥德堡設計與工藝大學畢業後，即受到瑞典設計大師Stig Lindberg提拔，加入當時瑞典最大陶瓷生產商Gustavsberg。在那裡的26年間，Lisa Larson創作出約320件經典陶瓷作品，使她成為瑞典最著名陶藝家之一。1980年她離開Gustavsberg公司獨立創作，並在1992與兩位前同事創立Keramikstudion 工作室。

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她以家中貓咪和北歐動物作為藍本，塑造各種可愛動物陶瓷作品，造型圓潤溫馨，散發純真童趣。她所有作品均以純天然物料製作，從陶泥、釉藥，甚至作品上金線點綴，都是用大自然天然礦物和植物顏色。她更特意為陶瓷作品調出包含碎石和雜質的陶土，作品手感溫潤，也成為其作品標誌之一。

條紋貓「Mikey」是Lisa Larson創作的經典角色（LISA LARSON）

Lisa Larson曾為Mikey貓創作陶瓷版本（LISA LARSON）

她最廣為人知其中角色當屬條紋貓「Mikey」，但原來此角色一開始並不來自其陶藝創作。「Mikey」貓第一次出現是在Lisa Larson與女兒Johanna共同創作的《Baby Number Book》繪本，不屑表情與自信個性隨即讓「Mikey」成為超人氣角色。

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1970年Lisa Larson代表瑞典參加日本大阪世博會，作品在日本取得高評價，至今她仍是日本民眾最喜愛的外國陶藝家。她後期開始和日本公司Tonkachi合作，推出多款周邊商品，曾與Uniqlo、Zoff等著名日本品牌聯乘，更和Medicom Toy合作推出過「Mikey」貓以及獅子造型Bearbrick。她曾在2014至2015年於日本八個城市舉辦回顧展，合共吸引超過20萬人參觀。現時亦有Lisa Larson展覽於日本巡迴，目前正在滋賀縣立陶瓷美術館展出，有興趣讀者可以到官網了解更多。

Lisa Larson新展海報（Lisa Larson JP）

雖然作品聞名世界，但多年來Lisa Larson作品仍在僅有17位工匠的瑞典工作室Keramikstudion Gustavsberg製作，從製模、脫模到繪釉刻紋，每一道工序都經由工匠們親手操刀。Lisa Larson一生作品無數，晚年仍創作不輟，她的離世無疑是陶藝界一大損失，但其經典作品將繼續流傳，為人們帶來快樂。