《12怪盜》主角們各有發揮　甚至有不同程度的驚喜｜何故專欄

《12怪盜》由MIRROR全員領銜主演，是一部目標清晰的粉絲向電影！12位主角各有發揮，不同界別的鏡粉都會收貨，甚至會有不同程度的驚喜！



圖片來源：MakerVille

《12怪盜》對於非鏡粉的觀眾，特別是男觀眾，究竟有何入場的誘因？女神林明禎雖然出場不多，卻是非常搶鏡！加上ViuTV小花葛綽瑤，相信足以滿足大部份男觀眾的需要！插科打諢的ERROR四子，以及聲演「12怪盜」Boss的黃德斌，都不算太突出。相比之下，楊偉倫（阿卵）飾演的保安經理Johnny絕對是舉足輕重，簡直就是本片的定海神針，如果沒有他坐鎮，本片的成績將會大打折扣！

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《12怪盜》由何國敏導演，張麗思編劇，她們之前曾合作ViuTV的實況娛樂節目《回憶備份》（2017年9月24日至11月26日逢星期日晚上於ViuTV播出）、真人秀單元劇《寂寞是幫兇》（2020年4月18日至6月6日逢星期六晚上於ViuTV播出）、以及ViuTV「5周年別注」單元劇《YOLO的練習曲》（2021年4月5日至9日晚上於ViuTV播出），這是她們首次進軍大銀幕的作品。誠然，無論是拍攝手法、講故事方式、以及動畫的運用，都欠缺了應有的電影感，活像是擁有更多資源的九十多分鐘ViuTV綜藝節目，但相信各界鏡粉是不會介意的。

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《12怪盜》講述在這個尋常得有點不尋常的世界，有一個地下組織名叫「怪盜公會」，組織內12位身懷絕技的天才怪盜——怪盜Ian（陳卓賢 飾）擅長策劃、怪盜KT（姜濤 飾）精通催眠、怪盜Stanley（邱士縉 飾）擅於竊聽、怪盜A.Lo（盧瀚霆 飾）身手靈活、怪盜Edan（呂爵安 飾）的游繩技術一流、怪盜Jer（柳應廷 飾）可以瞬間變裝、怪盜Tiger（邱傲然 飾）懂得遠距離讀唇、怪盜Alton（王智德 飾）是世界級駭客、怪盜AK（江𤒹生 飾）掌握動物傳心術、怪盜Lokman（楊樂文 飾）熟悉解鎖技術、怪盜Frankie（陳瑞輝 飾）擁有超強第六感，怪盜Jeremy（李駿傑 飾）則天生擁有超級記憶力，閱讀大量資料也能過目不忘——他們都是「怪盜公會」中的明星級成員，Boss突然要求他們合作從暗黑科學家頒獎禮中盜取得獎作品「多重宇宙滅蚊燈」，阻止此項發明破壞地球生態平衡，可惜他們只是一盤散沙，幾乎令任務失敗，直至他們明白一個重要道理⋯⋯

《12怪盜》的劇情並非重點，亦非賣點，雖然未有善用「12怪盜」的絕技，過程也不夠緊張刺激，亦沒有太多鬥智鬥力，優點卻是拍攝得目不暇給，負責攝影的Moming應記一功，特別是最後高潮大亂鬥的「假一鏡過」，可以看見導演組的心思和努力，可惜動作設計過於卡通化，亦略嫌太單一，或許正是為了配合宣傳上焦點所在的「鏡式幽默」。

《12怪盜》是一部充滿教育意義的電影！從「12怪盜」的成長中，我們明白團結的重要性，特別是在面對別有用心者（怪盜肥仔）的無理批評、嘲諷和落井下石時，千萬不要自亂陣腳，而且，每次行動記得必須要有Plan B！而在保安經理Johnny的失敗裡，我們明白不可以驕傲，更重要是過去的成功不代表今日的勝利，成功也有可能會成為失敗之母！

《12怪盜》對於MIRROR及MakerVille，絕對是重要的里程碑！各界鏡粉當然希望會有續集，甚至成為一個系列，然而，假若真的繼續拍下去，期待台前幕後都會有更強大和合適的陣容，為非鏡粉的觀眾帶來更多官能刺激，也讓MIRROR 12位成員可以走得更遠。

（專欄「何故火鍋館」每月刊出，標題由編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場。）

作者簡介︱何故，內向、憂鬱而文靜的作家，已推出超過 20 本小說。從電影和打邊爐領悟人生道理。



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