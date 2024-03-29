旅發局 「藝聚香港」推動年青藝術家走向世界　展現香港藝文特色

來到三月份，香港瀰漫著濃濃的藝術氛圍，香港旅遊發展局（旅發局）透過「藝聚香港」全年推廣平台，全力宣傳及支持多項國際藝術盛事於本地舉行，推動香港成為藝術界焦點，近期先後舉行連串精彩藝術活動，令維港沿岸變成了藝術村，既有於中環段海濱長廊展示的「teamLab: 光漣」，又有西九家FUN藝術節「抱泡瞬間」，而再度回歸中環的Art Central亦跟旅發局合作，送上富有香港特色的藝術展覽，展現出香港繽紛創意。



旅發局與 Art Central合作，於場內特設富地道特色的「藝聚香港報攤」，前來參觀的市民旅客可免費取得明信片及環保袋等紀念品，數量有限。（香港旅遊發展局）

今年Art Central在疫情復常後重新回到中環海濱，再次匯集世界各地前衛當代藝術品，而旅發局與 Art Central 合作，聚焦香港多元文化，請來六位扎根香港的年青藝術家，包括區詠秋、朱樂庭、李錦青、莫鎧靖、Orange Terry和詹昫嵐合作聯展《勤奮的美學》，以及廣州3D剪紙藝術家陳粉丸創作的《香港好嘢》，七位藝術家分別創作出一系列作品，當中有集體回憶，也有嶄新思維，繽紛感覺充份展現出香港的創新與活力，讓本地觀眾與海外旅客從這些別具特色的藝術品中，深深認識到香港創意之都的非凡魅力。

現在請來三位參與其中的藝術家現身說法，一起分享他們對今次活動的創作與心情。

Orange Terry作品向日常生活取材。（香港旅遊發展局）

Orange Terry記錄香港街上獨特風景

香港設計師Orange Terry對於參與Art Central感到興奮，因為這是他首次有作品在國際藝術展展出，「作為年青藝術家有實踐的機會，並有策展人及Art Fair在概念及資源上支持實在難得。」他相信Art Central能令其作品得到更多曝光機會，「在Art Fair接觸的觀眾更多，他們背景更多元，也有來自世界各地的畫廊、策展人，他們之前也未必了解香港，今次重點宣傳令大家有焦點地關注。」

Orange Terry對日常生活中使用的物品有著濃厚的興趣，也成為其創作取材之源，為平凡事物賦予新的形式，他以家具、裝置和雕塑為創作媒介，並採用手工和機械的混合方法，創造出對他所使用的材料以及日常物品的功能的質疑；而香港的高速生活節奏同樣啟發他的創作靈感，「有時會配合，有時會對抗。」他指由配合和對抗的過程中自然產生一些副產品，正是所謂的藝術品，「可能這就是藝術來自生活吧。」

像今次兩件參展作品《四張櫈》及《30張櫈》，正是從香港常見的學生椅為主要媒介，他逐一解說背後創作理念，指《四張櫈》記錄了香港街上獨特的奇異風景，「遠觀時《四張櫈》是四張櫈的；反之近觀時也是四張櫈的。遠觀時，它們是等待使用的。近觀時，不難意會到四張疊起的櫈是處於一種閑置狀態，彷彿是備用的、及等待打開的。」至於《30張櫈》則是他對自己踏入30歲的見證及鼓勵。

朱樂庭創作從東亞藝術史、文物收藏及保育、工藝和文本中吸收靈感。（香港旅遊發展局）

朱樂庭向香港玉石工匠致敬

至於畢業於香港中文大學藝術系的朱樂庭（Natalie），她從東亞古代藝術史和儀式的興趣中，發展出「類考古」和研究為本的雕塑、裝置、水墨作品。她認為今年香港藝術季恢復疫情前的規模，加上旅發局及Art Central 的宣傳，令國際有焦點地關注香港新一代藝術家的創作。

Natalie的創作從東亞藝術史、文物收藏及保育、工藝和文本中吸收靈感，而是次展出作品，她希望帶領觀眾認識香港六、七十年代一度興盛的本地玉石行業，並向香港現存的玉石工匠致敬。她蒐集了本地玉石飾物生產中剩餘的玉石邊角料，然後將其化為創作材料，「我想像邊角料中缺失的部分可能已經被加工成甚麼成品，並將相應玉製品以白水泥倒模，填入邊角料缺失位置，加以展示。」今次製作全新作品，讓她發展出新的創作方向，還可直接與不同背景、階層的觀眾接觸及交流，「作為年青藝術家，能夠在國際 Art Fair中展出，讓人認識自己作品，是難得的機會。」

《勤奮的美學》雲集六位扎根香港的年青藝術家，向外展示香港的活力與創意。（香港旅遊發展局）

今年三月於香港舉辦的藝術活動多不勝數，Natalie除於Art Central展出外，還會到其他展覽參觀及出席活動，「觀眾會帶著不一樣的心態，比較輕鬆看藝術，外地觀眾可順道遊覽香港，本地觀眾可作消閑，放下包袱來看藝術是最好的心情。」藝術普及化，展品不但成為打卡熱點，也是人們認識一個城市歷史與故事的途徑，旅發局以國際知名的藝術盛事作平台，讓今次參與其中的藝術家透過獨特創意表達方式，再結合本地元素，跟自己的家——香港展開一場對話，藝術家除了向全球觀眾介紹了自己創作，也同時向世界展現香港與別不同的魅力，從而吸引旅客來港感受這城充滿創意與活力的文化氣息。

旅發局所設的「藝聚香港報攤」以舊式報紙檔為靈感，展出陳粉丸的立體剪紙作品《香港好嘢》，奪目視覺極之吸引眼球。（香港旅遊發展局）

旅發局所設的「藝聚香港報攤」以舊式報紙檔為靈感，展出陳粉丸的立體剪紙作品《香港好嘢》，奪目視覺極之吸引眼球。（香港旅遊發展局）

「藝聚香港報攤」擺放六位本地藝術家作品的明信片和紀念品供觀眾免費索取，數量有限。（香港旅遊發展局）

旅發局今次以香港舊式報紙檔為靈感的「藝聚香港報攤」，設計趣味盎然又富有集體回憶。「報攤」展出了大灣區90後剪紙藝術家陳粉丸的作品，奪目視覺極之吸引眼球。陳粉丸的立體剪紙藝術作品《香港好嘢》充滿地道色彩，包括繽紛的香港招牌、紙皮石地磚、蛋撻等，完美地呈現香港的澎湃活力，而旅客、市民亦可於報攤免費取得印有六位本地藝術家作品的明信片。

陳粉丸作品《香港好嘢》將我們熟悉的日常元素化成色彩繽紛的紙藝創作。（香港旅遊發展局）

陳粉丸從飲食切入 深入了解香港

成長於廣州的陳粉丸，擅長利用剪紙創作，將傳統民族藝術以當代視覺呈現。她曾被媒體形容為「最頂級的90後剪紙藝術家」，其創作同樣得到品牌青睞，由街頭潮流Vans到高級珠寶Cartier，以至Mercedes-Benz、迪士尼等。陳粉丸今次在Art Central展出作品《香港好嘢》，顧名思義以香港為主題，她將我們熟悉的日常元素，包括美食、娛樂、建築等，以其極繁主義風格和創新的剪紙技巧，變化出色彩繽紛又層次分明的立體紙藝創作。

陳粉丸表示，不少作品元素帶入了自己的成長背景：「雖然我不是香港人，但感覺我們很多東西都有共通。譬如我們氣候很相似，老一輩流傳下來的生活習慣有時也雷同，像是作品裏的電風扇就讓我想起自己爺爺奶奶，為了省電，比起冷氣更喜歡開這種電風扇。相比宏大敘事，這些生活中的微妙細節更能傳達情感。這些全是香港人能立刻辨認的文化標誌，也是我感受到身份共鳴的瞬間。」至於作品中常見食物元素，例如是燒鵝、蛋撻、菠蘿包等，她就形容是一種路標，希望能讓觀眾從飲食切入，更深入了解香港。

《香港好嘢》色彩繽紛，她透露是基於自己對香港的第一印象：「我第一次來香港大概十五、六歲，那時候帶著一張八達通獨自在金鐘和旺角街頭散步，直觀感受是——這座城市既有高樓大廈、各種西裝革履人群，又同時有小商小販、街頭表演者，多元文化共冶一爐。那時候我還不清楚『多元』這個詞的含義，但香港豐富、繽紛形象一直留在我腦海裡，也是我在作品中選用多彩色調的原因。」

這次是陳粉丸第一次到Art Central進行展出，她表示和自己以往展覽經驗不太一樣：「這類型的藝術展會在內地不算特別多，一般是以城市作為單位對不同藝術機構進行梳理，很多時展品可能趨向同一個類型，或是來自同一種審美。而香港在我看來最大優勢是國際視野，這裏能夠召集到的機構或藝術家基本都有國際背景，在藝術家選擇以及呈現方面也更加多元。」她直言藝術週對來說她來說是很好的吸收機會：「對藝術家來說觀察和看很重要，大部分時候我都喜歡留在工作室，不會常常出門。現在同一時期能看到大量作品，就可以集中吸收。在我看來這種形式十分高效，很具有香港精神，相信對藝術愛好者來說也相當難得。」

乘藝術三月的宣傳浪潮，旅發局「藝聚香港」進行一系列推廣活動，以全新的藝遊海濱體驗，沿維港兩岸和城市大小角落作全方位宣傳，而旅發局更聯乘英國人氣剪紙藝術家Paperboyo，以趣味剪紙配合香港多個地標，創作出具本土特色風格的貼文；同時又請來內地、日韓、美加等20個國家及地區媒體來港體驗藝術盛事，加上跟內地社交媒體如微信、小紅書、抖音、微博的官方帳號合作推廣。此外，旅發局亦與業界聯手推出期間限定藝文旅遊產品，線上線下並軌推廣香港藝術活動成為全球藝文界焦點，帶動在港旅客市民投入其中，異口同聲一起說好香港故事！

INFO

《勤奮的美學》、《藝聚香港報攤》@Art Central

日期：即日至3月31日

地點：中環海濱香港

「藝聚香港」網頁：www.discoverhongkong.com/tc/explore/arts.html