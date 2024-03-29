曾協助《蝙蝠俠》《變形金剛》取景　製片朱鎮安：香港精髓是街景

【專訪】香港一直是各大電影人喜愛拍攝地點，從《變形金剛：殲滅世紀》的「怪獸大廈」海山樓，到《蝙蝠俠—黑夜之神》經典IFC跳躍場景，不少荷李活電影都在香港留下經典畫面。原來大製作取景背後，少不了香港電影製作人作為推手，資深電影製片人朱鎮安便是其中一位。



除了上述兩套電影外，他更負責了《盜墓者羅拉：生命之匙》、《攻殼機動隊》等外國電影香港取景工作，Amazon電視劇《Expat》香港取景亦由他協助處理。適逢香港理工大學設計學院六十週年，朱鎮安近日被選為十位傑出校友之一，在《One To Ten》展覽中展出自己多年影視製作經驗。我們趁這個機會邀請他談談這次展出作品，並揭秘當年各大製作背後取景故事。



資深電影製片人朱鎮安曾負責多部電影香港取景工作（攝：黃寶瑩）

問：你是香港理工大學設計系出身，最開始是如何從平面設計轉行到電影製片呢？你覺得設計經驗對現在的工作有幫助嗎？

朱：因為我從小就喜歡看電影，一直以來拍戲對我來說都很有吸引力。我畢業後第一份工作是動畫製作，但工作一年後發現真的不太適合自己，後來經朋友介紹去了一家專拍外國電影的公司，從製作助理開始做起。

《間諜遊戲》（Spy Game）為 2001 年上映動作電影，由勞勃·瑞福、布萊德·彼特領銜主演，故事描述中央情報局探員和他搭檔兩人在世界各地出生入死故事。

我入行就是和外國公司合作，所以職業生涯裡大概80至90%都是外國製作。當時很多外國人想來香港拍電影，一開始接觸最多是外國B級電影。後來合作創辦拾月堂後，第一部協助製作的電影是Tony Scott執導《間諜遊戲》，那是我第一次遇到名氣這麼大的荷李活一線導演。後來接觸第二套比較大型作品是《盜墓者羅拉 :生命之匙》 ，他們當時拍了很多特別鏡頭，譬如你會看到有演員從未竣工的IFC二期跳下來，那時候從來沒有人這麼拍過。

我覺得這份工作好處就是——每天都有新東西可以學。 資深電影製片人朱鎮安

我覺得勘景過程有些像設計，構思時期不用考慮太多，先從創意角度出發，後續再思考具體實行方法，始終技術會不斷進化。我覺得是以前的設計經驗，讓我在勘景時視角更加豐富。

《盜墓者羅拉 :生命之匙》曾在IFC二期未建成時拍攝跳躍場景（《盜墓者羅拉 :生命之匙》劇照）

問：那說到《盜墓者羅拉 :生命之匙》經典跳躍畫面，當時從來沒有攝製團隊在IFC拍攝這樣的場景，那時候是如何申請到拍攝許可的呢？

朱：因為沒有先例，所以我們必須找到參考數據才能說服政府批准。我們當時找來兩位高空跳躍世界冠軍，有世界紀錄、也拍攝了示範影片交給政府審批。其實最難是沒有人試過在城市這樣拍攝，一般都是在山上進行。《盜墓者羅拉》拍攝鏡頭近海，因為怕特技演員發生意外，開拍時需要封閉所有道路，鄰近高速公路亦不能通行，我們甚至請了一位「Jump Master」（跳躍執導）來判斷拍攝情況，拍攝前做了很多安全措施。

對我來說整個香港都是我的辦公室。 資深電影製片人朱鎮安

由基斯杜化路蘭執導的《蝙蝠俠：黑夜之神》，被視為蝙蝠俠電影系列的巔峰之作。《蝙蝠俠：黑夜之神》電影海報。（imdb）

問：後來IFC二期建成後，你又安排了《蝙蝠俠—黑夜之神》在該處拍攝高空跳躍畫面，過程是怎樣的呢？

朱：導演路蘭第一次看完場景便決定要在香港拍攝，事實上《蝙蝠俠》拍攝比《盜墓者羅拉》更難，因為《盜墓者羅拉》拍攝時IFC二期依然是一個地盤，只要找到工頭就能拍攝。但IFC二期建成後，業權十分複雜，而且拍攝地點毗鄰金融管理局總裁辦公室，申請方面比較困難。拍攝牽連非常多細節，譬如電影中出現過直升機，但當時除了政府飛行服務隊，沒有直升機可以在夜晚飛行，我們甚至出了錢讓香港民用飛行員到加拿大考取夜行許可，才得以拍攝。

電影《蝙蝠俠—黑夜之神》當年在香港夜空取照。（《蝙蝠俠—黑夜之神》劇照）

我覺得這種挑戰很有成就感，每一次挑戰都不同，而每份工作勻教會我如何解決新問題，工作範圍可以很大，我覺得這種新鮮感是我可以在這行做這麼久的原因。

問：你另一套協助製作的電影《變形金剛：殲滅世紀》中海山樓場景令人印象深刻，至今仍是很多影迷朝聖地點，可以聊聊當時製作過程如何嗎？

朱：這種規模的電影一般會外派場地管理到全世界勘景，再拍照供導演參考。當時他們場地管理人員大概來了香港四個禮拜，我工作要負責帶他四處走，給他推薦有趣地點。我一直都喜歡到處散步探索，每逢走過一條新街道便會思考那裡拍成影片會如何，逐漸建立自己一個數據庫，海山樓就是這樣走出來的。

《變形金剛：殲滅世紀》其中一場打鬥戲份就在怪獸大廈。（《變形金剛：殲滅世紀》電影片段）

我們帶勘景人員看過很多地點，中環、十三街、山道等等，拍了大概30至40張照片給導演看，後來他特別喜歡海山樓，於是決定用上這個景。那場戲是導演看到實際場景後想出來的，某程度上是從地點發展故事脈絡。

問：香港還有什麼景色你是特別想推介給外國導演的嗎？

朱：每個導演都和設計師一樣，需要的東西都不一樣。在勘景時，觀看視角很重要。香港好看之處不是單獨什麼元素，而是不同東西排列組合，譬如我會將海山樓、電車等不同元素組合起來推銷給導演，你同時需要了解角色背景，從故事出發思考地點，我覺得這是設計訓練能幫助到我的部分。

（《攻殼機動隊》劇照）

我覺得電影場景是來輔助故事的，所以要找到城市和人互動之間交叉點。香港有一個顯著特點是我們非常擁擠，但這也讓整個街道非常豐富，你每次都能發掘到不一樣的東西。

我經常覺得，很多香港人根本不知道香港特色在哪裏，香港的精髓其實是街景。 資深電影製片人朱鎮安

但我必須遺憾地說，現在香港少了很多有趣的地方。有時候製作方拿了一張照片問為什麼本來會有霓虹燈現在沒有了？其實城市要發展大家都明白，但為什麼要將自己最有特色的東西拿走呢？

朱鎮安亦曾協助韓國災難電影《流感》拍攝（攝：黃寶瑩）

香港不大，環境轉變很容易察覺，像是如果廟街日後被拆，那你便不會再去廟街拍攝了，因為感覺根本不一樣。即使有保育過，很多已經變成商業大廈，沒有生活痕跡，那你就用不到這個地方了。也就是說，現在很難透過鏡頭感覺角色在香港，你拍攝不單是拍一個建築，而是用這些來凝望一座城市。很多導演勘完景最後沒有選香港的原因，正是因為香港市貌已經變了。

問：這次回到母校香港理工大學參與「One To Ten」理大設計傑出校友作品展，可以談一談具體展覽內容嗎？

朱：這次會以3D印刷形式展出一幅《香港電影地圖》，標記了我為不同作品挑選的拍攝場地。觀賞者可以和展品互動，查看不同地方細節，每個標示地點都在訴說一個銀幕故事，大家可以了解香港獨有景觀如何能滿足本地和國際電影拍攝需要。我希望觀眾能從這個裝置，看到香港的多樣可能性。

「One To Ten」展覽宣傳圖片（香港理工大學）

除了朱鎮安《香港電影地圖》以外，「One To Ten」展覽亦展出多位理工大學校友創作，包括照明、產品、工業、建築和品牌形象設計等領域，譬如有燈光設計師關永權《Light Labo》體驗以及劉小康四件椅子裝置藝術作品，結合實體展示和數位媒體，包括文字、影像和聲音，深入探討十位理大校友設計理念和過程。展覽以外，主辦單位隨後也有「理大設計年展2024」等一連串活動，有興趣讀者可以到主辦單位網頁詳細了解。

【展覽詳情】

名稱： 「One To Ten」傑出校友設計展覽

日期：即日至5月31日

地點：香港理工大學V座3樓及平台

