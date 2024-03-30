從歷史劇種到穿越情節　談宮九驚人創作力｜還是日本｜湯禎兆專欄

宮九又來了，他真的很恐怖，創作力澎湃得令人佩服至五體投地。用最通俗化的語言去形容他的勝處——今季成為熱話焦點的《極度不妥》，清楚展示了宮九慣常令人哭笑不得的笑中有淚綿裏針，尤其第五集交代市郎與渚真正的爺孫關係，更加一反先前的瘋狂搗蛋調子，成了原子彈級的催淚彈。

文：湯禎兆｜原題：宮九式穿越



只不過我想說的，是宮九的厲害之處，當然絕不止於此。我最敬仰的，是他從來不避挑戰，無論是時尚潮流，又或是歷史劇種一概迎難而上。過去除了自己的拿手好戲外，令人印象深刻的是先斬晨間劇（《小海女》，再劈大河劇（《韋駄天～東京奧運故事～》）。上次《沒有季節的城市》針對最個人化的心頭好，向黑澤明致敬作私密致敬，今次立即回應時代呼聲——來一次宮九穿越的表演秀給大家看。由衷而言，真的想不到有任何設定可以難倒他。

《小海女》海報

更為甚者，是我想指出穿越情節本為幾成濫觴的流行設計，但宮九一下筆已來乾坤大挪移，利用穿越情節來指桑罵槐——穿越情節一向針對如何修補過去缺憾而發，但宮九卻反道而行，宣揚要用昭和的「不適切」去拯救令和的「政治正確病」及「泛騷擾文化」，又怎能不叫人拍案叫絕！

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