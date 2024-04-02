土耳其攝影大師 Ara Güler恢宏黑白敘事　記錄伊斯坦堡流水年華

撰文：moom bookshop
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比起土耳其攝影大師 Ara Güler 拍過的無數名流身影，他的美譽「伊斯坦堡之眼」其實更精準，一如總是萬無一失的相機那樣，以俐落口吻道出人物的恢宏意義。《Ara Güler’s Istanbul》收錄 Güler 於 1940 至 80 年代拍攝土耳其文化之都的紀錄，對比鮮明的黑白底片留下電影般的日常切片，皚皚白雪下，漆黑人影揣著濃厚的故事；戴當地傳統毯帽的老闆窩在商品鋪天蓋地的市肆內，儘管沒有色彩，大小物件的紋理也依然層次分明。
文：moom bookshop｜圖片來源：《Ara Güler’s Istanbul》

《Ara Güler’s Istanbul》（圖片來源：https://moom.cat/l/YDAqZ0）
《Ara Güler’s Istanbul》（圖片來源：https://moom.cat/l/YDAqZ0）
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伊斯坦堡的憂鬱之美，可能就在於那股擺盪不定的氣質，譬如傳統與現代、東與西方之間；作為連接歐亞的廊道，這座城市默默歷經好幾座帝國的迭代興衰，大街小巷飄散的獨特性格豐厚如歷史底蘊，而如此盤根錯節的迷人痕跡，也確實被土生土長的 Güler 敏銳地接住了。耐人尋味的是，Güler 其實認為攝影該做的是「為人們記憶他們的苦痛與生命」，且主張「藝術有撒謊之虞，但攝影只會反映現實」，因此偏好新聞攝影，而且不追求以攝影實現藝術。儘管如此，以視覺史學家自居的他，依然以意在記錄的影像釋放了等同於藝術的作用。

《Ara Güler’s Istanbul》（圖片來源：https://moom.cat/l/YDAqZ0）
《Ara Güler’s Istanbul》（圖片來源：https://moom.cat/l/YDAqZ0）

無獨有偶，史上首位榮獲諾貝爾文學獎的土耳其作家 Orhan Pamuk，與 Güler 同樣生於伊斯坦堡，甚至皆曾在年少時懷著畫家夢，後來則各自用隱形的畫筆體現了家鄉靈魂。為了富含故事性的《Ara Güler’s Istanbul》，Pamuk 也撰寫了別具意義的序文。

《Ara Güler’s Istanbul》（圖片來源：https://moom.cat/l/YDAqZ0）
《Ara Güler’s Istanbul》（圖片來源：https://moom.cat/l/YDAqZ0）

Ara Güler (1928–2018) 以無數張散發清淡感傷氣息的黑白照，記錄伊斯坦堡流水年華。人物一旦進入他的鏡頭前，便添了幾絲原先不易察覺的重要份量。《生活》雜誌於 50 年代末在開設土耳其分社時，Güler 立刻成為最早期的攝影記者，緊接著受諸多國際雜誌的委託拍遍肯亞、新幾內也、巴基斯坦、阿富汗、伊朗等國，短短三年內就當上《Hayat》雜誌的攝影總監；同樣在這段期間，與 Marc Riboud（馬克‧呂布）、Henri Cartier-Bresson（布列松）相遇的他，經後者介紹加入馬格蘭攝影通訊社，同年亦成為美國雜誌攝影師學會的首位土耳其會員，並參與了紐約現代藝術博物館 (MoMA) 的《十大彩色攝影大師展》、德國著名攝影節 Photokina。

《Ara Güler’s Istanbul》（圖片來源：https://moom.cat/l/YDAqZ0）
《Ara Güler’s Istanbul》（圖片來源：https://moom.cat/l/YDAqZ0）

Güler 榮獲的無數獎項包括土耳其世紀攝影師獎、徠卡大師獎、露西獎的終身成就獎、土耳其文藝大獎，如英國前首相 Winston Churchill（邱吉爾）、導演 Alfred Hitchcock（希區考克）、女高音 Maria Callas（卡拉絲），以及畫家 Salvador Dalí（達利）和 Pablo Picasso（畢卡索）等各界名人，紛紛在他的徠卡相機前綻放鋒芒。已出版《Living in Turkey》、《Sinan: Architect of Süleyman the Magnificent》、《Ara Güler's Creative Americans》等書，在靜態攝影之外，亦曾執導記錄一戰巡洋戰艦的紀錄片《The End of the Hero》。

（本文獲moom bookshop授權轉載，書籍詳情請參考原文。圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）

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