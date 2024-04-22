法國史上嚴重文物浩劫巴黎聖母院大火　五周年展出重新修復之畫作

【巴黎聖母院/ 展覽】於2019年4月15日發生了一場法國史上極為嚴重的文物浩劫，巴黎聖母院於當日傍晚時分起火，導致尖頂坍塌，部分屋頂完全燒毀，直到翌日黎明時分大火才被救熄，聖母院內裡的藝術品、文物及書籍連忙被送出，及後轉移到羅浮宮保管，本來巴黎聖母院的修復預計需要長達20年，眾志成城的努力之下今年有望完成，預計可以在今年12月重新開放，修復費用已花上接近10億美元。



2019年4月15日巴黎聖母院大火（圖片來源：Wiki）

時至今日這場災難經過了5年，法國法定機構Mobilier National宣布舉行一場展覽，展出於大火時遭受破壞後被成功修復的作品。Mobilier National以往一直負責管理皇家住所中的所有家具和物品，肩負著保護、保存和修復家具的歷史角色，後來擴展至管理現代收藏品。5年以來經過專業技術的精心修復，巴黎聖母院建築的繪畫、掛毯和地毯逐漸回復舊貌，每天都有近千名工匠致力於修復大教堂，其中包括繪畫修復人員。

被大火破壞的作品現正進行修復（圖片來源：Mobilier National）

是次展覽將展出21件作品，當中的13幅是十七世紀的珍貴宗教作品《Mays》系列，這個系列是一大藝術遺產，於1630年至1707年期間，巴黎的金匠行會每年5月1日都會為聖母院提供一幅大型畫作，他們聘請了法國最優秀的畫家將當時天主教的改革和宗教戰爭紀錄下來，其巴洛克風格反映出文藝復興藝術。《Mays》既對於法國歷史有重大意義，亦是重要的巴黎聖母院藝術遺產，可惜這系列作品經歷過法國大革命，於19世紀回歸聖母院後又與當時的重建計劃不協調於是被送往羅浮宮，多年來有多達數十幅下落不明。

被大火破壞的作品進行修復的過程（圖片來源：Mobilier National）

其中一幅《Mays》系列是由十七世紀法國宮廷畫家Charles Le Brun操刀的《The Crucifixion of Saint Andrew》，這位對於當時法國藝術界舉足輕重的畫家曾著手繪畫過凡爾賽宮和羅浮宮的大量壁畫，被路易十四稱為「法國有史以來最偉大的藝術家」。他於另一位《Mays》系列畫家Simon Vouet的手下接受訓練，在1640年開始四年內於羅馬學習滿師之後回到巴黎，隨即被任命為御用畫家，並收到創作《Mays》系列的委託。畫中人為耶穌基督的第一位門徒聖安德魯，被綁在十字架上處死的場景，他的劊子手羅馬總督在上方觀看，士兵們試圖阻止洶湧的民眾，場面一片混亂。畫家通過總督嚴肅、沉默的形象與下方的混亂形成鮮明對比，增強了人物的情感，強烈的色彩和構圖充滿活力如同戲劇。

《The Crucifixion of Saint Andrew》, Charles Le Brun, 1647（圖片來源：www.getty.edu）

除了畫作之外，展覽還會展出14幅描繪聖母瑪利亞生活的掛毯，有些是由紅衣主教委託製作，有些是為了裝飾巴黎聖母院唱詩班而創作的，其中一幅重點之作是重達一噸、長達90英尺的地毯，於1825年由國王委託製作，設計模仿哥德式彩色玻璃窗，如非有極為重大的事情發生並不會展示出來，是次亦僅展出上半部，下半部仍在修復中。展覽將會在4月24日至7月21日舉行。