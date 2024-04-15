攝影師足跡遍及以色列、伊拉克與烏克蘭　記錄因失去家園難民群像

撰文：moom bookshop
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家，是提供遮蔽的空間，亦是人們心中守護身份、根源與歸屬感的依歸；然而，一把戰火便能在一瞬之間摧毀數千萬個「家」，實質上的，與心裡面的。
文：moom bookshop｜圖片來源：《Ivor Prickett: No Home From War》

《Ivor Prickett: No Home From War》（圖片來源：https://moom.cat/l/vaxdbj）
《Ivor Prickett: No Home From War》（圖片來源：https://moom.cat/l/vaxdbj）
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2006 年起，愛爾蘭攝影師 Ivor Prickett 前往戰爭頻仍的地區，足跡遍及克羅埃西亞、塞爾維亞、以色列、伊拉克與烏克蘭，拍攝戰爭與戰後的種種。17 年來，Prickett 幾乎無役不與，他穿梭硝煙彈雨之間，記錄因戰爭與衝突而失去家園的難民群像。「我希望透過這樣的影像，讓大家看見，多數人安然生活的背面，還存在著如此殘酷的一面。」

《Ivor Prickett: No Home From War》（圖片來源：https://moom.cat/l/vaxdbj）
《Ivor Prickett: No Home From War》（圖片來源：https://moom.cat/l/vaxdbj）

《Ivor Prickett: No Home From War》見證了因為戰爭而被遺落的人與事，書裡有被摧毀的屋子，也有人們努力重建的家園；有傷亡，有新生；有絕望，也有希望。Prickett 以誠實而不煽情的鏡頭，為流離失所的人們堆砌一座無形的堡壘，在找到回家的路之前，影像會幫他們記得戰爭的殘酷、顛沛流離往事，以及流淌在身體裡的堅韌與頑強。

《Ivor Prickett: No Home From War》（圖片來源：https://moom.cat/l/vaxdbj）
《Ivor Prickett: No Home From War》（圖片來源：https://moom.cat/l/vaxdbj）

Ivor Prickett，1983 年生於愛爾蘭，現居伊斯坦堡。Prickett 關注戰後影響及人道主義議題，早期專注於拍攝巴爾幹半島和高加索地區被戰火奪走家園的故事。近年來，他為《紐約時報》工作，曾於烏克蘭、敘利亞和伊拉克度過數個月，透過影像和文字為衝突留下第一手資料。作品獲獎無數，亦曾在倫敦 V&A 博物館、倫敦蘇富比拍賣行、阿姆斯特丹攝影博物館等地公開展出。

（本文獲moom bookshop授權轉載，書籍詳情請參考原文。圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）

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