宮九作品背後的金科玉律——無法小覷的說真話氣場｜湯禎兆專欄

當然，《極度不妥》的時代諷刺，絕非限於以古非今。宮九雖然不斷為昭和話語說好話，鈴木福助（秋山龍次）作為深夜節目口沒遮攔的黃色笑話大師，宮九也輕輕加插了一場不起眼的小插曲——當有女性在錄影現場不適，他其實是最有紳士風度打點一切的主角！由此更帶出時代與人物立體性的對倒來。

文：湯禎兆｜原題：宮九式直言



《寬鬆世代又如何：INTERNATIONAL》海報

好了，我建議大家可同時並看宮九的另一重頭戲《寬鬆世代又如何：INTERNATIONAL》電影版，這齣當代日劇經典完播後七年推出電影版，委實令我等一眾粉絲望穿秋水。當中更加入大量的國際化元素，當中由崔信惠（木南晴夏）的角色甚有意思。她作為空降日本（其實是被貶）的女主管，在酒後向道上（柳樂優彌）吐心聲，正是因為受不了一直以來日韓男上司向女下屬性侵的文化，為好友發聲才至此田地（好友自殺身亡），她更即場發飆爬上計程車向一陌生的日本好色上司聲討。

《寬鬆世代又如何：INTERNATIONAL》崔信惠一角由木南晴夏飾演（劇照）

與其說宮九以為任何一端的價值為良方妙藥，倒不如看清他背後的用心——那不是矛盾，也不是模稜兩可。其實宮九從來亙古不變，做人如有任何金科玉律，就是順從己心發聲表白，不要小覷說真話的氣場，一旦放棄就成了大家不願久留的社會了，而那就是.....

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