《破墓》譽為「現象級韓國電影」　高潮疊起、暗藏玄機｜何故專欄

《破墓》，被譽為「2024年現象級韓國電影」，高潮疊起，暗藏玄機，連幾位主角的姓氏和車牌號碼都有密碼，喜歡神秘學的朋友不要錯過！



《破墓》電影海報

《破墓》由張在現編劇和導演，崔岷植、金高銀、柳海真、李到晛主演，講述美國洛杉磯韓後裔富豪朴家有著「遺傳詛咒」，委託「薩滿」巫覡李花林（金高銀 飾）解決，怎料「祖墳」竟是一切的禍根！「破墓」後，為禍人間的惡靈再次出現，也揭開了日本和韓國的歷史恩怨。

《破墓》電影劇照

《破墓》的故事可以分為前後兩半，成功將韓國本土薩滿信仰與陰陽五行結合，而且從傳統風水學與遷葬儀式的禁忌引發事件，在解決了賣國賊朴家的「報應」後，劇情急轉直下，變成了「日韓大戰」，不只有鬼，也有喪屍，更有日本傳說中的妖物「濡女」，看似是八九十年代香港鬼片和殭屍片的套路，但其實是一套「韓獨」電影。

《破墓》電影劇照

《破墓》四位主角的命名，都可以對照真實韓國歷史上，致力於推動韓國獨立運動人士的姓名。崔岷植飾演韓國最厲害的風水師金相德，「金相德 김상덕」原型為獨立運動家「金尙德 김상덕」，大韓民國獨立首要功臣；金高銀飾演巫女李花林，「李花林 이화림」原型為女性獨立運動家「李華林 이화림」；柳海真飾演禮儀師高寧根，也是教會的長老，曾經協助前任總統的入殮和後事，「高寧根 고영근」原型為「高永根 고영근」，朝鮮末期的知識份子；李到晛飾演巫覡尹峯吉，花林的副手，「尹峯吉 윤봉길」原型為抗日義士「尹奉吉 윤봉길」。導演張宰賢借此向保護韓國的英雄致敬。

《破墓》電影劇照

《破墓》除了主角的姓名有玄機，他們的車牌也有密碼。金相德的車牌是「49 파 0815」，「49」影射為韓國佛教中的「四十九齋」，「파」代表破墓的韓文「파묘」，「0815」就是韓國光復節「8月15日」。李花林的車牌是「19 무 0301」，「무」代表巫覡的韓文「무당」，「0301」就是三一獨立運動的「3月1日」，韓國獨立運動家宣讀《獨立宣言書》，宣布韓國的獨立。高寧根的車牌是「xx 바 1945」，「1945」就是1945年8月15日的年份，象徵日本殖民統治的結束。

《破墓》電影劇照

《破墓》內的朴家是賣國賊家族，朴志龍（金宰澈 飾）的惡靈爺爺「朴根賢 박근현」，推測原型為「朴泳孝 박영효」和「朴重陽 박중양」的結合，朴泳孝是開化派（主張朝鮮與日本聯合，擺脫清朝控制）主要人物，在日本支持下發動「甲申政變」的成員之一，成立親日改良主義組織；朴重陽為伊藤博文的門下，並且曾留學日本。朴志龍的父親「朴鍾純 박종순」，推測原型為「朴齊純 박제순」，日本強迫朝鮮王朝簽訂《乙巳條約》的五位內閣之一，也稱為「乙巳五賊」。朴志龍被爺爺的惡靈附身後，在酒店內看向窗外，以標準的日軍姿勢敬禮，那個方向正是日治時期的朝鮮總督府原址，雖然現已被拆除，但對於老一輩的韓國人都不會陌生。張在現導演在訪問中曾表示：「這是老一代的風水師與新一代的巫覡一起撫慰韓國土地的歷史創傷！」如此高質素且有深度的「抗日電影」，難怪在韓國叫好叫座。

《破墓》電影劇照

《破墓》雖然是怪力亂神，將不同傳統信仰和都市傳說「炒埋一碟」，但勝在有豐富的資料搜集，而且用心整體，更重要是拍攝得非常精彩！金高銀一段「跳大神」的表演，可說是她近期令人最驚豔的演出！「跳大神」的過程和各種大小道具，都令人信服和投入，在細微處見真功夫，可見導演和美術造型設計的心思。

《破墓》的核心主題「狐狸斬斷老虎腰」，指控日本斬斷了韓國的氣運，源於韓國多年來的都市傳說。朝鮮半島的地圖像一隻趴著的老虎，日治時期的韓國，是日本不可分割一部分，日為了破壞韓國的國運，日本人在島上各處埋下木樁和鐵樁，從而令韓國一分為二，片中提及的經緯度，位於江原道的香爐峰，的確是在南北韓的邊界上。總統府青瓦台暗藏的「魔咒」，據說都是日本人留下的問題。當年首次到韓國旅行，旅行團的導遊也當眾分享，說日本人在漢城（當年仍未改名首爾）興建的建築群，從高空上可以看見「大日本」三個漢字。東方社會的統治者，對被統治的地方以「風水陣」截斷「龍脈」，並非罕見，除了木樁和鐵樁，也可以外型像「蛇」和「龜」的建築物。當然，信則有，不信則無。

《破墓》電影劇照

《破墓》裡曾參與「關原之戰」的鬼武將，因為自稱「戰神」，難免被誤會是「關原戰神」小早川秀秋，但他從西軍投奔東軍，並沒死在戰場上。鬼武將的造型也跟西軍名將島左近相似，但他並不是大名。蜈蚣造型的頭盔的主人，是人稱「奧州猛將」伊達成實（取蜈蚣「永不言退」為象徵），但他在關原之戰立了大功，晚年病逝於江戶。「不斷向北前進」可能是暗示在萬曆朝鮮之役（壬辰之亂）殘殺大量朝鮮人，更一路北進殺上滿洲，爆發「兀良哈之戰」的加藤清正，但加藤清正並非死於戰場，而是病死，或是被德川家康以毒饅頭殺害。鬼武將喜歡吃香魚和瓜，分別呼應織田信長的家鄉岐阜盛產香魚，以及德川家康喜好瓜類。按照史實，關原之戰的西軍統領大名石田三成，戰敗後被斬首，跟台詞中「從大德寺（石田埋骨處）請到南山神宮（日佔朝鮮神社）」吻合。然而，這個鬼武將應該是多位日本戰國大名和武將綜合體，代表日本數百年來對韓國（朝鮮）的侵略和壓迫。

《破墓》最成功的地方，就是可以對日治時期的韓國人悲慘歷史暢所欲言，而且以商業驚慄片的手法，結合各種傳統文化，讓觀眾感受到韓國人當年的恐怖經歷，並非只靠誇張的劇情來挑撥民族情緒，而是一部在外國上映也不失禮的佳作。

（專欄「何故火鍋館」每月刊出，標題由編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場。）

作者簡介︱何故，內向、憂鬱而文靜的作家，已推出超過 20 本小說。從電影和打邊爐領悟人生道理。



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