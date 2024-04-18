2024金像獎最佳電影歌曲得主　黃綺琳的電影歌和填詞夢｜林綸詩

第42屆香港電影金像獎最佳原創電影歌曲獎由《填詞L》黄綺琳及謝雅兒獲得。對音樂愛好者來說，實在是非常鼓舞。香港流行文化界裡一向是詞大於曲，但若說電影作品的話，關於填詞人的電影則非常小。近期看台灣電影《比悲傷更悲傷的故事》，女主角就是當詞人，把音樂工業裡的詞人角色及難處都描述得不錯，香港也有我們的填詞魂，在金像獎中發光發亮，為詞人爭取話語空間。

文：林綸詩｜題：2024金像獎最佳電影歌曲得主 黃綺琳的電影歌和填詞夢



填詞魂:

風聲蕭蕭穿梭到海邊

顫抖海鷗飛走 難重遇見

曇花於都市擱淺

色彩悄悄褪去 像夢見從前

筆尖通宵表演埋藏伏線

還天天跟你瘋狂磨練

迷信我有天賦被看見

努力成就我最暖一天



填詞，是導演黄綺琳失敗的夢，今天卻因為電影夢而完了這個填詞夢，還獲得這麼高的榮耀。記得她上一套編導作品《金都》，同名主題曲也是由她填詞。這也令我想起黃子華說過，他一直都是發演員夢，但都是因為棟篤笑才救了他，令他今天還可以是一個演員，否則一早已離開這個圈子了。

金都:

棲身 金色 都市裡 要牽手

襟花 婚紗 一對對 喝喜酒

霓虹炫耀 分享和佔有

同床沈默 從夏季 到深秋

誰用幸福 換取自由



階磚 窗花 封印了 我擔憂

街燈 煙花 普照了 那出口

逃離還是 相擁如摯友

情人如舊 提示我 要出走



遺下幸福 自己浪遊



兩首歌其實我更喜歡《金都》。可以填詞的導演不多，希望黃綺琳繼續努力!

PS 電影和音樂都是密不可分，一向非常期待金像獎的音樂環節，而這一屆做得最好是用已過世的李玫作品、《卧虎藏龍》主題曲《月光愛人》作為懷緬一節的背景音樂，願他們安息。

（專欄「歌曲心頭好」隔周刊出，圖片為編輯所擬。本文不代表藝文格物立場。）

作者簡介｜林綸詩，80後中大人，鍾愛香港流行文化。寫過樂評、做過評審，最喜歡合唱歌。

