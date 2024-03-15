是工夫茶還是功夫茶？《穆如茶話》推廣理論實踐兼重茶學｜開卷樂

中國茶文化源遠流長，揉合中國傳統哲學思想及生活習尚，與國民生活關係密不可分。「穆如茶學」創辦人楊智深自1980年代起在香港推廣中國茶學，數十年來孜孜不倦，憑藉自身對茶的深入研究，推廣理論與實踐兼重的茶學。楊智深2022年離世，其好友朱少璋蒐集了楊智深五十多篇散見於網絡、報章、雜誌的茶學文章，編成《穆如茶話：楊智深茶學存稿》一書，繼續傳揚楊智深的茶學精髓。

文：香港電台開卷樂｜原題：《穆如茶話：楊智深茶學存稿》－功夫茶與工夫茶



《穆如茶話：楊智深茶學存稿》

香港電台文教組節目《開卷樂》由馮傑、鄭政恆、黃怡、鄒芷茵、唐睿主持，逢週六晚上8時30分至9時，港台第二台播出。節目重溫 : https://podcast.rthk.hk/podcast/item.php?pid=541



楊智深字穆如，生於1963年，畢業於香港中文大學中文系。1986年，他在香港法住文化學院創辦中國茶文化課程，成為香港推廣茶文化的先軀。他又於2010年在北京先後成立「穆如茶室」及「穆如茶制」，推廣傳統功夫茶和生活美學。楊智深多年來以茶會友，遊走於內地、香港、台灣以至星馬等地，籌劃並主講茶學專門課程和講座。

何謂茶學？茶學是指研究茶樹、茶葉、茶飲或茶文化的學科。楊智深提倡的茶學包含學習和學問的意思，須用功地深入研究茶的所有。茶學中有所謂茶制，就是正統中華茶文化的制度。楊智深認為品茶要講求環境、器皿、茶葉良莠，他創立的「穆如茶制」正是從這三個環節著手，主張茶室設計需符合現代起居原理，並融入傳統山水，古今並存。茶制亦著重器皿優良，以及嚴取正山名區的茶葉等。

茶。(圖片來源：istockphoto)

楊智深在〈茶無杯說〉中言，中國品茶之流大致分為宜淡的綠茶龍井、白茶壽眉、陳茶普洱，宜濃的武夷岩茶、安溪鐵觀音等，當中又講究泡茶技巧，也就是常說的「功夫茶」。坊間愛將潮汕地區的飲茶文化稱為「工夫茶」，其「工」字有時間的含意。楊智深在〈功夫茶概論〉言：「因而採與製兩個環節，當時的人慨嘆過程耗費工夫，採摘需要比別的茶多候十五到二十天，製茶更是拖長到半年的光景，所以有『工夫茶』一說。」然而楊智深主張用「功」字去描述。他指茶傳至潮汕地區後，「斟酌器物之精，推敲沖茶之細，則非是過程時間長短來量度。器物精巧，關乎良工手藝的功夫，沖茶注水則乃掌茶剛柔的功夫」。楊智深所重之「功」，實指是沖茶的技藝。可見楊智深的造詣和匠心，亦足見其茶學的嚴謹之處。

茶學歷史久遠，楊智深辨源析流，指茶的歷史該以明太祖朱元璋「廢蒸團、興炒散」為分界線。唐代以來，一直以「煮茶」、「喫茶」為尚，自明太祖下令禁止百姓蒸茶後，坊間便改為「泡茶」、「飲茶」。現時不少人論泡茶，卻誤用唐宋煮茶標準，泡茶時甚至亂用煮茶點茶器具。楊智深認為唐代陸羽的《茶經》是茶學經典，內裡精行儉德等大原則無分時間，但涉及煮茶具體步驟，卻不可應用於明朝以後的「泡茶」活動。

茶葉沖泡出來的茶湯，無論深色淺色，也應色澤明亮，如已變得暗啞，則表示已經過期。(VCG)

《穆如茶話：楊智深茶學存稿》全書分為主要談及茶學的「內篇」、對傳統文化和美的追求的「外篇」，及文章延伸和補充的「雜篇」、「附錄」。編者朱少璋形容，楊智深文學根基深厚，以恬淡逍遙之文字，談中國茶學之奧妙。文字猶如佳茗，淺嘗則淡雅清幽，細味則餘韻悠長。讀者不妨泡一杯茶，慢慢細味。

（本文原刊於報章專欄《開卷樂》，此為加長版。圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）