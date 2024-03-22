中國茶學傳承有什麼弊病？《穆如茶話》探討茶學遺失原因｜開卷樂

說起茶道，或許會令人聯想起日本。追源溯始，日本茶道是自中國唐朝傳入。經過歲月洗禮，日本茶道的優雅技藝聞名國際，呈現與中國茶不一樣的精神面貌。香港這個文化視窗又如何起了推廣茶學的作用？眾多問題可在《穆如茶話：楊智深茶學存稿》一書中獲得了啟示。

文：香港電台開卷樂｜原題：《穆如茶話：楊智深茶學存稿》－中國茶遺失與傳承



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「穆如茶學」創辦人楊智深畢生致力研究和推廣中國茶學，更是在香港推廣中國茶文化的先軀。楊智深在2022年去世，香港作家朱少璋將楊智深的文章輯錄成《穆如茶話：楊智深茶學存稿》。在楊智深的文章中，可以了解他對於中日茶學探討，以及他所推崇的中國茶學精神。楊智深曾在字裏行間，痛陳當時中國茶學傳承之弊病，這點亦值得讀者們反思。

日本茶道。（gettyimage/視覺中國）

楊智深認為日本將茶道提升至近乎宗教層面。書中收錄的〈中日茶道〉寫於1990年：「源於唐朝的日本茶道，今天在國際上享有盛譽，而中國的茶道反而寂寂無名，箇中原因有著許多歷史上的牽連……」盛唐之時，日本派出不少留學生到中國學習各種知識，亦包括藝術文化、典章制度等。中國茶文化也是由這些留學生帶回日本，後來引來日本名流士紳重視。安土桃山時代，一代茶聖千利休設立日式茶室，制定儀規，「旨在整個過程的舉手投足間營造出的氣氛，達至茶道之美」，令品茶達到「清和靜寂」的精神美感，為茶道賦予人文哲學及宗教意義。

相比下，中國茶形象卻不太明確，而比較著重的是個人修為。楊智深在文中言：「中國茶道則以人性及茶性為本位，泡茶的過程追求的是人和茶的靈性相引發，以及品茶時，汲取茶的精華為個人修養的目的。」楊智深點出近數百年來中國茶道的品質類型推陳出新，加上中國藝術美學推崇自由灑脫，因此難以形成一套形象明確的茶道。

楊智深不時感歎中國茶失去了值得驕傲的傳統，2012年發表的〈「問茶錄」摘編〉直言：「茶杯中，我們逝去的傳統。茶，是中國人的驕傲。我們的祖先最早將其馴化，並將它的魅力第一次解放了出來，在一代又一代的傳承中，我們使它升華為一門藝術，在領略這純真的液體時，我們找到了認識自我、安放心靈的通途。」愛之深責之切，楊智深指當時茶在普及化與商業化的夾擊下被炒作，本質產生改變，對於茶品種、產區、製作工藝不再講究傳統，沒有標準和監督。

茶葉沖泡出來的茶湯，無論深色淺色，也應色澤明亮。(VCG)

編者朱少璋指出，早年的確較少人留意中國傳統茶學，但在楊智深及一班愛茶之人努力推廣下，加上近年國民生活比以前富裕，漸漸重視生活品味。楊智深曾言，現在是推廣中國茶文化的最好時機。在2019年，楊智深發表〈有工夫，有功夫 —— 一幅華人品茶的傳播地圖〉，提到閩南茶器、岩茶和潮汕人的泡茶技藝，在香港街頭巷尾得到最純粹表現，在中西文化競賽中仍得到傳承，愛好功夫茶的人更越來越多，甚至辦了功夫茶大會，吸引不少年輕人參加和交流。

楊智深對茶學的獨特見解，也許能為愛茶之人帶來啟發。

（本文原刊於報章專欄《開卷樂》，此為加長版。圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）