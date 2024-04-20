《超人》漫畫600萬美元天價成交　史上最有影響力漫畫升值6千萬倍

【美漫/ 超人】漫畫是陪伴著我們長大的重要媒介，曾經啟發過無數人的創意靈感，要說到世界上最具影響力的漫畫人物角色，超人定必有一席位。今月剛有一項拍賣落槌，一本來自1938年的元祖級初版超人漫畫《Action Comics No. 1》以600萬美元之天價成交，當年僅售10美分的價錢，現今已升值達6,000萬倍。



《Action Comics No. 1》（圖片來源：Heritage Auctions）

是次拍賣的《Action Comics No. 1》成為了有史以來最昂貴的漫畫，它同時也是史上最著名、最有影響力的漫畫。在86年前，人們負擔得起10美分的價錢從漫畫書中獲得歡樂，向全世界廣大的讀者推廣超人、美漫宏大的世界觀以及漫畫本身這項文化，由於這部作品的成功，帶領著漫畫業走向黃金時代。這本作品雖然年代久遠但狀況仍然保持得非常好，內頁的色彩依然豐富。據拍賣會Heritage Auctions透露，當年初版發行了20萬本，能夠流傳至今的僅存100本，而且品相良好的更屬難得。

《Action Comics No. 1》內頁（網上圖片）

《Action Comics No. 1》的故事揭示了超人的起源，主角是一位被送到地球以逃避星球毀滅的外星孩子，長大發現自己的強大能力之後救傷扶危，故事中還介紹了他的戀人。Heritage Auctions除了會上拍傳統的拍品，向來還主打拍賣漫畫、遊戲卡等新興拍賣品，之前最高價的漫畫書曾經是拍出360萬美元的蜘蛛俠，及後《超人：鋼鐵之軀》系列的《超人#1》於2022年以530萬美元超越了蜘蛛俠，直到最近最貴漫畫的名號由《Action Comics No. 1》奪得。

超人的身形及能力設計成理想的男性，其行為是正義興力量的主張（網上圖片）

《Action Comics No. 1》帶起了超人熱潮，超人不僅是漫畫角色，還影響了當代的美國甚至世界的流行文化，多年來催生了大量賣座電影、書籍、玩具等。這本《Action Comics No. 1》多年來曾多次加印，所以拍賣會分辨出真正的初版亦需要一定的專業和歷史知識。在美漫龐大而複雜的世界觀中，超人多年來依然是主導故事的主角，又是超級英雄的模範，在超人的角色設計中可以透視出社會的思潮和人們的希望。人們習慣會將心中的鬱結訴諸於虛構人物中，在現實世界中不能實現的夢想，往往通過超級英雄去達成，漫畫世界也成為了現實的一種投射。

超人是一種文化形象多於一個角色，形象設計融入大量象徵美國的意象符號，超人胸前的「S」符號除了代表Superman，還有拯救、保護、重生之意味。超人的身形及能力是理想的男性化身，其行為是正義與力量的主張，作為救世主亦反映出人們對於政治、社會的憂慮，所以超人任重道遠，代表的絕不只是虛構的英雄故事，同時能紓解民眾壓力，為讀者帶來希望。