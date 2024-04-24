蘋果到底可以變成多少種形態？中國藝術家孫燦以常見之物顛覆日常

【當代藝術/雕塑】最常在網絡上看到的中國藝術家孫燦作品——是一系列蘋果雕塑。他手中蘋果呈現方式總是出乎意料，這種常見水果被解構成不同形狀，變成鎖鏈、牛角包，不同方式鏤空之蘋果可以拼接成一個整體，而果皮則可以被雕刻成束縛果肉的繩索，可塑性極強。不僅是水果，煙灰、冰塊等常見物料也變成他創作素材，從常見之物入手顛覆日常。



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孫燦出生於中國山東，2022年獲得英國皇家藝術學院攝影碩士學位，現居倫敦及台北。在他作品中，多是對於日常物品的運用，譬如說攻擊武器手指虎由一擊即散的蒲公英編織而成、麥當勞軟雪糕被他雕刻成人像、刻刀往鍵盤上敲又完成「電子雕塑」，巧妙地重塑了觀者對物品或是材質之想像，他形容自己作品為「日用品荒誕即時雕塑」。

作品玩味極濃讓人會心一笑，他在訪談中卻提到創作源於原生家庭創傷，「荒誕」視角是其之於世界一種應對方式——既讓「荒誕」之物浮上水面，也對這種「荒誕」作出對抗。所以選用材質從日常入手，雕刻物品愈是常見，以陌生形態呈現時衝擊力亦愈強。

近年他作品被維也納國家歌劇院購買作為劇目封面，也與Rimowa、Burberry等品牌合作，最近更在倫敦舉行個展。藝術家常在社交媒體分享最新作品，有興趣讀者不妨關注其Instagram多加留意。