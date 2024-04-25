《一千零一個開心的理由》讀劇　尋找令自己開心的方法｜何故專欄

「我竟然喺彩虹邨，遇見另一個自己。一個笑容燦爛，好開心嘅自己！」



2024年4月21日，非常感恩！「回憶中的香港味道」餐飲劇場第五回，《一千零一個開心的理由》讀劇演出，在狂風暴雨和雷暴警告生效的周日下午，有驚無險地順利進行。



圖片來源：筆者

《一千零一個開心的理由》是繼2023年7月在金碧酒家演出的《餐桌上的戰爭》、2023年9月在富嘉閣演出的《準備好大吃一場》、2023年12月在香港文化中心的文青Cafe「牧羊少年與他的浮萍」演出的《那個下午，我在露台煎西多士》、以及2024年1月及3月在灣仔檀島咖啡餅店演出的《茶餐廳的親善大使》，同系列餐飲劇場的第五個劇目，改編自收錄於《回憶中的香港味道2》裡的同名短篇故事。

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《一千零一個開心的理由》有別於同系列早前的演出，不只是局限在餐廳裡，而是遊走於戶內和戶外，結合了文化導賞和金碧懷舊菜，以三分一個彩虹邨作為「劇場」的破格演出。由原著的我自編自導自演，飾演小說中的主角「我」──從外國回流，身穿「I❤HK」Tee，參與彩虹邨的文化導賞團的團友，團長Gary則由利耀堂飾演。

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《一千零一個開心的理由》演出分為兩部分，首先是由「彩虹生活館」出發的文化導賞團，主要遊覧金碧、金華和金漢三座相連矮樓的商店街，途經MIRROR取景拍攝拍攝英文歌《Rumours》MV的「上海華麗理髮公司」、鑽石冰室、「旗昌辦館」等歷史悠久的店舖，然後登上彩虹邨的打卡景點──停車場上蓋的運動場，一起拍照留念。團長在此簡介了彩虹邨的歷史、「包浩斯」（Bauhaus）建築風格的特色、以及建築公司「巴馬丹拿」（Palmer & Turner Group）多年來在香港參與的不同項目，加深大家對彩虹邨的認識，以及明白彩虹邨的重要性。為了呼應下半部分的劇情，團長為個別團友拍攝了「遇見另一個自己」的倒影相片。

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感謝天公造美，我們在運動場的時間，短暫時間的停了雨，或只是偶爾有幾滴雨水，當我離開運動場後，雨勢立即變大！下一站，我們來到彩虹邨標誌性的高山榕，此樹高18米，樹幹直徑300厘米，是房委會轄下屋邨三棵古樹名木之一，其餘兩棵古樹名木分別是秀茂坪邨的合歡樹，以及大興邨的印度榕（印度橡樹）。再下一站，就是紀念彩虹邨開幕的石碑，團長講解了石碑上的重要資訊後，就帶領大家拍攝有趣的合照，然後一同回到金碧樓由空置的「芝蘭髮廊」改造而成的「彩虹生活館」，最後一站，當然是金碧酒家。

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《一千零一個開心的理由》的下半部分，在金碧酒家內進行，參與者除選擇留港消費的朋友，還有來自日本和澳門的嘉賓。這夜筵開11席，每席冠以彩虹邨的樓宇名稱，而且是按照座數來編排，1號枱是第1座「紫薇」，如此類型。晚宴正式開始前，團長跟每一枱玩問答遊戲，問題環繞彩虹邨和金碧酒家，答中有獎，可以得到團長「從日本旅行時購買的手信」，分別是北海道、富士山、長野縣、愛知縣、滋賀縣（彥根城）、兵庫縣（姬路城）的特產。

「大家都好似都唔想留喺香港，大家覺得喺香港消費，好似有一種莫名其妙嘅罪疚感！冇錯！係罪疚感！覺得我哋留喺香港，Everything is Wrong！」

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皆大歡喜的遊戲後，團長剖白他在過去有一段時間覺得在香港很不開心，甚至很傷心，直至他在彩虹邨「遇見另一個自己」，他終於找到可以令自己開心的方法！故此，他鼓勵大家要想辦法令自己開心，即使只有「一千零一千個開心的理由」亦已足夠，重點是要將這個地方變回屬於我們的「遊樂場」！

讀劇演出後，我們一起享用酥炸蟹拑、錦滷雲吞、茄汁大蝦、蠔豉生菜包、杏汁白肺湯、荔茸香酥鴨、金碧豉油雞、大馬站煲、窩蛋免治牛肉飯、揚州窩麵、馬拉糕等精美傳統菜式，好好味又好大碟（馬拉糕超乎想像的大件，勁開心！），吃不完打包返屋企是金碧的慣例。有佳餚，當然要有美酒，每枱都有由清酒達人Ben Li精選的春季日本酒，跟傳統菜式好匹配，讓「回憶中的香港味道」得以昇華！

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《一千零一個開心的理由》「餐飲劇場」圓滿結束，感謝強哥、貞姐、Gary團長（利耀堂）、清酒達人Ben Li、Cherry姐、即場購買《回憶中的香港味道》小說的讀者們、以及在天氣惡劣下仍然支持彩虹邨文化導賞的各位團友！期待往後有更多不同類型和模式的「回憶中的香港味道」餐飲劇場！一起尋找令自己開心的方法，一起將這裡變成屬於我們的「遊樂場」！

（專欄「何故火鍋館」每月刊出，標題由編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場。）

作者簡介︱何故，內向、憂鬱而文靜的作家，已推出超過 20 本小說。從電影和打邊爐領悟人生道理。



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