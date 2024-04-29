《蒙娜麗莎》被批「最失望世界名作」　羅浮宮擬將其遷入單獨展廳

【博物館/蒙娜麗莎/羅浮宮】作為世界最知名畫作之一，許多人到訪巴黎羅浮宮就是為了一睹《蒙娜麗莎》風采。由於人數眾多，參觀者需輪候多時，才能看到防護玻璃後小小一幅畫作，這幅名畫最近更被調研網站超過18000個評論選為「最失望世界名作」。為改善觀展體驗，羅浮宮計劃將《蒙娜麗莎》遷入地下展廳獨立空間展出。



根據羅浮宮官方數據，2023年約8成參觀者都是為了《蒙娜麗莎》而來（Getty）

根據羅浮宮官方數據所指，博物館去年近9百萬參觀者中，其中8成（即每日約兩萬人）便是為《蒙娜麗莎》而來。博物館門票索價22歐元，但根據官方數據，每位參觀者平均只有50秒觀賞時間。調研網站CouponBirds早前收集超過18000份參觀者反饋，其中37.1%評論選《蒙娜麗莎》為「最失望世界名作」，調研報告指「擁擠」在評論中出現了127次。

《蒙娜麗莎》日前被評為《蒙娜麗莎》為「最失望世界名作」（Getty）

這幅名作高77cm、闊53cm，自1966年於博物館最大展廳國家展廳（Salle des Etats）中展出。為控制溫度以及濕度，畫作自2005年起安裝防護玻璃，參觀者只能在護欄外遠遠觀望畫作，博物館首席策展人Vincent Delieuvin向法媒Le Figaro形容畫作第一眼看起來「就像一枚郵票」。

《蒙娜麗莎》參觀者平均只有50秒觀賞時間（Getty）

為改善觀賞體驗，羅浮宮計劃開設新地下展間，將《蒙娜麗莎》遷入獨立空間展出，並開設新出入口讓參觀者直通該展間，期望縮減輪候時間。該計劃預算約5億歐元，但日前法國政府大幅縮減文化界別財政預算，整修計劃或受影響。