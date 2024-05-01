《九龍城寨之圍城》近年難得的港產片超水準佳作｜何故專欄

《九龍城寨之圍城》是近年難得的港產片佳作！編劇、導演、演員、動作、美術、服裝、攝影、剪接、音樂、音響效果和視覺效果，都是超水準的表現！



《九龍城寨之圍城》電影海報

《九龍城寨之圍城》改編自香港作家余兒的同名小說，參考司徒劍僑創作的同名漫畫，鄭保瑞導演，莊澄和葉偉信監製，歐健兒、陳大利、岑君茜和黎俊編劇，鄭兆強攝影，谷垣健治擔任動作指導，麥國強擔任美術指導，余家安擔任服裝造型設計指導，古天樂、洪金寶、任賢齊、林峯、劉俊謙、黃德斌、胡子彤、伍允龍、張文傑主演，可算是集合了香港電影界台前幕後的精英，成功重現見證香港變遷的「九龍城寨」。

《九龍城寨之圍城》電影劇照

《九龍城寨之圍城》雖然好評如潮，對於「原著黨」，卻有不同的負評！角色和情節被大幅改寫，AV改名為「四仔」，尚可理解，但將陳洛軍變成「難民」，就令部分讀者難以接受，亦未必明白這個匠心獨運的改動！更嚴重是沒有了大受歡迎的角色吉祥，而且，幾位主角的造型跟漫畫版相距極遠，特別是由胡子彤飾演的十二少，實在令人嚇了一跳！然而，如果你對原著沒有包袱，就當是一個以九龍城寨為背景的全新古惑仔故事，應該會非常享受，因為已經很久沒有如此打得精彩絕倫，而且所有演員都是講廣東話的商業娛樂大片！

《九龍城寨之圍城》電影劇照

《九龍城寨之圍城》以「俠義精神」為主題，既是一段「離不開留不低」的香港傳奇，也是一個充滿寓意的「籠裡雞作反」（窩裡鬥）故事。九龍城寨的大地主狄秋（任賢齊 飾）和管理城寨秩序的好兄弟龍捲風（古天樂 飾）本來合作無間，但因為陳洛軍（林峯 飾）誤入城寨，狄秋因為私怨而勾結外敵大老闆（洪金寶 飾），以及大老闆的頭馬王九（伍允龍 飾），引狼入室，後患無窮，結果令城寨變得不三不四，陳洛軍連同信一（劉俊謙 飾）、十二少（胡子彤 飾）和四仔（張文傑 飾）等「城寨四少」，在巨變後重新振作，團結一致，撥亂反正⋯⋯

《九龍城寨之圍城》電影劇照

《九龍城寨之圍城》的最大賣點，正是鄭保瑞的「暗黑暴力美學」，以及他讓一眾演員爆發出各自的潛能，每個角色都好型，好有戲，好大發揮！洪金寶、古老闆、任賢齊和黃德斌等上一代江湖大佬的氣場都非常凌厲，粗獷硬朗的林峯，簡直是脫胎換骨，文武兼備的劉俊謙，更是令人耳目一新，胡子彤和張文傑都有稱職表現，伍允龍既瘋癲，又心狠手辣，可算是大放異彩，是本片一大驚喜，另一驚喜當然是客串「殺人王」陳占的郭富城，然而，個人認為本片的最大驚喜，乃是飾演叉燒飯阿七的「文壇李小龍」，代表作品包括《武道狂之詩》的香港武俠小說作家喬靖夫！喬老大跟大哥大洪金寶埋身對打的一段，是本片亮點之一！

《九龍城寨之圍城》電影劇照

《九龍城寨之圍城》劇情緊湊，陽剛味濃烈，動作快狠準！屢獲殊榮的谷垣健治師承甄子丹，他善用九龍城寨的環境而精心設計出不同類型的打鬥場面，無論是單打獨鬥，或是群毆，都不是只有一種套路，而是每個角色的招式都各有特色，本片堪稱近年香港拳腳動作片的頂峰之作。壓軸高潮，「城寨四少」決戰毫無道義的「最後BOSS」，「最後BOSS」的神奇絕招「氣硬功」太屈機，當中卻似乎另有所指，而最終「城寨四少」配合天時地利人和的逆轉勝，除了鼓勵我們在逆境中不要放棄，也呼應了本片主題之一的「命運」，但更重要是要以良知，好好守護屬於我們的地方。

《九龍城寨之圍城》電影劇照

《九龍城寨之圍城》的唯一缺點，就是欠缺女角。本片具有知名度的女演員，只有廖子妤和蔡思韻，可惜她們出場不多，慶幸還有可愛的「魚蛋妹」作為點綴，如果連「三姑」也有機會大顯身手就更好了！然而，對於廣大「腐女」觀眾，最大的遺憾，就是原著中的BL元素都消失了，最無奈是沒有了十二少和吉祥這對CP！

（專欄「何故火鍋館」每月刊出，標題由編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場。）

作者簡介︱何故，內向、憂鬱而文靜的作家，已推出超過 20 本小說。從電影和打邊爐領悟人生道理。



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