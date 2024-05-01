老佛爺生前13間宅院巡禮　風格各異從Art Deco公寓到法式鄉間小屋

老佛爺 Karl Lagerfeld（卡爾・拉格斐）在時裝產業縱橫半世紀的璀璨事跡無人不曉，品味和發言風格都犀利的他，面對室內設計的主張也同樣固執，於是，從巴黎、布列塔尼半島、佛蒙特州到摩納哥，處處都有他釋放創造力的出口。多年來各大雜誌像訴說傳奇故事般，輾轉堆砌起每一幢朱甍碧瓦之內的奇觀，如今終於由《Karl Lagerfeld: A Life in Houses》首度帶領大眾深入堂奧。

文：moom bookshop｜圖片來源：《Karl Lagerfeld: A Life in Houses》



《Karl Lagerfeld: A Life in Houses》（圖片來源：https://moom.cat/l/Q3Sdkv）

本書按時序推開宅門，從 6、70 年代住處的罕見照片出發，一路參觀到 Lagerfeld 於 2009 年買下的最後一棟房子。作家 Patrick Mauriès 曾與 Lagerfeld 合著多本書籍，這次再度挑大樑，以一篇概述為本書揭開序幕；緊接著便進入 Lagerfeld 生前的 13 間居所，由前《AD》雜誌法國版總編 Marie Kalt 撰寫的短文如藝術品旁的精緻說明牌，三言兩語回溯建築歷史之餘，對妝點屋內的重要設計師和作品也如數家珍。

《Karl Lagerfeld: A Life in Houses》（圖片來源：https://moom.cat/l/Q3Sdkv）

《Karl Lagerfeld: A Life in Houses》（圖片來源：https://moom.cat/l/Q3Sdkv）

史上第一次以書籍形式公開的宅院巡禮，讓人發現 Lagerfeld 狂熱如文藝復興時期的收藏家，對各種裝飾風格的接受度簡直令人嘆為觀止。譬如，位於聖敘爾比斯的典雅公寓靈感源自裝飾藝術 (Art Deco)；聖日耳曼德佩區的 18 世紀大宅 Pozzo di Borgo 別墅，則示範雕樑畫棟的無數種可能性（身兼其繆思與長期合作夥伴的創意顧問 Amanda Harlech 形容得再中肯不過：『Lagerfeld 簡直有凡爾賽情結』）。

《Karl Lagerfeld: A Life in Houses》（圖片來源：https://moom.cat/l/Q3Sdkv）

小自精心搜羅的古董，大至按私人圖書室尺度打造的書櫃，新與舊的魅力總是平衡得恰到好處，Lagerfeld 還曾幽自己一默，說伏爾泰堤道上那棟 200 歲的極簡風公寓感覺就像「獨享一艘太空船，漂浮在非常文明的往日時空裡」；即使只透過圖文，每次翻頁仍像在截然不同的氣氛間穿梭，離開出自孟菲斯設計團體之手的蒙地卡羅寓所後，一轉眼又兜進瀰漫藝術壯遊時代 (Grand-Tour) 風情的羅馬市區小公寓，法式鄉間小屋等在街角，而 Lagerfeld 留給故鄉漢堡的北歐風別墅難得清麗，像傳奇設計師疊在衣櫃深處的鄉愁。

《Karl Lagerfeld: A Life in Houses》（圖片來源：https://moom.cat/l/Q3Sdkv）

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建築一如綾羅綢緞，都擅長在細節處把奇想雕琢得輝煌而動人，所以《Karl Lagerfeld: A Life in Houses》也用優雅中不失氣勢的精裝大開本問世，不只為室內設計迷囊括豐盛的靈感，無論為裝飾藝術心折，或本來就是時裝大帝的粉絲，都必然會在這本書中流連忘返。

（本文獲moom bookshop授權轉載，書籍詳情請參考原文。圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。)

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