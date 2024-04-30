荒木經惟｜日本攝影巨匠「樂園‧花間」展　展示離經叛道美學世界

【荒木經惟/日本攝影】荒木經惟（Nobuyoshi Araki）被譽為戰後日本最重要攝影家之一，是BBC製作《攝影藝術百年史》中唯一被拍攝的亞洲攝影大師。「花」和「女性」一直是其主要拍攝元素之一，適逢今年5月荒木經惟迎來84歲誕辰，港、澳兩地將聯動辦展，帶來藝術家橫跨四十年創作生涯、逾200幅經典之作，以多種呈現形式致敬經典。



日本攝影巨匠荒木經惟「樂園‧花間」展現場（圖片來源：artelli.official/IG）

日本攝影巨匠荒木經惟（artelli）

荒木經惟父親是一位木屐職人，也是一位業餘攝影師。受父親薰陶，荒木經惟自小接觸攝影，可能由於兒時居住在東京紅燈區，他成長期間常到家附近供奉著江湖時代青樓女子亡靈的墳墓遊玩，也因為如此，生與死、愛與慾成為荒木經惟鏡頭下最關注議題。在1990年愛妻陽子過世後，荒木經惟拍攝了大量花綻放、枯萎以及腐朽主題作品，以花的哀艷與幻滅詮釋生命無常。

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這次香港POP-UP將展出荒木經惟以「花」和「女性」為主、從九十年代至最新2023年多組作品，以及近百張藝術家經典即影即有作品。即影即有為荒木經惟在菲林以外另一個重要攝影媒介，大家將可一睹被荒木鏡頭所捕捉的獨一無二底片成像。同時，現場亦特別重啟八十年代首度面世Carousel旋轉式投影機，展示荒木經惟幻燈片攝影作品。展覽以外，主辦單位將圍繞攝影大師作品以及日本攝影舉行多場講座，有興趣讀者可到其社交媒體了解詳情。

至於同名澳門個展則於即日舉行到五月底，以荒木經惟多個以「花」為主體攝影創作為展覽展開序幕，作品橫跨「女性」、「私攝影」及精選《Erotos》等多個系列，展覽更設隱藏的「安全燈暗房」區域，讓觀眾窺探荒木經惟攝影慾望。

【展覽詳情】

荒木經惟(Nobuyoshi Araki)「樂園‧花間」

香港限定POP-UP

日期：即日至5月15日

地點：CEMENT, 香港K11 MUSEA 地下 MUSE EDITION G31



澳門個展

日期：即日至5月28日

地點：ARTELLI, 澳門新濠天地 THE SHOWROOM

