《一千零一個開心的理由 2》讀劇　一場有故事的生日會｜何故專欄

「今晚係獨一無二嘅一餐！我哋率先同金碧酒家慶祝生日！60歲生日！超過60倍嘅開心！Yeah！」



2024年5月9日，「回憶中的香港味道」餐飲劇場第五回，《一千零一個開心的理由 Part 2》讀劇演出，在一片開開心心的熱鬧氣氛下圓滿結束。



圖片來源：筆者

《一千零一個開心的理由 Part 2》延續4月21日在金碧酒家演出的餐飲劇場《一千零一個開心的理由》，改編自《回憶中的香港味道3》的同名故事，卻是從童年時住在新蒲崗麗宮戲院旁邊的美食文化導賞團團友「HK」的角度出發，是一場有故事的生日會。

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故事中的「HK」，跟很多香港人一樣，覺得在香港很不開心，甚至很傷心，直至他知道彩虹邨快將清拆，就報名參加了一個先遊覽彩虹邨、然後在金碧酒家食懷舊菜的美食文化導賞團，當日團長分享在彩虹邨竟然「遇見另一個自己」，並且找到可以令自己開心的方法，故此，他在團長的鼓勵下，努力令自己變得開心，結果成功找到「一千零一千個開心的理由」！

「我記憶中嘅麗宮戲院，好大間，門口有好多嘢食，就好似一個遊戲場！每次同爸爸去睇戲，都玩得開開心心！」

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這夜筵開12席，除了一眾選擇留港消費的朋友，還有很多彩虹邨的舊街坊，包括特別從北京回來香港的前輩。這夜務了餐飲劇場，特別為5月生日的朋友慶祝！每人都可以獲得一件由華爾登餅店製作的限量版開心生日曲奇！大抽獎的獎品，配合劇情跟日本動漫有關，都是「HK」拜託朋友在日本旅行時購買的手信，包括：叮噹聯乘Tokyo Banana的香蕉型蛋糕，以及香蕉味焦糖餅，還有幪面超人的多用途購物袋、鹹蛋超人吹波糖、《咒術迴戰》和《鏈鋸人》的宣傳紙扇、熊本熊搪膠公仔等。

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讀劇演出時，大家一邊吃著配合劇情的七彩蝦片，喝著櫻顏酒造的春季限定特別純米酒，酒瓶以美麗的櫻花作設計，讓大家彷彿身處日本欣賞燦爛盛放的櫻花，就像劇中的「HK」，遇見另一個自己，一個笑容燦爛，好開心的自己！曾經被「HK」視為「遊樂場」的麗宮戲院早已清拆了，這個特別的晚上，他和大家一起將金碧酒家變成屬於我們的「遊樂場」！

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讀劇演出後，我們一起享用酥炸蟹拑、金碧小炒王、杏汁白肺湯、瑤柱扣節瓜甫、鹹菜炆腩肉、八寶鴨、金皇蒜香雞、豉汁蒸盤龍鱔、鮮蝦荷葉飯、乾燒伊麵、陳皮紅豆沙等精美傳統菜式，其中瑤柱扣節瓜甫和鹹菜炆腩肉都是在餐牌上沒有的菜式，因為在金碧59周年晚宴上一試難忘，特別要求強哥為大家再煮一次。瑤柱扣節瓜甫的瑶柱芡汁非常足料，留起來配鮮蝦荷葉飯，意料之外的好滋味！乾燒伊麵在平凡中不平凡，配強哥秘製麻辣辣椒油，也產生了微妙的化學作用！壓軸高潮是大大隻壽桃，一起在開開心心熱鬧的氣氛下，率先為金碧酒家慶祝60周年！Happy Together！

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《一千零一個開心的理由》，有別於先前的餐飲劇場，是一個充滿不同可能性的故事！按照小說的發展，將會有更精彩的Part 3，預計在年底的蛇宴，或是明年的龍躉宴時，繼續在金碧酒家舉行，大家請拭目以拭！一起透過「回憶中的香港味道」，尋找令自己開心的方法，將這個城市變回屬於我們的「遊樂場」！

（專欄「何故火鍋館」每月刊出，標題由編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場。）

作者簡介︱何故，內向、憂鬱而文靜的作家，已推出超過 20 本小說。從電影和打邊爐領悟人生道理。



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