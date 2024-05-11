笨蛋節奏《非快速眼動之窗》第六彈　低成本小品完美示範｜湯禎兆

繼NETFLIX的《入侵者的晚餐》後，笨蛋節奏又有新搞作了！嚴格來說又不可說是新的，因為今次談的其實是他一手育成的《非快速眼動之窗》的第六彈——那是由笨蛋節奏提案，且與日本電視台由２２年開始合作的深夜劇場系列，是以科幻短篇為據的三十分鐘短劇，大抵上是與富士《世界奇妙物語》作對抗／致敬的小嘗試。

文：湯禎兆｜原題：笨蛋節奏停不了



《非快速眼動之窗》的第六彈〈有終之美〉（劇照）

笨蛋節奏於每一彈均參與劇本撰寫，但又一定與他人合作，所以也可看成為笨蛋劇本育成學校的試練場。第六彈有兩篇，上篇為遠藤憲一主演的〈有終之美〉（即廣東話中的「好頭好尾」，完美謝幕之意，劇中百分百是反諷的設定），寫法委實別出心裁。遠藤飾演即將退休的老差骨鹽原，他將去拘捕追查了十年的懸案犯人，豈料犯人黑田突然出現在警局前打算自首，這樣他便會失去所有功勞。因此他的立場變得曖昧，變成要遏力去阻止黑田投案；更為複雜的是原來黑田也只是為友人頂罪，「原兇」佐伯竟然巧合地同時出現要去自首——事實為鹽原一直誤認犯人，是一無能的刑警！幾經辛勞勸服佐佰同意以「協助調查」條件一同回警局（這樣鹽原才可邀功），此時竟傳來警局的來電，說真兇奈津子已投案——原來忙碌一場，黑田及佐伯都只是在為女人護航（奈津子是佐伯的女友）！

不厭其煩在此劇透，是想突出笨蛋節奏在短劇篇幅（其實只有約二十分鐘）中，竟然可以來多次逆轉（對白及人物互動極具趣味），而且主場景差不多僅鎖定在警局外的一條坡道——那簡直是低成本小品製作的完美示範，那正是編劇發光發熱的最佳場所。

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