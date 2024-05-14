AAF 2024｜從街頭到畫布　藝術家Ceet Fouad以幽默小雞審視社會

【專訪/ Affordable Art Fair】走在香港街頭，不時會看到能看到一隻塗鴉小雞出現在街頭巷尾，圓鼓鼓身軀配以詼諧神情，讓人忍俊不禁，原來這些都是摩洛哥裔港法藝術家Ceet Fouad（習福德）標誌性Chicanos小雞角色。



除了街頭塗鴉，他亦涉獵畫布上不同媒介，適逢這次他為本週舉行之Affordable Art Fair創作焦點項目之一街頭藝術牆，我們特別請他為我們介紹經典小雞圖案背後理念，也談談新作靈感來源以及多年來街頭經驗。



Ceet Fouad習福德與其標誌性Chicanos小雞（攝： 鄭子峰）

問：你最開始是怎麼開始創作Chicanos小雞圖案？

CF：我大概2003年左右移居中國，一開始語言不通，不知道怎麼才能和中國人溝通。後來有一次我很想吃雞，靈機一動在餐桌上畫了一隻雞，畫出來當刻我已覺得——好像有點好玩！我朋友一看到這隻雞便笑出來，也逗笑當時其他在場中國人，就這樣抱著開玩笑心態開始Chicanos創作。

逐漸我愈畫愈多，我意識到小雞已經成為自己一種溝通方式，所以我嘗試為牠們填上顏色，試驗不同尺寸、形態，又或者讓畫面變得更詼諧，陸續將這個圖案發展起來，現在我大概每3到4年就會嘗試不同繪畫方式。

Ceet Fouad新作《WHITITOS》（Step Creation Gallery）

問：你15歲開始街頭創作，有沒有一個契機讓你決定成為職業藝術家？

CF：老實說，我到現在還是意識不到自己是一名藝術家。畫這些小雞讓我感到快樂，對我來說只是在享受生活。當你還年輕時，很少會思考自己接下來人生要做什麼，可能有人會說想成為醫生、律師之類，但很少人會決定自己要成為一名藝術家。

藝術家靠的是一步一腳印，直到身邊有人把你當成一名「藝術家」，你才會知道自己已經能把這當成職業。 藝術家Ceet Fouad習福德

我以前從來沒有考慮過要成為藝術家，一直只是在街上塗鴉，對辦展或是在畫布上創作沒有任何想法。一開始我是朝著足球運動員目標前進的，畫畫只是我閒餘愛好，後來我因為各種因素沒有走向專業運動道路，又有不同畫廊和業內人士接觸我，才有機會在藝術市場發展，讓大家了解到街頭塗鴉外我創作上其他可能。

問：那這麼多年來創作同一個圖案，你怎麼繼續找到靈感呢？

我人生主要目標就是繼續在街頭繪畫。 藝術家Ceet Fouad習福德

CF：每年我都在嘗試新技巧，當然，我希望能一直畫這些小雞。經常有人問我為什麼總是畫小雞？對我來說這不會變得無聊，因為這就是我的創作主題 ，我希望能圍繞這個主題變得更有創意，一直尋找新概念、設計、顏色來進行創作。

問：我在香港各地看過你的Chicanos小雞塗鴉，可以分享一般創作過程如何嗎？

CF：我通常隨身攜帶黑色顏料，找到好地方時便請朋友稍作掩護，十秒左右便能完成一幅基本小雞塗鴉，何時何地均可以進行創作。一般來說只會有簡單線條和一個心心，會像我一個標誌。

這種簡單線條我已經畫得很熟悉，不會事前準備。但假若我有15到20分鐘在一個地點作畫，便能進行更複雜構圖，可能是奔跑中小雞、或者是對應地點畫面，這些則需要事先預備草圖。

問：創作塗鴉時會有法律上考量嗎？

CF：你看，我不是什麼黑社會或者混混，我所做的只是把一幅畫放到街頭，有時候合法，有時候並不，但對我來說這只是創作一部分。當然，我因為塗鴉進過很多次警察局，但這些永遠都有方法解決。

當你看到塗鴉藝術家進行毀壞行為，譬如在火車或是警察局塗鴉，就是一種挑釁行為。他們需要特定場所，以高風險方式傳達某些信息。但我並不是這樣，我只想傳達愛與和平。所以我不會在汽車、私人房屋或是新建築上作畫，但如果看到墻面已經有他人塗鴉，我便會找地方畫上小雞。我特別喜歡像是泰國、菲律賓街頭稍微混亂的街區，沒有人會對墻面一隻雞對我進行投訴。

問：街頭創作隨時可能受損，有時候甚至遭人為破壞，你會怎麼應對這種情況？

Ceet Fouad帶上其新作走上街頭（攝：鄭子峰）

街頭的事情，就由街頭的方式解決。 藝術家Ceet Fouad習福德

CF：這種情況以前曾經發生過，始終街頭的一切都有生命力。我已經53歲了，不會追著這些人屁股追討，但假若我在作品上看到對方署名，或是對方是我的圈內人，便可以找他算賬。大部分時候皆能找到作案面對面協商，有時候他們會付賠償費，有時候會給幾罐噴漆作為補償，甚至讓我打對方一巴掌也是有可能的（笑）。

Ceet Fouad新作《BARAKATOS》（Step Creation Gallery）

問：街頭塗鴉以外，你也嘗試用丙烯、油彩、筆、馬克筆和金屬顏料等不同媒介創作可收藏作品，你怎麼看待兩者區別？

CF：對我來說，塗鴉是我的生活，我需要繼續在街頭創作。但辦展、或是在可收藏媒介上創作，能讓我接觸到在街頭無法看到的人，也有機會分享創作。在街上我可能只有幾分鐘，但在畫布上創作需要花費兩到三個月，整套技巧以及創作理念都與塗鴉不太一樣。

我希望我的塗鴉直截了當又幽默，有時候是縮在某個角落，有時候對應街景變化。但在工作室時，創作空間很多時限製在小小畫布上，但就有所有所需工具，甚至連背景音樂都能慢慢挑選，而在街頭則要面對天氣變化，有時候顏色選擇也沒那麼多。我從年輕已很喜歡抽象畫作，畫布上創作更多是融合自己Chicanos小雞以及抽象風格，風格會比較自由，有點像小孩在繪畫。

Ceet Fouad作品（AAF）

問：可以跟我們分享一下這次你為Affordable Art Fair準備的新作嗎？你說過小雞是對現代社會的一種批判，能夠展開聊聊嗎？

CF：這次作品靈感是源於我在中國、泰國、菲律賓等地旅行經驗，在旅途中我看到過各式建築和景物，像是擁擠街區中各種顏色繽紛小房子，互相之間又懸掛著電線，給我帶來很多創作靈感。於是我嘗試在這些房子裡放進抽象形態小雞，嘗試讓牠們在畫布之間飛起來，相對過往作品會更有動感。

這些小雞有不同顏色，黑色、黃色、白色等，其實對我來說是人的象徵。當我在中國生活時，經常要花上大量時間排隊等候，可能是等博物館入場，甚至進地鐵站或是商場都需要輪候，一直在一種擁擠的狀態，讓我覺得就像是一群小雞。現今社會不少人會成為他人「跟隨者」，害怕成為突出、特別的人，也有點像小雞。

AAF 2024其他焦點作品——

+ 7

Ceet Fouad街頭藝術牆外，這次Affordable Art Fair（藝博會）以「敢賞・敢藏」為主題，匯聚 97 間本地及國際單位參展，亦請來6個創意單位為藝博會創作「特別項目」大型裝置 ，更以《兩景之間》為題舉辦「Young Talent Hong Kong」展覽，將展示7位香港新晉藝術家創作作品。

【活動詳情】

名稱：AFFORDABLE ART FAIR 2024

日期：5月17日至19日

地點：香港會議展覽中心

