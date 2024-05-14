《_小事化有_____》憑歌寄意譜寫屬於你和我的故事｜何故專欄

《____小事化有____________》，由一舖清唱主辦的無伴奏合唱劇場，憑歌寄意，關注看似微不足道卻不應該被忽視的小事，屬於你和我的故事！



《____小事化有____________》海報

《____小事化有____________》的劇名很有趣，也很有意思，顛覆了「大事化小，小事化無」的傳統智慧，劇名「小事化有」的文字前後都有下橫線，彷彿可以讓大家寫下你認為重要的事情，正如英文劇名「The Little Things in Life」。

《____小事化有____________》劇照（圖片來源：一舖清唱 Yat Po Singers ）

《____小事化有____________》由《大狀王》編排導演及聯合導演林俊浩執導、香港音樂劇的中流砥柱鄭君熾編劇、盧宜均擔任音樂總監及合唱指導兼包辦12首歌曲的作曲和編曲、著名填詞人梁栢堅妙筆生花，連同負責舞台上不同錄象的拍攝導演秦紹良、跟林俊浩曾經合作《大狀王》的佈景設計黃逸君、近作有《太雛有道》的燈光設計葉俊霖、近作有《二人餐》的服裝設計蘇善誼、以及副導演李穎蕾，一起以嶄新角度與劇場體驗將「小事化有」，在有限的時間與空間裡，為大家帶來豐富的視聽之娛。

圖片來源：一舖清唱 Yat Po Singers

《____小事化有____________》分為12場，故事並非連貫，只是以港鐵金鐘站月台首尾呼應，就像由不同的生活「碎片」拼貼而成，見證了不同小人物的生老病死、悲歡離合，以及這個城市近年的變遷，重點是副題「碎片不分小與大」。

《____小事化有____________》劇照（圖片來源：一舖清唱 Yat Po Singers ）

《____小事化有____________》共有12首點題的歌曲或純音樂，分別以一個音階為主，每一場依次序是〈上車〉（Song in A Major）、〈散水〉（Suite in A Major）、〈法式懷石酸筍〉（Song in Db Major）、〈草書〉（Song in G Major）、〈揚帆〉（Rhapsody in E Major）、〈復常〉（Suite in A Major）、〈霞氣〉（Song in F# Major）、〈燈火欄杆處〉（Song in C Major）（第七場及第八場為同一故事）、〈一代中佬〉（Fragments in A Major）、〈夕陽〉（Prelude in Eb Major）、〈見山〉（Song in B Major）、〈The Little Things in Life〉（Song in Ab Major），是一次精心設計的音樂饗宴，盧宜均的旋律悅耳動人，編曲非常出色，音樂顧問夏恩蓓也應記一功！

《____小事化有____________》劇照（圖片來源：一舖清唱 Yat Po Singers ）

《____小事化有____________》作為無伴奏合唱劇場，一眾無伴奏演出者正是靈魂所在！孔君蔚、馬顯融、曾浩鋒、黃晞澄和任歷豪，他們各師其職，高音甜、中音准、低音勁，一句講曬通透，讓觀眾聽出耳油。與此同時，梁栢堅的歌詞貼地又抵死，〈法式懷石酸筍〉中的「港式懷恨料理」，令人拍案叫絕！「酸筍」、「腐皮」和「花生」三種食材也有弦外之音，突然加入「螺絲粉」，可算是神來之筆！〈燈火欄杆處〉跟「燈火欄柵處」一字之差，既配合劇情，也有更高的意境！〈草書〉令人莞爾，〈見山〉教人動容，〈The Little Things in Life〉說出了我們的心聲。歌詞的英語翻譯，保留了梁栢堅的神髓，值得一讚！

《____小事化有____________》劇照（圖片來源：一舖清唱 Yat Po Singers ）

《____小事化有____________》的四位主演都各有精彩表現！張紋嘉能演能唱，她在〈散水〉和〈復常〉的演出，呈現出不同的面貌，個人最愛她在第七場獨唱〈霞氣〉。梁天尺上次在《柏林的金魚》（重演）已令我留下深刻印象，今次在多段錄象中都非常突出，製造出不同的化學效果！張國穎不愧為「萬能歌姬」，上次近距離觀看《太雛有道》，已經驚為天人，今次遠距離欣賞她施展渾身解數，是一種難忘的享受。馮志佑乃是香港音樂劇的另一耀目巨星，延續在《大狀王》和《下一站…正常》的精湛表現，他獨唱〈燈火欄杆處〉時，充滿感情，繞樑三日，為一段曖昧的三角關係，寫下不完美的句號。散場後，很多女粉絲找馮志佑簽名及合照，他既是香港音樂劇的實力派，也是偶像派。

《____小事化有____________》劇照（圖片來源：一舖清唱 Yat Po Singers ）

P.S.1 忙著籌備5月15日的餐飲劇場《幸福聯婚》，幾乎錯過了《____小事化有____________》，因為我一直以為是在6月演出，看見蝦頭（楊詩敏）的分享後立即購票，卻只能買到5月12日下午的尾場，而且是高山劇場高層樓座的AA行。然而，從高處觀看整個舞台，加上部份後台，卻有不同的體驗，特別是結合現場直播錄象，演出者在後台開始演出的一段，比堂座的觀眾看得更多、更有趣、也更有啟發性。

《____小事化有____________》角色卡（圖片來源：一舖清唱 Yat Po Singers ）

P.S.2 不只《九龍城寨之圍城》有角色卡，《____小事化有_______》也有啊！一套8款，同樣極具珍藏價值。

（專欄「何故火鍋館」每月刊出，標題由編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場。）

作者簡介︱何故，內向、憂鬱而文靜的作家，已推出超過 20 本小說。從電影和打邊爐領悟人生道理。



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