《_小事化有_____》憑歌寄意譜寫屬於你和我的故事｜何故專欄

《____小事化有____________》,由一舖清唱主辦的無伴奏合唱劇場,憑歌寄意,關注看似微不足道卻不應該被忽視的小事,屬於你和我的故事!



《____小事化有____________》海報

《____小事化有____________》的劇名很有趣,也很有意思,顛覆了「大事化小,小事化無」的傳統智慧,劇名「小事化有」的文字前後都有下橫線,彷彿可以讓大家寫下你認為重要的事情,正如英文劇名「The Little Things in Life」。

《____小事化有____________》劇照(圖片來源:一舖清唱 Yat Po Singers )

《____小事化有____________》由《大狀王》編排導演及聯合導演林俊浩執導、香港音樂劇的中流砥柱鄭君熾編劇、盧宜均擔任音樂總監及合唱指導兼包辦12首歌曲的作曲和編曲、著名填詞人梁栢堅妙筆生花,連同負責舞台上不同錄象的拍攝導演秦紹良、跟林俊浩曾經合作《大狀王》的佈景設計黃逸君、近作有《太雛有道》的燈光設計葉俊霖、近作有《二人餐》的服裝設計蘇善誼、以及副導演李穎蕾,一起以嶄新角度與劇場體驗將「小事化有」,在有限的時間與空間裡,為大家帶來豐富的視聽之娛。

圖片來源:一舖清唱 Yat Po Singers

《____小事化有____________》分為12場,故事並非連貫,只是以港鐵金鐘站月台首尾呼應,就像由不同的生活「碎片」拼貼而成,見證了不同小人物的生老病死、悲歡離合,以及這個城市近年的變遷,重點是副題「碎片不分小與大」。

《____小事化有____________》劇照(圖片來源:一舖清唱 Yat Po Singers )

《____小事化有____________》共有12首點題的歌曲或純音樂,分別以一個音階為主,每一場依次序是〈上車〉(Song in A Major)、〈散水〉(Suite in A Major)、〈法式懷石酸筍〉(Song in Db Major)、〈草書〉(Song in G Major)、〈揚帆〉(Rhapsody in E Major)、〈復常〉(Suite in A Major)、〈霞氣〉(Song in F# Major)、〈燈火欄杆處〉(Song in C Major)(第七場及第八場為同一故事)、〈一代中佬〉(Fragments in A Major)、〈夕陽〉(Prelude in Eb Major)、〈見山〉(Song in B Major)、〈The Little Things in Life〉(Song in Ab Major),是一次精心設計的音樂饗宴,盧宜均的旋律悅耳動人,編曲非常出色,音樂顧問夏恩蓓也應記一功!

《____小事化有____________》劇照(圖片來源:一舖清唱 Yat Po Singers )

《____小事化有____________》作為無伴奏合唱劇場,一眾無伴奏演出者正是靈魂所在!孔君蔚、馬顯融、曾浩鋒、黃晞澄和任歷豪,他們各師其職,高音甜、中音准、低音勁,一句講曬通透,讓觀眾聽出耳油。與此同時,梁栢堅的歌詞貼地又抵死,〈法式懷石酸筍〉中的「港式懷恨料理」,令人拍案叫絕!「酸筍」、「腐皮」和「花生」三種食材也有弦外之音,突然加入「螺絲粉」,可算是神來之筆!〈燈火欄杆處〉跟「燈火欄柵處」一字之差,既配合劇情,也有更高的意境!〈草書〉令人莞爾,〈見山〉教人動容,〈The Little Things in Life〉說出了我們的心聲。歌詞的英語翻譯,保留了梁栢堅的神髓,值得一讚!

《____小事化有____________》劇照(圖片來源:一舖清唱 Yat Po Singers )

《____小事化有____________》的四位主演都各有精彩表現!張紋嘉能演能唱,她在〈散水〉和〈復常〉的演出,呈現出不同的面貌,個人最愛她在第七場獨唱〈霞氣〉。梁天尺上次在《柏林的金魚》(重演)已令我留下深刻印象,今次在多段錄象中都非常突出,製造出不同的化學效果!張國穎不愧為「萬能歌姬」,上次近距離觀看《太雛有道》,已經驚為天人,今次遠距離欣賞她施展渾身解數,是一種難忘的享受。馮志佑乃是香港音樂劇的另一耀目巨星,延續在《大狀王》和《下一站…正常》的精湛表現,他獨唱〈燈火欄杆處〉時,充滿感情,繞樑三日,為一段曖昧的三角關係,寫下不完美的句號。散場後,很多女粉絲找馮志佑簽名及合照,他既是香港音樂劇的實力派,也是偶像派。

《____小事化有____________》劇照(圖片來源:一舖清唱 Yat Po Singers )

P.S.1 忙著籌備5月15日的餐飲劇場《幸福聯婚》,幾乎錯過了《____小事化有____________》,因為我一直以為是在6月演出,看見蝦頭(楊詩敏)的分享後立即購票,卻只能買到5月12日下午的尾場,而且是高山劇場高層樓座的AA行。然而,從高處觀看整個舞台,加上部份後台,卻有不同的體驗,特別是結合現場直播錄象,演出者在後台開始演出的一段,比堂座的觀眾看得更多、更有趣、也更有啟發性。

《____小事化有____________》角色卡(圖片來源:一舖清唱 Yat Po Singers )

P.S.2 不只《九龍城寨之圍城》有角色卡,《____小事化有_______》也有啊!一套8款,同樣極具珍藏價值。

(專欄「何故火鍋館」每月刊出,標題由編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場。)

作者簡介︱何故,內向、憂鬱而文靜的作家,已推出超過 20 本小說。從電影和打邊爐領悟人生道理。



更多電影評論文章,可參看作者Facebook