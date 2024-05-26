《惡之華》借裸體暴力成人情節　離經叛道探索邪惡根源｜何故專欄

《惡之華》結合室內和戶外的獨特演出，以戲劇、歌唱、音樂和舞蹈，濃縮了十九世紀法國詩人波特萊爾的傳奇一生，並且借裸體、暴力和成人情節，為觀眾帶來不一樣的劇場體驗。



《惡之華》海報

《惡之華》由藝君子劇團主辦，黃呈欣導演、黃釗鑫助理導演、陳臻亮戲劇構作，他們三人兼任文字整理，連同12位編作演員：宋本浩、歐啓發、潘振濠（兼任編舞）、伍卓輝、梁景堯、葉星佑、吳希維、施唯、陳琳欣、張嘉瑩、黃潔怡、劉綺莉（兼任音樂總監及歌唱指導），一起重新演繹波特萊爾的傳世詩集《惡之華》，帶領觀眾穿行163首詩歌、私人書信和日記當中，進入波特萊爾的內心世界，探索他的「邪惡」根源，見證他如何病態地成長、如何成為象徵派詩歌先驅、以及如何踏上自毀之路。

《惡之華》劇照（圖片來源：藝君子劇團）

《惡之華》是「植物思人」系列繼《牽牛花》和《植物人》後的最新作品。《植物人》在香港戲劇協會第三十二屆香港舞台劇頒獎典禮囊括多個獎項，包括：「最佳導演(悲劇 / 正劇)」（黃呈欣）、「最佳女主角(悲劇 / 正劇)」（趙伊禕）、「最佳女配角(悲劇 / 正劇)」（陳頴璇）、「最佳音響設計」（梁寶榮）、以及「年度優秀劇目」，並且榮獲IATC(HK)劇評人獎2023年「年度演出獎」、「年度導演獎」（黃呈欣）、以及「年度演員獎」（蔡明航），令《惡之華》備受注目，主辦單位也明顯有野心超越前作，除了多達12名演員，亦加入了很多新元素。

《惡之華》劇照（圖片來源：藝君子劇團）

《惡之華》劇照（圖片來源：藝君子劇團）

《惡之華》在荃灣大會堂的展覽廳演出，觀眾不像一般劇場演出的排排坐，由不同大小和類型的椅子所組成的「觀眾席」，分散在展覽廳的各個位置，我就選擇安坐在近入口的沙發上。開場前，不同角色分佈於以餐桌、浴缸、馬桶等傢具所代表的「舞台」，開場後，角色們游走於觀眾之間，有些演員更與觀眾零距離接觸。故事中段，大部分演員都走出荃灣大會堂外，觀眾透過展覽廳的透明玻璃幕牆，觀看他們在戶外的肢體演出。故事後段，演出場地變成「酒吧」，全場近一百位觀眾都變成了酒客，合資格的觀眾（年滿18歲及身體狀況許可），都會獲派發一杯酒精飲品。在配合劇情的精心設計和安排下，顛覆了大家對舞台劇的認知和經驗，黃呈欣再次匠心獨運，栽種出華麗的「惡之花」，舞台設計賴藝庭、燈光設計葉俊霖、音響設計方芷晴、服裝梁子蔚、連同平面設計Alfie Leung，都應記一功！

《惡之華》劇照（圖片來源：藝君子劇團）

《惡之華》劇照（圖片來源：藝君子劇團）

《惡之華》分為八場，依次序是【Prologue】、【理想與憂鬱】（童年、莎拉、遠航、紙醉金迷、珍妮）、【巴黎寫景】（自殺）、【酒】（瑪莉）、【憂鬱與理想】（革命、莎巴伽）、【惡之華】、【叛逆】和【死】，每場皆有呼應劇情，歌詞源自波特萊爾作品的歌曲，大部分是由劉綺莉作曲，不同演員填詞及主唱，他們不是一般的演員，而是「編作演員」。

《惡之華》的十二位編作演員都施展了渾身解數，甚至歇斯底里，彷彿燃燒了靈魂。飾演波特萊爾的歐啟發，固然是焦點所在，飾演波特萊爾生父及繼父的宋本浩、飾演童年波特萊爾的張嘉瑩、以及反串飾波特萊爾母親的葉星佑，都有不俗的表現！然而，個人認為最突出的卻是陳琳欣，飾演波特萊爾情人瑪莉的她，能演、能唱、也能跳，更有種說不出的優雅，令人留下最深刻印象。

《惡之華》劇照（圖片來源：藝君子劇團）

《惡之華》劇照（圖片來源：藝君子劇團）

《惡之華》的某些情節，以及表演手法（或手段），對於一般觀眾，也許會覺得上太破格、太離經叛道，甚至太刻意賣弄（尤其是裸露演出），因此不能理解、不舒服、甚至不安，但這正是黃呈欣的風格。然而，我早已做足心理準備，卻略嫌未夠盡興！而且，波特萊爾除了是詩人，也是翻譯家，對他影響最深的作家乃是以懸疑及驚悚小說聞名的愛倫坡，除了酒精和女人，他也藉著翻譯愛倫坡的作品，啟發出豐富的想像力。本劇欠缺了愛倫坡的身影，令人若有所失。

《惡之華》劇照（圖片來源：藝君子劇團）

《惡之華》劇照（圖片來源：藝君子劇團）

P.S. 《惡之華》推出了一套36款的角色卡，每位編作演員各3款，設計精美，延續紅和黑的邪惡主調。卡背除了電子場刊的QR Code，還有波特萊爾的作品節錄。我抽了4張，分別是陳琳欣、張嘉瑩、葉星佑和潘振濠，卡背分別節錄了《惡之華》的詩篇：〈陰空〉、〈聲音〉、〈祝禱〉和〈致班維爾〉。有意思，認真有意思！

圖片來源：筆者

（專欄「何故火鍋館」每月刊出，標題由編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場。）

作者簡介︱何故，內向、憂鬱而文靜的作家，已推出超過 20 本小說。從電影和打邊爐領悟人生道理。



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