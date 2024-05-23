專訪｜《香江墨跡》作者黃宣遊　專研上世紀四大書法家瀚海墨痕

【專訪/書法/書籍介紹】疫情期間經濟下行，不少老店相繼倒閉，同時隨著建築條例收緊，霓虹燈招牌愈拆愈少。不少有心人因而加入保育行列，《香江墨跡》作者黃宣遊便是其一。他專研上世紀四位香港代表性書法家作品及生平，從招牌、名片等常見「商業書法」應用，側寫香港視覺文化構成，也填補書法史上一段空白。



《香江墨跡》作者黃宣游（攝：黃寶瑩）

訪問約在黃宣遊辦公室進行，他一身藍綠色西裝坐在大大小小書法作品跟前，見面先為筆者沏上一壺茶，不緊不慢解釋道：「這幅『壽』字是區建公老師生前最後一幅大字，大約三尺左右，他最大可以寫五尺字。」一旁是書法家謝熙墨寶，亦見他本人書法作品，其實黃宣遊本業是設計：「本來是想做好字體設計所以學書法，卻從此愛上了書法。」

兩幅均為書法家作品，左為區建公生前最後一幅大字，右則為謝熙墨寶。（攝：黃寶瑩）

墨跡計畫2020年啟動時，他已學了九年書法。受疫情影響，他當時工作量驟減，同時見大批老店結業，不少書法招牌被拆卸，便決定開啟這個計劃。「墨跡」聚焦香港商業書法應用以及發展，重點研究上世紀四位書法家區建公、謝熙、卓少衡以及黎一鳴翰墨痕跡。他坦言最初只是想做一本作品集，供香港以及海外書法愛好者學習，後來在收集過程中遇到四位老師後人，了解到網絡上許多資料均有錯漏，多年來坊間訛傳也不在少數，便透過訪談和研究查實四位生平事蹟，成果集結成《香江墨跡》。四冊書一共逾九百頁，一半介紹生平，另一半則是作品集。

四大家從不同角度塑造香港視覺文化

他認為四位書法家從不同角度塑造了香港視覺文化：「今天常說北魏是代表香港的字體，其實就是由區建公奠定了基礎。」北魏並不是香港獨有，最初源於清代書法家趙之謙在魏碑上改良，民國時期曾見於廣州、上海、黑龍江等經濟重鎮，但可以說是「香港招牌王」區建公把這種字體帶入香港主流。區建公來自書香世家，青年時期便精通各家書體，來港後更接觸不少趙之謙北魏真跡，並在其之上持續演化。區建公供客人自主選擇的二十八種書體中，有九種都是北魏。因為北魏風格別具霸氣，同時在製作招牌時以相對簡單工藝足見字力，自然成為香港最盛行書法風格，區建公所寫招牌於三十至五十年代市場佔比極大，作品至今仍遍佈全港各地，可謂奠定了香港招牌風格。

區建公被稱為「香港招牌王」，墨跡廣見於香港街頭巷尾，圖為《香江墨跡》內頁。（圖：黃寶瑩）

另一香港招牌常見字體為漢隸，則是由謝熙確立的風格。從前沒有放大縮小工藝，要製作大尺寸招牌，就必須寫下同樣大小字體，曾經唯一選擇是區建公，而謝熙來港以後則為人們提供了第二種選擇，區別是謝熙不寫北魏，只寫漢隸。教育界以及發展商更偏好莊重敦厚的隸體，於是多是請謝熙執筆，現時新鴻基地產有限公司標誌依然是其作品。

若是說先前兩位書法家書法家樹立了香港招牌風格，那麼卓少衡便是塑造了香港印刷風格。卓少衡本身是廣東南海人，來到香港第一份工作就是印刷，因此在行內結交不少好友。60年代海德堡印刷機的發明打擊了很多書法師傅，他卻順應潮流，研究如何在印刷中保留筆勢以及縮印放大，後來他發現能在菲林沖曬過程中把整個畫面縮小，便一直沿用此技法。他是文人雅集常客，書法亦見各大酒樓印刷品，譬如在月餅價單上也能看到卓少衡作品。

卓少衡順勢而行，在海德堡印刷機發明後，成功研發手寫卡片縮印方法。（攝：黃寶瑩）

卓少衡在1986年決定封筆閉關三年，便將大部分客人轉介給書法家黎一鳴。兩人亦師亦友，卓少衡知無不談，將所學分享給黎一鳴，所以兩人後期字體連後人都未必能辨認。黎一鳴一生只有書法一份工作，一寫就是六十年。他創立了今天商業書法收費標準，提早敲定交稿時間，讓客人得以依照預算行事，更是進一步推廣商業書法。不只大企業或是機構才能有書法家筆下招牌，不少規模較小，我們今天稱作「中小企」的商鋪也能採用書法。

區建公、謝熙、卓少衡以及黎一鳴老師基本總括了香港二十至八十年代書法發展。 《香江墨跡》作者黃宣遊

寫作過程釐清坊間訛傳

《香江墨跡》分為四開本，一半介紹書法家生平，一半為作品集供愛好者臨摹學習。（攝：黃寶瑩）

既然維基百科上四位書法家生平全有錯漏，寫書過程當然也稱不上容易，黃宣遊笑言：「難都是難在意想不到的地方。」一開始他以為聯絡四位的同鄉會可能很難，但是實際上相關人員卻是十分親切。反而是核實資料過程十分繁瑣，所有內容至少有兩個人認證，或是一個人證言加上出版物認證，才會在書中採納。他更指過程中受到不少「粉絲」攻擊：「四位老師各有擁躉，像是MIRROR粉絲一樣覺得自己最疼愛他們，很容易遇到有人覺得你『不夠格』，質問為什麼是由你執筆寫他們。」

在寫作過程中，他們也釐清不少訛傳，譬如是收費標準究竟如何，經他們查證後發現，兩尺以內的字大約今日五千元一個。黃宣遊更指，當時有好事之徒稱區建公落款是作宣傳之用，所以有落款的字收費更便宜，經查證後證實並非事實：「他後人把這個下款成為一支籤，就算是求他給，也不一定能有這一支籤。除非委託者是他朋友，或是他認為這是一幅稱心如意作品，才有機會落款。不過他認為人生七十古來稀，所以他年過八十以後，每一個招牌都有落款。」

對香港書法招牌前景不抱希望

對於普羅大眾，最容易觀賞到四位老師墨寶的地方，估計多是老店招牌。「一個招牌其實包含三道氣——一是來自書法家、一是來自招牌製作師傅，最後就是商家自己。」商家在招牌設計的影響，不僅攸關個人審美，其實也和五行有關係，黃宣遊以倒入氧化物後黑化「藥」字招牌作為示範：「每個招牌不同顏色、材質都有講究，譬如這個『藥』字氧化成黑色，而背後是黃銅，屬金土；金色表面木質招牌，則是屬金木。霓虹燈用電屬火，若是用上紅色則是火上加火。」所以如果商家有這方面信仰，便會先算八字，再請書法家落筆。

「藥」字招牌，鳴謝@modernismhongkong借出（攝：黃寶瑩）

看北魏字體書法時，他建議我們留意招牌的「負空間」大小：「寫得愈密，就代表書法愈好看，能看到書法家膽識，以及對墨水以及力度控制。假若配合不當，墨水在紙上花開，則必須重新寫過。」每一個字筆勢，或是是否使用所謂異體字，同樣是觀賞重點之一。

對於香港招牌未來前景，他抱不樂觀態度：「每一個招牌都很貴，這個壽字應該價值現在兩萬多，然後需要再加裝裱。如果是做招牌，還要製作霓虹燈拍，沒有十幾二十萬其實拿不下。以前認為生意可以代代相傳，但現在的人可能只做一個租約，讓他們用二十多萬只做一個招牌根本不現實。」加上可以寫出「有氣」招牌的人愈來愈少，他感嘆招牌文化恐怕難以復興。

華洋折衷的極致——就是香港。 《香江墨跡》作者黃宣遊

「我認為華洋折衷的極致——就是香港。」他表示因為歷史原因，內地在民國到改革開放期間有一段書法研究真空，中間六十多年沒有傳承，但在港澳台都有相關工作在進行，而以當時最發達香港為首，大量進行商業嘗試。「這本書除了講香港文化，也是在補全這60多年書法史空白。」《香江墨跡》目前仍在預售中，將在七月書展正式發行。