潘惠森《白湖映像》一部比荒誕劇更荒誕的非典型荒誕劇｜何故專欄

《白湖映像》是一部非典型的荒誕劇，一部比荒誕劇更荒誕的荒誕劇！果然，能夠超越潘惠森，只有潘惠森！



《白湖映像》是一次很好玩過癮的劇場創作與再創作，以充滿意象的獨特手法，帶領觀眾進入「潘惠森宇宙」的平行時空。



《白湖映像》海報

《白湖映像》由香港話劇團藝術總監潘Sir潘惠森編劇，進劇場聯合藝術總監陳麗珠執導，將潘惠森的「昆蟲系列」五合一，以微小卻充滿生命力的「昆蟲」比喻不同背景的香港小市民，一同見證大時代，記錄香港回歸後的眾生相。

《白湖映像》劇照（圖片來源：香港話劇團）

《白湖映像》的藍本「昆蟲系列」，是潘Sir在1997年到2001年間完成的五個劇本，當年逐年上演，順序是《雞春咁大隻曱甴兩頭岳》、《螞蟻上樹》、《三姊妹與哥哥和一隻蟋蟀》、《螳螂捕蟬》和《在天台上冥想的蜘蛛》，當中《雞》、《三》和《在》均獲香港戲劇協會的「香港舞台劇獎」最佳劇本獎，其餘兩個劇本則獲提名，乃是潘惠森的代表作，廿多年後，他借《白湖映像》分享一份「沉澱後的體會」，和陳麗珠一起引領觀眾遊走於如真如幻的文字和意象中，反映香港小市民在躁動的九十年代所經歷的各種變化、演化、甚至退化。

《白湖映像》劇照（圖片來源：香港話劇團）

《白湖映像》劇照（圖片來源：香港話劇團）

《白湖映像》由余翰廷、丁彤欣、吳家良、歐陽駿、張紫琪、陳嘉樂、文瑞興、郭靜雯、杜雋饒、蔡溥泰、陳健豪、潘泰銘、王曉怡、麥靜雯和梁子峰十五位演員同台，他們都沒有角色名字，他們分別飾演潘Sir「昆蟲系列」五個劇本裡的不同角色，以及不斷在地上爬行時代表各式各樣卑微卻堅韌的「昆蟲」，包括：在天台上幻想可以到達「嗰邊」（對面）的基層市民（《在天台上冥想的蜘蛛》）；匿藏在旅館的兩個殺手（《螳螂捕蟬》）；在唐樓小巷茶檔工作的兩母女（《雞春咁大隻曱甴兩頭岳》）；隨時會抽筋的茶客、隨時會打瞌睡的酒樓企堂、販賣鐵達尼的滑頭推銷員（《螞蟻上樹》）；父母相繼去世後，曾經溫暖又舒適的安樂窩開始漏水，一起面對困境的大姊與兩個妹妹和弟弟（《三姊妹與哥哥和一隻蟋蟀》）；以及貫穿不同故事時空的速遞員，他們的目標只有一個：白湖。

《白湖映像》劇照（圖片來源：香港話劇團）

《白湖映像》劇照（圖片來源：香港話劇團）

《白湖映像》的故事由一九九七年的一場狂風暴雨開始，風雨打濕了快遞員的包裹，包裹在九十年代的香港大街小巷到處漂流，速遞員奔波於由包裹上的地址所交織而成的「蜘蛛網」，遇見了其他被困在這個城市（蜘蛛網）的不同「昆蟲」。個人最愛速遞員亂入兩個殺手匿藏的旅館，將應該送往805室的鮮花誤送到705室，補完了《螳螂捕蟬》的劇情，而他竟然誤會了兩個殺手是在玩密室逃脫遊戲，就擦出了更荒誕的火花！另一神來之筆，就是速遞員竟然獨力將打不開門的雪櫃送上天台，如果負責修維雪櫃的「潘記」粉墨登場，將會更有趣、更有意思！

《白湖映像》劇照（圖片來源：香港話劇團）

《白湖映像》的演出善用盡整個香港大會堂劇院，開場時，背上有一雙翅膀的陳健豪，是從觀眾席左邊的樓梯出場，然後上舞台，演出過程中，配合故事多線發展（速遞員加「昆蟲系列」五個劇本），連同舞台上傾斜了的轉台，不只有前、中，後景，更利用了舞台和觀眾席之間的位置，當真是目不暇給。誠然，這個劇適合在更大的場地演出，並且可以加入跟觀眾的適量互動。

《白湖映像》劇照（圖片來源：香港話劇團）

《白湖映像》對於潘Sir的忠實觀眾，肯定會看得非常興奮，就像跟一班老朋友久別重逢，一起重拾當年在劇場裡被潘Sir的幽默、睿智、天馬行空所震撼的喜悅。然而，如果你不熟悉潘Sir的「昆蟲系列」，很可能會看得一頭霧水，對於個別情節或許會難以理解，甚至不知所措，尤其是「白湖」的真諦，慶幸香港話劇團為此有特別安排。

《白湖映像》劇照（圖片來源：香港話劇團）

《白湖映像》不只是一齣舞台劇，更有五場以「昆蟲與我」為主題，結合讀書、寫作與漫遊的延伸活動，包括：5月15日的「兩個殺手不太冷──《螳螂捕蟬》讀書會」和「女企堂夢遊仙境──《螞蟻上樹》讀書會」、5月19日的「一隻生活在水中的蟋蟀──《三姊妹與哥哥和一隻蟋蟀》創意寫作坊」、5月26日的「曱甴兩頭岳時的心事──《雞春咁大隻曱甴兩頭岳》創意寫作坊」、以及6月1日在北角公眾碼頭集合的「在城巿漫游的失途蜘蛛──《在天台上冥想的蜘蛛》文本散步」，對《白湖映像》有興趣或疑問的觀眾，一起在劇場外進入「潘惠森宇宙」吧！

（專欄「何故火鍋館」每月刊出，標題由編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場。）

作者簡介︱何故，內向、憂鬱而文靜的作家，已推出超過 20 本小說。從電影和打邊爐領悟人生道理。



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