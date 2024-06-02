巴黎奧運｜史上首次採用紫色跑道　材質環保更有助運動員提升表現

巴黎奧運即將於7月開幕，今年我們看過種種奧運美侖美奐的設計，原來還繼續為大家帶來驚喜，今年的田徑跑道已經換上了新顏色，在過去的歷屆奧運跑道絕大部分都是紅色的，一如常見的運動場，僅有2016年里約奧運唯一改用藍色，是次巴黎奧運則採用了別樹一格的紫色極為注目，到底是想尋求革新、帶來優雅的法式風情、還是代表法國國顏上的紅白藍混合顏色？



圖片來源：olympics.com

圖片來源：olympics.com

雖然巴黎奧運官方沒有對紫色的意義的作詳述，唯有任君解讀，不過跑道所用到的材質卻有革新之處。原來在1968年之前，奧運跑道是由煤渣構成，巴黎上一次舉辦的1924年奧運也不例外，跑道呈現出碳灰色調，之後才改用常見的紅色合成跑道，也就是別稱為「泰坦地」的塑膠顆粒材質，帶有柔軟、彈性的特質有助運動員表現。雖然主辦方奧組委沒有對田徑跑道的顏色有任何規定，實際上是可以選擇任何心儀的顏色，但除了里約奧運那一次就沒有第二例。是次巴黎則是奧運會歷史上是首次採用紫色跑道的，兩種深淺的紫色分別用於賽道和場外，另有一種灰色讓人回溯到100年前的跑道顏色，致敬歷史。

換成紫色的決定推測是有心理因素在內的，首先當然是有新鮮感和獨特性，紫色由予人感覺充滿活力的紅色，與代表平靜的藍色調和出來，可以帶來情感上的和諧，於過去的歷史上，紫色也有作為勇敢、強大和富有創造力的特質。此外運動員每屆的表現紀錄都有所提升，而速度又有部分因素受到裝備和跑道的影響，假如今年不負眾望地打破了紀錄，跑道也許會成為其中一個歸功原因。而事實上，新跑道的確有助運動員提升表現，跑道生產商是來自意大利的Mondo，自1972年起過去12屆都是由他們來操刀的。

新跑道特殊的聚合物製造，下層由幾何結構組成，可以提供減震、能量儲存和能量返回的功能，當運動員腳踏上跑道的表面，跑道將會受壓、吸收衝擊力並將儲存的能量轉化為前進的動力，並且能夠達到最大限度的衝擊和振動減少，足以讓運動員跑得更快。新跑道相信對於殘奧運動員也有提升作用，剛才所提及的材質特性，對於輪椅運動員有更佳的抓地力，亦對於義肢運動員更能配合。除此之外，環保也是重中之重，新材質是由50%可再生和非化石產品製成，在製造階段達到永續的生產流程。看來新跑道不單吸引觀眾眼球，也是用家為本的好設計。