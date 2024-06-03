「偽文藝」的「原創翻譯劇」《半桶水》故事荒誕又好玩｜何故專欄

《半桶水》是一套「偽文藝」的「原創翻譯劇」，也是一連串向《三隻小豬》致敬的「四兄弟連環不幸事件」。



圖片來源：香港話劇團

《半桶水》屬於「香港話劇團」「新戲匠系列」，由許晉邦編劇、盧宜敬導演、邱延輝擔任戲劇指導，故事設定在「偽」文藝復興時期，四位住在同一屋簷下的「洋人」：「作家」法蘭高‧杜可夫（潘泰銘 飾）、「畫家」卡爾‧莫蘭特（高瀚文 飾）、「商人」尼古拉斯‧積遜（歐陽駿 飾）、以及「廚子」戴・安東尼奧（蔡溥泰 飾），他們一直只有「半桶水」的伎倆，為了生活而迷茫時，突然興之所至仿傚華人滴血為盟，誓言「不能同年同月同日生，但願同年同月同日死」，怎料「畫家」在禮成後暴斃，他們究竟如何是好？他們能否解除「魔咒」？或是應該好好利用「畫家」的死來讓「商人」賣不出去的畫作變成價值連城的「藝術品」？

圖片來源：香港話劇團

《半桶水》是許晉邦的原創作品，四位「洋人」一再說出「唔鹹唔淡」的廣東話台詞，偽裝成為「原創翻譯劇」，令人拍案叫絕。當然，這種演出模式並不算創新，但在配合劇情下，變得很好玩，令觀眾喜出望外，成功將故事變得更荒誕。《半桶水》的華人兄弟情誼其實只是幌子，主題是探討藝術的價值和意義，透過創作人的失敗、挫折、甚至死亡，一起為藝術尋找出路。記住，「路不是只有一條」，「放棄」也不一定是負面，重點是「要具備失去的勇氣，才能彰顯心中的熱愛」。

圖片來源：香港話劇團

《半桶水》在香港話劇團的黑盒劇場演出，舞台設計成四位主角簡陋的家，以組合架和畫布作為小屋的橫樑和支柱，很配合他們窮困潦倒的生活，也呼應了許晉邦至愛《三隻小豬》的戲中戲，值得一讚。《半桶水》分別以剛與柔的燈火，代表當下的劇情，以及過去的回憶，很有心思。《半桶水》善用了黑盒劇場的每寸空間，特別是末段演員爬上高處，配合「屋頂」突然「漏水」，很有戲劇效果。

圖片來源：香港話劇團

《半桶水》的四位演員各有精彩演出，不斷大放笑彈，互相擦出火花，歐陽駿飾演的「商人」很無奈，潘泰銘飾演的「作家」很迷惘，蔡溥泰飾演的「廚子」很傻氣，但令人留下最深刻印象的卻是高瀚文，無論是幽默的「畫家」，或是戲中戲《三隻小豬》的誇張「豺狼」，他都表現突出，帶動劇情的起伏變化，個人認為是本劇重心。

圖片來源：香港話劇團

《半桶水》場刊裡的「我們的話」，雖然是「《半桶水》內部研討會實錄（不是設計台詞）」，實際上卻是一個以香港話劇團藝術總監潘惠森跟本劇編劇、導演和四位演員為主角的短劇劇本，內容言之有物，非常抵死過癮，潘Sir竟然只能在開場和結尾分別說了一句「各位─」，四位演員的說話很多都只講了一半，最喜歡兩段【靜默。】和最後【眾人作鳥獸散。】，看似跟《半桶水》的劇情沒有關連，卻又跟《半桶水》一脈相承，特別是當中「高翰文」提及世界戲劇大師彼得‧布魯克（Peter Brook）有一本名著叫《空的空間》（The Empty Space），彷彿呼應了許晉邦的另一作品《凶的空間》，令人充滿遐想。

筆者與編劇許晉邦（圖片來源：筆者）

《半桶水》在「第15屆香港小劇場獎」囊括5項提名：「最佳劇本」（許晉邦）、「最佳導演」（盧宜敬）、「最佳男主角」（歐陽駿）、「最佳舞台美學設計」、以及「最佳整體演出」，最後勇奪「最佳劇本」、「最佳導演」和「最佳整體演出」，可算是這屆的大贏家！期待《半桶水》在更大的場地重演，更期待重演時的場刊保留上述的「我們的話」，甚至新增一段為重演而創作的、更搞笑的「我們的話」，繼續將「半桶水」的真諦發揚光大。

（專欄「何故火鍋館」每月刊出，標題由編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場。）

作者簡介︱何故，內向、憂鬱而文靜的作家，已推出超過 20 本小說。從電影和打邊爐領悟人生道理。



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