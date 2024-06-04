法國郵政匠心推出出爐香氣「法包郵票」　或成巴黎奧運最佳手信

巴黎奧運在即，可能有些朋友不甘坐在屏幕面前收看，而會遠赴當地親身支持自己喜歡的運動員和欣賞賽事，回程時當然會精心選購手信，當地最新推出的「長法包郵票」相信會是必然之選，除了是由著名法國插畫家操刀，更是一款色香味俱全的郵票。



圖片來源：www.instagram.com/stephanehumbertbasset

在五月中旬，法國郵政（La Poste）推出了一款全新的郵票，主題選用了法國最具標誌性的文化象徵，於2022年列入聯合國教科文組織（UNESCO）「非物質文化遺產」的長法包，可能是慶祝「法國五月」，又或是準備即將到來的巴黎奧運，這款法包郵票都是匠心獨運的創作，因為郵票散發出的氣味，有如新鮮出爐的長法包，別具感官體驗。郵票上的法包插畫，是由著名法國插畫家Stéphane Humbert-Basset操刀，他有著豐富的創作經驗，於聖艾蒂安美術學院畢業，擅長的媒介包括水彩、塑膠彩、油畫、拼貼、數碼藝術以至是模​​型與雕塑，他亦追求多棲生活，在創作之同時也會寫作，現時是法國新聞和出版社的插畫家。

圖片來源：www.instagram.com/stephanehumbertbasset

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至於能令郵票釋出氣味的，是一種名為「Scratch-and-sniff Technology」的技術，大家只要用手指輕輕塗抹郵票表面，有如新鮮出爐的法包香氣便會滲出，肚餓起來或許會令人垂涎。製作方法是先用微膠囊裝著法包的香氣，再與油墨一起印上郵票，由於非常精細，所以在生產過程有一定難度。除了郵票之外，法國郵政還推出了一款明信片，打開明信片會見到長長的法包。郵票於5月16日推出，當日是「The Feast of Saint-Honoré」，紀念Saint-Honoré這位11世紀的主教，傳說在他被選為主教時一道聖光降臨在他的頭上，當時消息傳回家鄉時，他家中正在烤麵包的保姆還不相信，直到用來烤麵包的果皮落地生根並變成一棵樹才體驗到神跡。後來Saint-Honoré成為了法國麵包師和糕點師的守護神，路易十四於1659年甚至下令每位麵包師傅都要在5月16日慶祝The Feast of Saint-Honoré。

圖片來源：法國郵政

法國是一個美食大國，當地飲食文化非常深厚，唯獨法包最有代表性，雖然簡單、實而不華，但卻是當地人日常生活中不可或缺的一部分，貫穿每天的早午晚，與其說是一種食物，更是一種文化。法包由麵粉、水、鹽、酵母組成，表面上簡單，卻揭示了製造食物的複雜性，包括配料和稱重、揉捏、發酵、以至烹飪，細緻的步驟代代相傳，多年來曾多次立法保護及規範製作方法，免得最傳統的製法流失。據悉在法國每天有多達1,200萬消費者購買法包，每年製作60億條，在今天已經超越國界成為了國際標誌，長法包時不時會被提議列入聯合國教科文組織的非物質文化遺產，直到2022年終於從候選名單當中脫穎而出被選中，證明了其影響力。

圖片來源：法國郵政

是次郵票上寫上了長法包的法文「Baguette」，是由拉丁文變化出來，與筷子是同一個字，意指長棍。長棍形狀相傳是源自拿破崙時代，由於戰事頻繁所以士兵需要一種方便攜帶的乾糧長備在身邊，將面包設計成長形，可以方便插入背包甚至褲子。另一方面，長法包雖然大件，法國人習慣是用手撕開來吃的，長形的另一個典故來自上世紀，面包是巴黎地鐵工人最愛的食物，當時會隨身帶備刀子來切面包，但當遇到糾紛時刀子很容易成為傷人武器，於是將面包改為長形方便用手撕吃。多年來長法包偶有演變，亦多次立法規限製作方式，例如在1993年定下《面包法》，明文規定要達到哪些條件才可以稱之為「法式傳統」面包，當中包括製作過程中不得有任何冷凍過程，成份只能有四種：面粉、水、酵母和鹽，並不能加入添加劑，所以長法包放上半天便會變硬。