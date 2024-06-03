Spotify CEO社交平台言論惹軒然大波　稱「音樂製作近乎0成本」

【音樂/文化產業】Spotify早前公布財報顯示利潤超過十億歐元，其CEO丹尼爾・埃克（Daniel Ek）一番言論就引起廣泛爭議。他在社交媒體X上表示，如今「創作內容成本接近於零」，言論引發音樂界強烈反彈，遭不少業內人士質疑他是否與現實生活脫節。



Spotify CEO 丹尼爾埃克（getty）

爭論源於埃克5月29日一則X貼文，他在文中稱「今天創建內容成本接近於零，人們可以分享大量內容」又指「現時我們看到和聽到的內容很快就過時，但有些作品會在幾十年，甚至幾世紀後仍然貼近潮流。」言論很快在網上引發熱烈爭議，不少音樂迷和業內人士紛紛批評這番言論忽視了創作者辛勤付出，並將音樂淪為廉價「內容」。

電影配樂作曲家Tim Prebble在評論區尖銳回應道：「一百年後，音樂仍將備受珍視，但Spotify不會。它只會被記住為剝削他人音樂之寄生工具」。英國音樂人Rusty Egan表示：「寫音樂的時間成本、錄製音樂的設備成本、母帶製作和上傳到所有平台的成本都不是零，只有TikTok點擊成本和價值為零。」蘇格蘭搖滾樂隊Primal Scream貝斯手更發文道：「閉嘴吧，你這個脫離現實的億萬富翁。」

埃克言論以外，Spotify近日亦因平台新政策挨轟，平台規定所有播放量少於1,000次的歌曲將不合資格變現。措施引起大量批評，指讓創作者更難從音樂中獲得版稅，亦限制新音樂人發展。Spotify目前擁有約6.15億用戶，近年來為了節省成本屢次裁員，早前宣布將再次上調每月付費會員費價格，財報顯示利潤超過10億歐元。