《蠟筆小新》動畫導演鴫野彰病逝　亦曾導《阿松》《烏龍派出所》

【動漫/蠟筆小新/阿松/烏龍派出所】繼《龍珠》漫畫家鳥山明後，日本動漫界近日又失去一重要人物。《蠟筆小新》動畫導演鴫野彰5月30日因膽管癌病逝，享年70歲。鴫野彰最後編導作品為2019年Netflix原創動畫《恐龍女孩》，其逝世消息透過作品官方X帳號於6月2日對外公佈。



《蠟筆小新》以外，鴫野彰亦是《阿松》（曾譯《小松先生》與《我係西瓜刨》，目前並無官方譯名）和《烏龍派出所》等眾多受歡迎動畫導演，也曾為《哆啦A夢》《忍者亂太郎》繪製分鏡，作品深受各年齡層觀眾的喜愛。



鴫野彰2010年作品《蠟筆小新：我的超時空新娘》（電影海報）

最初志向為漫畫家

鴫野彰1954年出生於北海道，最初志向成為漫畫家，後來轉向動畫製作。他的動畫事業始於龍之子製作公司旗下子公司Anime Friend，初期參與1977年版《小雙俠》等動畫工作，約一年半後，鴫野轉至Studio Pierrot，與著名動畫製作人押井守共事，從事《超人Z》製作。

《蠟筆小新》動畫導演鴫野彰於5月30日因膽管癌病逝，享年70歲。（資料圖片）

1983年，鴫野彰首次擔任導演，執導了由國際電影社製作之電視動畫《妙趣小飛仙》（ななこSOS）。此後，他在龍之子、Studio Pierrot及Shin-Ei Animation等公司參與了多部著名作品製作，包括《妖怪手錶》和《LINE TOWN》兩部深受兒童喜愛之動畫，其代表作還包括《超攻速ガルビオン》《阿松》（1988版）和《烏龍派出所》（第376－382話）等。

從第一話開始參與《蠟筆小新》製作

鴫野彰2009年的作品《蠟筆小新：春日部野生王國》（電影海報）

1992年起，鴫野彰開始參與《蠟筆小新》製作，從第一話「媽媽早上忙死了」起，持續參與該系列分鏡工作。2009年，他首次在《蠟筆小新》長篇動畫《春日部野生王國》中擔任導演，其後又導演了《我的超時空新娘》，其作品以其滑稽和快節奏敘事風格聞名。

鴫野彰的最後一部編導作品《恐龍女孩》於2019年在Netflix上映，為Netflix在亞洲製作的首部兒童動畫。作品講述一隻從遺落於現代的無辜恐龍寶寶與其人類家庭之間有趣故事，該片在2019年上線後，獲得了廣大觀眾歡迎。

根據《恐龍女孩》官方在社群網站上的發文，鴫野彰告別儀式已在家人和部分業界關係者協助下順利舉行，並表示鴫野彰生前受到了廣大觀眾厚愛和支持，對此深表感謝，代表故人向所有支持者表達了謝意。