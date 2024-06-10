大型音樂劇《囍宴》以當代視角全新創作的感動之作｜何故專欄

5月25日至27日，三日兩夜，快閃台北，參加了一場講座會，觀看了兩場載譽而歸的劇場演出。除了是打邊爐+美食之旅，這也是一次台灣劇場之旅！



第三站，5月26日下午，在台北藝術表演中心，觀看國際共製大型音樂劇《囍宴The Wedding Banquet》。



《囍宴》海報

《囍宴The Wedding Banquet》改編自李安導演的同名電影，由美國百老匯台裔明星Welly Yang（楊呈偉）、美國東尼獎得主Brian Yorkey和好萊塢劇作家Matt Eddy、音樂劇暨電影配樂作曲大師Woody Pak所創作，2003年在台灣及美國轟動首演、締造無數國際佳績後，2024年集結原班創作團隊，並且在美國編舞家Eamon Foley和百老匯資深導演Gordon Greenberg加盟下，以當代視角全新創作，重新編寫近30首原創音樂，好睇、好聽、好感動。

台北藝術表演中心（圖片來源：筆者）

《囍宴The Wedding Banquet》的劇情跟電影版沒有太大分別，來自台南的高偉同（梁厚泰 飾），定居在美國紐約後，跟男朋友Simon（Matt Shingledecker 飾）過著幸福的生活，但傳統的母親（苗可麗 飾）一再催促他跟台灣女孩結婚，而父親（羅北安 飾）因為病重需要到紐約接受羅醫生（聶雲 飾）的治療，與此同時，高偉同的前女友顧威威（閻奕格 飾）面臨簽證到期，高偉同於是來個一石二鳥的「假結婚」，怎料最後舉辦了一場盛大熱鬧卻失控的結婚囍宴⋯⋯

圖片來源：筆者

《囍宴The Wedding Banquet》的音樂、舞蹈和舞台都是百老匯級數，旋律動聽，歌詞有意思，大量英文歌詞和對白，竟然很有親切感！台詞不多，以歌曲帶動劇情，一浪接一浪，成功牽動觀眾情緒。一眾演員能唱能演，除了五位主角和特別演出的聶雲，聯合演出的歌隊成員都非常出色，當中兼任助理編舞的張擎佳，令人留下深刻印象，特別是在下半場飾演的太極班導師，瞬間變成焦點所在！

圖片來源：筆者

《囍宴The Wedding Banquet》表面上是自由戀愛和傳統文化的矛盾，實際上是透過生離死別，探討友情、愛情和親情，一個完美的「家庭」，當真只有一父一母的唯一可能？在同婚在台灣已是合法的今時今日，引人共鳴的不只是兩個人如何好好相愛，而是一個家族如何維繫與承傳。

圖片來源：筆者

《囍宴The Wedding Banquet》結合了東西方文化的元素，歌隊成員在個別場口換上類似袈裟的外袍，特別是在高爸爸離世的一幕，對生命的咏唱，一同感慨無常，讓李安的經典電影得以昇華，也為正籌備《幸福聯婚》重演的我帶來更多啟發，令人醍醐灌頂的精彩音樂劇！

（專欄「何故火鍋館」每月刊出，標題由編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場。）

作者簡介︱何故，內向、憂鬱而文靜的作家，已推出超過 20 本小說。從電影和打邊爐領悟人生道理。



更多電影評論文章，可參看作者Facebook