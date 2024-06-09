突破50週年展側寫當代青年面貌　負責人林偉漢：最重要是彼此看見

【專訪/展覽】當代年輕人其實內心想什麼？所面對的又是怎樣一個社會？突破50週年展覽以「在這裏 為彼此 #HereWeAre」透過數據、雕塑以及裝置等展現當今年輕人所面對境況，更邀請五十位青年參與油泥塑像創作。這次我們邀請了突破機構副總幹事兼項目負責人林偉漢以及參與者Lucei來聊聊創作背後理念，也談談數據背後代表了什麼。



突破機構副總幹事兼項目負責人林偉漢以及參與者Lucei（攝：黃寶瑩）

展覽分為三部分，第一區域「青年人，是誰不是誰？」視像化呈現有關當今青少年有關數據，亦展示了50位青年以「我心目中的自己」為題創作之油泥塑像。項目負責人林偉漢表示：「我們覺得要服務香港青年群體，就要從認識他們開始。近年社會變化很大，年輕人面對處境和需求不斷轉變，我們起點是透過數據，了解年輕人真實面貌和狀況，於是就有了這個展覽。」

展廳左邊展示了一排由突破整理的青年相關數據，涵蓋人口特徵、精神健康、前路探索等不同面向，希望透過數據為參觀者簡介青年面臨處境與挑戰。林偉漢以人口特徵變化為例：「我們都知道香港現時有大概130多萬年輕人，但其實香港少子化情況愈來愈嚴重，青年人或許需要承擔其他未必有生產力的家庭成員生活所需，在這個情況下，對前路探索等各方面都會有影響。」他又舉例，不同過往追求穩定之工作模式，現時更多年輕人追求混合工作模式，譬如是合約制工作加上自由工作，希望有更多彈性。

林偉漢坦言自己成年時期與現時社會環境已經大為不同（攝：黃寶瑩）

林偉漢希望展覽能成為不同世代之間橋樑：「在我自己成長的時期，整個社會與經濟環境可預期性都會高一些，似乎努力就能得到預期中某一種成果。但是大環境轉變實在很快，但他人依然用以往經驗評價年輕人，溝通就難免有落差。這個展覽相等於是一個橋樑，希望大家彼此看見，成為彼此向前走的動力。」他希望參觀者能全面地參照資料：「其實所有數據彼此關聯，可能你看到青年人上網時常比較長，就可能是因為網絡是他們與人互動的場所之一。」

這個展覽相等於是一個橋樑，希望大家彼此看見，成為彼此向前走的動力。 突破機構副總幹事林偉漢

青年以油泥塑像表達自我

數據以外，展覽也請來包括不同中學和大專學生、 創意愛好者、基層家庭孩子及少數族裔等等背景多元50位年輕人來以油泥塑像表達自我。每一位創作者都會在作品跟前附上一句自我描述，參加者Lucei就跟我們分享自己寫下了「I am a unique and crazy person.」（我是一個獨特而瘋狂的人。）她患有讀寫障礙，曾經因為這個情況深受困擾，後來發現自己對藝術很有興趣，便與家人商量走上藝術道路，目前最困擾就是前路迷茫。她表示作品來自過往經歷：「我的構思是有兩手嘗試掩蓋我，但我一直擺脫外力，嘗試向世人展現自我。塑像不同細節我都會放大處理，在微小之處也嘗試展現給別人看自身獨特性。」

展覽特意將塑像放置到較低位置，設計參觀視線（攝：黃寶瑩）

而選擇讓青年以油泥作為創作媒介亦有講究，林偉漢解釋道：「不同於玻璃、陶瓷燒製後就必然定型，油泥則不會永遠固定形狀，只要稍微加熱，便可以重塑，這也是我們對青年的感受。」展覽專門將其中一些塑像放置得比較低，則是希望觀者能放下身段，以平等之姿看待作品。

裝置象徵社會聲音碰撞

展覽第二部分展示年輕人心聲，讓觀者體驗不同聲音碰撞（攝：黃寶瑩）

展覽第二部分名為「張力中，你我也走過」，透過印上不同話語之不倒翁藝術裝置，象徵社會中不同聲音和力量碰撞。這些話語有些由訪談而來，也有一些來自機構服務中一些年輕人的話語，參觀者要經過展廳就必然需要用力推開不倒翁，或是與不倒翁產生身體接觸，林偉漢形容像是物理上的作用力以及反作用力：「其實社會也是一樣。你向青年施加作用力，他們會回應以反作用力，彼此會互相影響。」

最後一個區域「為彼此，走下去」則是展示以於13個青年單位作為靈感的3D打印陶藝創作，這些青年單位同樣來自社會各界，但同樣曾經嘗試為社會作出貢獻。譬如仍是中學生的Owen留意到基層兒童甚少能接觸運動訓練，便創辦義教運動平台，將社會資源與基層兒童連結，在展覽中，藝術家就將其經歷轉化，在蛋糕形狀陶瓷上配以籃球設計，形容他為他人「分出蛋糕」。展覽以外，突破往後亦有計畫就展覽主題出書，有興趣讀者可留意主辦單位資訊。

【展覽地圖】



【展覽詳情】

名稱：在這裏 為彼此 #HereWeAre

日期：即日至6月16日

地點：中環大館1座複式展室

