日劇海外輸出不如理想　真的是因為集數太少？｜還是日本｜湯禎兆

最近看到一些關於日劇未能走出海外的分析，也不無思考空間。高堀冬彥先交代數據——根據日本總務省的調查，2021年度日本電視節目出口總額為655.6億日圓。其中，動畫作品為567.2億日圓，電視劇則為36.1億日圓，僅占整體的5.5%。那當然不是理想的數字，但他接下來的分析，把未能輸出海外的源頭歸因於日劇集數少，總時數少，規模不大，令海外電視台難以處理，因此吸引力不大云云。

文：湯禎兆｜原題：日劇的本土化再思



由衷而言，這也是較為獨特的看法——時數長短及規模大小，是海外市場接受與否的關鍵嗎？一般而言，集數與時數的長短，往往與一個社會的流行娛樂發展蓬勃度成反比。簡言之，流行娛樂愈多樣化，消費者留在螢光幕前的時間相對會減少，反而令節目產品趨向精緻濃縮化——務求一撃即中，抓緊人心。

Netflix《馴鹿寶貝》劇照

事實上，作者不斷提及要與海外串流平台合作，以提升集資水平從而增加製作費，但我們也同時可看到串流平台上的劇集模式，同樣正好以多樣化為發展方針。最近成為熱議的劇目，如以真人真事改編的《Baby Reindeer》正是以一季七集，且每集由３０至４５分鐘不等的不規則形式上架；而另一流行劇《Dead Boy Detectives 》基本上採用和大部分的日劇模式大同小異（每集一小時，一季八集）——事實上，平台上更有「30 Minutes Laughs 」的專屬分架，可見長短絕非首要考量。

《德魯納酒店》，講述千年老妖張滿月（IU飾），在幾千年前因為怨恨而殺了很多人之後，就被麻姑神以月靈樹鎮壓，並開始經營月之客棧

就個人經驗而言，我反而認為串流平台協助了長劇的海外輸出（即前者協助後者「全球化」，而非反向為之）。以韓劇為例，即使在追看深愛的《信號》、《德魯納酒店》及《惡鬼》等作品之際，內心往往深切慶幸串流平台上的快搜功能，可以幫助我不用再三翻看片中不斷出現的重溫片段及拖沓劇情。

此所以我認為以長短論日劇的本土化窘境，似乎不是一對焦的解說。

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