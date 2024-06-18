攝影師走遍14個前蘇聯國家　紀錄社會主義中誕生的獨特交通地景

紀錄著蘇聯體制下的交通地景，加拿大攝影師 Christopher Herwig 穿梭在社會主義中誕生的極致設計，透過自巴士站到地鐵建設的紀實，帶領讀者感受冷戰時代下的超級大國其文化與美學脈絡。本合輯一共三冊，包含《Soviet Bus Stops》、《Soviet Bus Stops Volume II》與《Soviet Metro Stations》。

文：moom bookshop｜圖片來源：《Soviet Bus Stops & Metro Stations》



《Soviet Bus Stops & Metro Stations》Christopher Herwig （圖片來源：https://moom.cat/l/ea0cmq）

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《Soviet Bus Stops》

從黑海海岸至無盡的哈薩克草原，加拿大攝影師 Christopher Herwig 行經 3 萬多公里，耗費 12 年，走遍 14 個前蘇聯國家。本書收集橫跨倫敦與俄羅斯聖彼得堡的巴士站，在幅員遼闊的蘇聯國度裡，一座座巴士站除去中央集權的影子，無論是型態抑或色彩，彷彿不甘受功能所侷限，極力張揚設計者的獨特創造力。

《Soviet Bus Stops & Metro Stations》Christopher Herwig （圖片來源：https://moom.cat/l/ea0cmq）

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當時，在私人汽車被視為奢侈品的背景下，造就了蘇聯時期公共運輸系統的健全，且涵蓋廣大區域；而巴士站更演變為里民中心般的集散場所，加上體量小、建造成本及風險低，也因此成了為數不多享有自主設計權的建物，各自呈現出不同的地方特色與審美。本書由英國紀實攝影大師 Martin Parr 評為 2014 年最佳攝影集之一。

《Soviet Bus Stops & Metro Stations》Christopher Herwig （圖片來源：https://moom.cat/l/ea0cmq）

《Soviet Bus Stops & Metro Stations》Christopher Herwig （圖片來源：https://moom.cat/l/ea0cmq）

《Soviet Bus Stops Volume II》

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延續著《Soviet Bus Stops》，攝影師穿越了一萬五千公里的距離，在《Soviet Bus Stops Volume II》中將鏡頭對準了俄羅斯以及喬治亞與烏克蘭偏遠角落中的巴士站。攝影集中也收錄建築與文化評論家 Owen Hatherley 撰寫的序言，評析這些蘇聯遺留巴士站的設計揭示了什麼樣的時代訊息、反映了如何的蘇聯價值抑或有違蘇聯思想之處，並檢視這些迷你建築形式，為何能夠在蘇聯政權的監視下被燦爛地設計和呈現，並在各地百花齊放。

《Soviet Bus Stops & Metro Stations》Christopher Herwig （圖片來源：https://moom.cat/l/ea0cmq）

《Soviet Bus Stops & Metro Stations》Christopher Herwig （圖片來源：https://moom.cat/l/ea0cmq）

《Soviet Metro Stations》

《Soviet Bus Stops & Metro Stations》Christopher Herwig （圖片來源：https://moom.cat/l/ea0cmq）

《Soviet Bus Stops & Metro Stations》Christopher Herwig （圖片來源：https://moom.cat/l/ea0cmq）

將鏡頭由地上轉往地下，《Soviet Metro Stations》紀錄了宣揚蘇聯藝術文化與社會主義精神的其一場所──地鐵站。跟隨影像，我們將透過極致的大理石牆面鑲嵌、奢華枝形吊燈、霓虹燈、混凝土、自動扶梯、標牌、馬賽克和浮雕雕塑等獨特元素，穿梭在地域的文化及歷史之中，並藉由混合著拜占庭、巴洛克與結構主義的美學觀，構成生動的蘇聯地鐵地圖，所謂社會主義的迷你烏托邦。

《Soviet Bus Stops & Metro Stations》Christopher Herwig （圖片來源：https://moom.cat/l/ea0cmq）

加拿大攝影師 Christopher Herwig，從事攝影以來的二十多年間，熱衷於從現實生活裡挖掘那些不平凡的故事。現為聯合國的官方攝影師，於西非賴比瑞亞從事和平維繫的拍攝活動；與電視台、雜誌合作，至世界各地拍攝取材，到過西非的熱帶雨林、塔吉克的帕米爾高原等。Christopher Herwig 也與許多非政府組織合作，拍攝人權相關題材。工作散佈於倫敦，斯德哥爾摩，渥太華和紐約；目前駐點約旦，研究敘利亞難民議題。

（本文獲moom bookshop授權轉載，書籍詳情請參考原文。圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。)

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