全球暖化｜攝影師深入格陵蘭島　淒美視角講述融冰後雪橇犬命運

撰文：moom bookshop
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「格陵蘭雪橇犬令人懷念的嚎唱是北方有史以來最偉大的英雄的故事；這些英雄使人類抵達地球的極端成為可能。一種頑強的生物，在北極風暴肆虐的最淒涼處，將牠的獵人平安帶回家。格陵蘭犬的歌聲是一首千古傳唱的歌曲。在牠的悲鳴中，或許有一個信息應該引起人們的注意：周圍的世界正在迅速改變。」── Ragnar Axelsson
文：moom bookshop｜圖片來源：《Arctic Heroes》Ragnar Axelsson

《Arctic Heroes》Ragnar Axelsson（圖片來源：https://moom.cat/l/zczMsq）
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在格陵蘭島，冰層融化正不可逆轉地破壞著獵人的傳統生活方式，全球暖化的嚴峻現實直接地威脅著因紐特人的日常生存。島上的格陵蘭雪橇犬在當地已有四千年的歷史，如今因卻氣候的劇變而瀕臨滅絕，從 2009 年約三萬隻的數量，在 2019 年縮減至一萬兩千隻，獵人不得不以雪地摩托車等機器取而代之。

《Arctic Heroes》Ragnar Axelsson（圖片來源：https://moom.cat/l/zczMsq）
《Arctic Heroes》Ragnar Axelsson（圖片來源：https://moom.cat/l/zczMsq）

《Arctic Heroes (北極英雄) 》以淒美的視角，講述格陵蘭雪橇犬的模糊命運。四十多年來，冰島攝影師 Ragnar Axelsson 一直在拍攝北極最偏遠地區的人物、動物和風景，包含冰島、西伯利亞和格陵蘭。鮮明的黑白照片勾勒出人類在宜居世界的邊緣圖像，以及北極地區的人們和極端環境之間的非凡關係──如此關係被前所未有的氣候變遷挑戰著。

《Arctic Heroes》Ragnar Axelsson（圖片來源：https://moom.cat/l/zczMsq）
《Arctic Heroes》Ragnar Axelsson（圖片來源：https://moom.cat/l/zczMsq）

書中收錄 Axelsson 於 1986 年至 2020 年間拍攝的照片，150 張冰天雪地裡的絕美圖像，見證著格陵蘭雪橇犬在獵人生活中所扮演不可或缺的角色。「照片改變了世界，轉變了思維模式。一張照片讓人們看向現正發生的事情。」Axelsson 說。「這些照片是我向北方真正的北極英雄致敬的方式。」

《Arctic Heroes》Ragnar Axelsson（圖片來源：https://moom.cat/l/zczMsq）

（本文獲moom bookshop授權轉載，書籍詳情請參考原文。圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。)

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