書摘｜在古希臘和古羅馬男人與男孩發生關係　何以不算猥褻兒童？

【藝文編按】常見有關古希臘男人與男孩之間關係的討論，有人說是引導少年進入成人社會的手段，也有說法指這最開始可能是一種人口控制措施。那麼究竟所謂「少年愛」指的是什麼？本文摘自麥田出版《古希臘羅馬人原來這樣過日子》第十五章，作者仔細解釋這種關係背後講究，也嘗試解釋這種關係在古希臘與古羅馬有何區別。



Antinous）雕塑（wiki commons）

西元一三〇年，羅馬帝國得到了一位新神。這件事本身不足為奇，羅馬萬神殿總有空間收容一位大器晚成的神祇。只是這位特殊的神明是哈德良青春年少的男寵安提諾烏斯（Antinous），不久前才去世。他淹死在尼羅河之後，悲傷的皇帝決定──帝國的人民也善體人意地同意：安提諾烏斯應該列入不朽神明的殿堂。先前一顆毫不起眼的星星，如今被視為是這名魂歸離恨天青年的靈魂，忠心耿耿的各個城市找出種種理由，為這位清秀動人的神明建造幾尊雕像。對安提諾烏斯的膜拜和他的神諭在各行省興起。哈德良在尼羅河畔建立了安提諾波利斯（Antinoopolis），這座城市擁有寬闊的大道、陰府之神安提諾烏斯巨大的神廟，以及這名溺水男孩黯然神傷的肖像。

在希臘和羅馬，與男孩發生性關係不算變態或猥褻兒童。一般認為男人本來就會被女人和男孩所吸引，只要他們愛戀的是合適的男孩，並以正確的方式處理這段關係，他們的行為就不會受到懲罰或批評。男寵也不算同性戀。在古典世界中，男人的性認同不是由他欲望的對象，而是由他在性關係中所扮演的角色來定義。生下來就是男性自由人在性行為中應該扮演主動積極的角色。他們的性伴侶是女人或男孩相對不那麼重要，因為後兩者的社會地位都較低。

名稱：古希臘羅馬人原來這樣過日子

作者：加勒特·瑞安

譯者：莊安祺

出版社：麥田



男人和男孩之間的關係在古典希臘最為明顯，少年愛（pederasty，字面意思是「愛男孩」）公開而普遍，這通常包括一名成年的男性公民（通常是二十多歲，有時更年長）和一名十來歲出頭到青少年中期的公民男孩。儘管名義上和就某種程度的實際上，這是指導青少年，引導他們進入成人社會的手段，但其實卻總是建立在身體的吸引力，和我們所謂「法定強姦」（statutory rape）的基礎上。

少年愛這種男色關係的起源是個謎。古代作家推測，它最初是一種控制人口的措施，也可能是發生在伊底帕斯的父親看上了另一位神話親王的兒子之後。現代學者則列舉了其他因素，例如把希臘婦女排除在公共領域之外、男性入會儀式的傳統，以及宣傳貴族團結的願望。無論這種現象興起的原因是什麼，到西元前六世紀，它已在希臘各地流行，不過各地的風俗有所不同。年輕男子和男孩之間的關係被融入斯巴達著名的凶悍軍事教育中。底比斯（Thebes）市發展出聖隊（Sacred Band），這是一支由一百五十對男性戀人組成的精銳部隊，倍受尊重。不過我們了解最多的還是雅典的現象，少年愛是上流社會的標記。

少年愛是上流社會的標記，圖為古希臘紅酒瓶上描繪圖像（Getty）

雅典的少年愛行為總是在關係密切的氏族，和貴族酒氣沖天的酒會中最為盛行。由於牽涉其中的男人和男孩都來自這座城市最好的家庭，因此這種關係受到為保護當事雙方避免蒙羞而制定的慣例約束。正如我們所看到的，人們理所當然地認為男人會受到青春少年的吸引，也認為男孩對成年男性只有輕微的性興趣。換句話說，男孩必須受到追求，不能光是給他們金錢，因為這意味著他們是妓男。必須致贈象徵這名男子愛情的禮物，例如野兔或鬥雞。至少在理論上，男孩可以拒絕這種示愛。

如果一個男孩接受追求者的愛，就會陪伴追求者參加社交聚會，引入他的朋友和盟友圈，並在公民政治的世界中獲得第一個立足點。然而，他也應該在性方面滿足男人。如果我們能相信花瓶畫上的證據，尊重的情人理當自制，把陽具插在男孩的大腿之間，避免讓他遭受肛交的恥辱。然而大部分男人恐怕都做不到。這種關係一直持續到男孩成年為止。過了那個時候，性就成了可恥的行為，因為這名男子正在貶低另一個公民同胞，而這個男孩則未能承擔他作為獨立自主成年人的適當角色。

沃倫杯（Warren Cup）上刻有兩名古羅馬男子發生性行為的情景（wiki commons）

在羅馬社會，公民男子和公民男孩之間的性關係是難以想像的。然而羅馬男子卻能隨心所欲地與奴隸男孩一起上床，這種做法在菁英階層中很普遍，他們為英俊的年輕人支付巨額費用。在宴會上，這些寵兒往往是主人的斟酒人；就像哈德良的安提諾烏斯一樣，他們陪伴主人旅行，有時戴著絲綢面具來保護自己的膚色。儘管後來的皇帝禁止奴隸男孩賣淫，但直到古代晚期，主人仍然繼續公開與年輕的寵兒睡覺。一直到羅馬世界信奉基督教之後，這種關係才被法律禁止。

一千年的孌童情色關係並未受到當時同代人的直接批評。儘管這種行為在喜劇中受嘲笑，並受到柏拉圖晚期作品的譴責，但在古典雅典，這似乎相對較無爭議。後來，尤其是在受斯多噶學派影響的知識圈，道德譴責比較普遍，然而卻從未到達顯著阻止這種做法的程度。羅馬帝國時代的希臘作家進行了風格化的辯論，對比女性和男孩的優點。在最長的一次辯論中，女性占了上風，但這是在對男孩之愛進行了大量毫不悔改的狂想之後。具有哲學傾向的羅馬作家對少年愛往往比較不屑，認為它不自然，或者充其量是輕浮行為。馬可．奧理略很慶幸自己能夠克制自己，抗拒奴隸男孩的魅力。

在古典雅典，少年愛似乎相對較無爭議（wiki）

當然，羅馬奴隸別無選擇，只能屈從他們的主人。希臘男孩則至少有一點意志力，所以如果他們願意作男寵，應該是喜歡對方，甚至以受到戀人的注意為榮。有些少年確實可能把向他們求愛的男人視為榜樣，或以他們取代父親的角色──有一幅雅典塗鴉，顯然是一個少年寫的，就讚揚了他情人的勇氣。然而，我們也聽說過男孩抵抗男人的進犯。據傳，一名英俊的少年為了躲避一個想和他上床的暴君，而躍入沸水鍋中。至少一個體育館有正式的禁令，禁止酒鬼、瘋子和孌童進入。

（本文獲麥田授權轉載，圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）