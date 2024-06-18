巴黎奧運｜巴黎大皇宮蛻變成劍擊舞台　學院派建築傑作百年重生

【巴黎奧運/ 建築】2024年巴黎奧運即將於下月開幕，為了這項國際盛會隆重其事，每一屆的主辦國總會大興土木，興建賽事場地或翻新場館，今屆匠心地將百年建築巴黎大皇宮（Grand Palais）修建成為劍擊和跆拳道兩項賽事的場地，對於香港人而言定必會留意劍擊，屆時欣賞賽事將會在這瑰麗堂皇的場地中得到另一番感受。



圖片來源：巴黎奧運

巴黎大皇宮其實並非皇室宮殿，是於1900年舉行世界博覽會時特意興建的展覽場地，後來成為了巴黎的地標，舉行各種國際盛事，包括時裝周以及各大時尚品牌的年度盛會，所以又有著「時尚聖殿」之美譽，現時以會議展覽的功能為主，與附近作為美術館的巴黎小皇宮互相映襯著。巴黎大皇宮位於香榭麗舍大道，由建築師Henri Deglane、Albert Louvet、Albert Thomas與Charles Girault共同建造，在世博之後，除了是藝文場所亦曾在戰時作為軍事醫院和倉庫使用，是為巴黎一個重要的文化象徵。

© Laurent Kronental pour Chatillon Architectes

由於經歷了百年歷史，巴黎大皇宮一些結構已經受損，不過多年來都沒有經過大型的翻新，在歷史價值之外，其實很多方面已經不合時宜，於是在2021年展開了全面翻新工程，預計在2025年完成，在此之前會於今年開放部分區域作為奧運賽事用途。是次翻新由歷史古蹟首席建築師François Chatillon及其建築師樓Chatillon Architectes負責，以往巴黎大皇宮以紀念碑式的功能存在，經過翻新之後會以公共建築的功能為主，並且在保留其結構為本，提升內在空間感和光線以及空氣的流通，在外部則加建了花園的特色，更耀目地聳立在香榭麗舍大道之上。

© Laurent Kronental pour Chatillon Architectes

© Laurent Kronental pour Chatillon Architectes

巴黎大皇宮以其華麗的石雕表面、對稱的設計、玻璃穹頂、鋼鐵結構和諸多古典建築細節而引人入勝，結合並重新組合古羅馬、古希臘的建築風格，體現出美術學院派建築（Style Beaux-Arts）的特色，這個風格普遍強調建築的宏偉，是一種常見於大型紀念建築的混合型的建築藝術形式，Beaux-Arts源自於19世紀末至20世紀初，與其說是一種風格更多的是代表當時法國藝術的一個統稱和名詞，著重於融合各種藝術知識領域與觀點，以最適合和熟練的方式來執行，目標達到最佳的發揮。

美術學院派建築當中的「學院」指的是成立於1671年的「Ecole des Beaux-Arts」（國立高等美術學院），法國很多大師級藝術家及匠人包括畫家、雕塑家、建築師等皆出自這所學院，例如以負責羅浮宮重建工程而聞名的建築師Hector Lefuel。由於學院名聲極佳，早在拿破崙時期已吸引到美國人特意前來學習，美國最著名的建築師、設計出大都會藝術博物館和自由神像基座的Richard Morris Hunt亦是從學院畢業的。想要入讀這所學院絕不容易，學生需要先通過考試並同時出示足以證明自己具有基本天份的作品。入學之後的訓練及課程在教授指導下由學生自行提供，並且以工作室作為教室，這種崇尚自由的風氣使得學院人才輩出，並且成為了歐洲最偉大的藝術訓練場所。