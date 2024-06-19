日本24歲藝術家友澤Kotao　從偶像舞台到黏液藝術體現出內心掙扎

【亞洲藝術新星100/日本藝術家/ 友澤Kotao/ 友沢こたお】藝術家的創作靈感泉源，很多時是萌生於自身的經驗，對於日本這位炙手可熱的年輕新銳藝術家友澤Kotao（友沢こたお），曾經因為身處偶像生活而感到迷惘，後來偶然間接觸到兒時嚮往的玩意，啟發出別具震撼力的創作元素。



圖片來源：x.com/KKKOTAO1

年僅24歲的友澤Kotao出生於1999年法國波爾多，母親是著名日本漫畫家友沢ミミヨ，於2016年還在東京藝術大學進行繪畫創作的修習之同時，加入女子偶像團體avandoned。友沢擅長以寫實主義油畫表現自我，作品的主角是覆蓋著黏液狀物質的玩偶或者其本人的自畫像，風格與別不同。這種黏液狀物質是一種曾風靡一時的玩具「史萊姆」（又名鬼口水、slime），亦是友沢兒時曾經憧憬過、沉迷過的玩意。

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友沢現時已是日本當代藝壇上備受關注的新銳藝術家，作品引人入勝之處在於揭示了其內心的矛盾與掙扎，隱約地體現出一種無力感與震撼力。友沢自小就對史萊姆產生濃厚興趣，一直希望家人會買給她，直到上小學才夢想實現，一直玩得很投入，直到長大之後才慢慢遠離了對史萊姆的依戀。後來的重遇，已經投入了偶像生涯。於大學時期，她一直沒法熟練繪畫技巧，身邊同學都走上軌道，自己卻停滯不前。與此同時，她又因為要兼顧偶像的工作以及與常人不同的生活，產生出既迷惘又焦燥的心情，她沒法在創作上好好表達自己，又總是覺得自己活在舞台上，處於一種不懂自己的狀態，未能坦率地表達感受，使得精神狀態不太穩定。

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直到一次，她的朋友來訪並留下了久違的史萊姆，時隔一段時間再次見面，卻找到前所未有的感受：她將黏液包覆在臉上，帶來的窒息感和親密感讓她感受到自我的存在，此時她因為無法呼吸感覺自己快要死了，正是這種痛苦的體驗讓她了解到並且表達出藝術的震撼感。於是她開始嘗試以黏液為題材進行創作，畫風追求質感、透明度和柔軟度，也刻意融入有機的圖案營造出獨特的視覺張力。有時以玩偶擔任模特兒，有時則自己上陣，創作時透過快速自拍捕捉黏液流動的動態效果，加上對質感獨到的表達能力完成作品。

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這種將身體直接納入創作的方式，反映了友沢內心對真實自我的渴求與探索。在偶像生涯中飽受精神壓力甚至不知真實的自己，直到親身感受史萊姆才找到答案，一個從未改變的原始自我慢慢浮現出來，結果出乎意料的好，能夠用簡單且貫徹的方式表達出藝術家對皮膚觸感的記憶，乃至神秘的內心感受，觸動了藝術家本人，同時又感動到觀眾。使得這種創作風格備受藝壇青睞，亦令人難以想像是出自一位如此年輕的藝術家之手，於2019年友沢獲得了「久米賞」，2021年再度榮獲「上野芸友賞」，近年在不同的藝術空間舉行個展，未來潛力值得關注。