英國巨石陣遭環保人士染橙抗議　JK羅琳及前Oasis主唱均發文譴責

【古蹟/Just Stop Oil】環保組織Just Stop Oil近年抗議行為不少，曾分別向多幅名畫噴顏料抗議石油使用，組織成員早前向英國巨石陣噴灑橙色顏料，要求英國政府在2030年前結束一切對石油、天然氣和煤炭之開採及燃燒，行為惹多方批評，其中包括《哈利波特》作家J·K·羅琳以及前Oasis（綠洲）樂隊主唱Liam Gallagher。



事件發生在夏至日前夕（19日），夏至日為一年中日照最長一天。每天只有夏至當天才有日出光照向巨石陣中央「祭壇石」，在英國對德魯伊教（Druids）的教徒以及異教徒（pagans）有重要意義，每年均有成千上萬的人前來慶祝夏至。

Just Stop Oil兩名成員染橙巨石陣抗議（Just Stop Oil網站）

根據Just Stop Oil發布影片和聲明，參與這次抗議的是73歲Rajan Naidu和21歲牛津大學生Niamh Lynch，目的是要求英國新政府在2030年前結束對石油、天然氣和煤炭開採與燃燒。他們認為，在如此顯眼和象徵性地點進行抗議，可以把更多公眾注意力吸引到氣候變化急迫性上。根據現場影片顯示，他們手持裝滿了橘色顏料之滅火器，在中午時分奔向巨石陣並對其噴灑，現場有路人試圖阻止行為，而兩名抗議者被以涉嫌損毀古蹟等罪名被逮捕。

組織在聲明中表示所使用橙色油漆是基於玉米粉製作，能夠在雨水中迅速洗去，不會對石頭造成永久性損害，但英國廣播公司一名考古專家通過實驗發現，即使清洗過，玉米粉顏料仍會滲透到石頭孔隙中，可能危及生長在上面地衣，目前事件對巨石陣之實際損害程度仍在評估中。

這一抗議行為立即引起了多方面批評。英國作家JK羅琳在社交媒體上強烈譴責了這一破壞性行為。她在X寫道：「公眾輿論確實在轉變，更多轉向認為你們是由大型石油資助的。」而前Oasis（綠洲）主唱Liam Gallagher則在巨石陣官方X帳號貼文下留言批評行為，表示：「別惹那些石頭，它們擁有神秘力量。希望他們（抗議人士）明天醒來都變成橙色蟾蜍。」